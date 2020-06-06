Двухлетней Лизе из Минска нужен дорогостоящий препарат: «Дочка не может ходить, стоять и сидеть. Еще год назад могла»

- Я знаю, что без своевременного лечения моя дочь не доживет до 10 лет. Она уже не может сама ходить, стоять и сидеть. Хотя еще год назад могла. Болезнь с каждым днем забирает силы у моей девочки... В борьбе за жизнь доченьки я не имею права опускать руки! - такой эмоциональный пост написала на своей странице в "Фейсбуке" мама Лизы Екатерина.

У малышки тяжелое генетическое заболевание - спинальная мышечная атрофия (СМА). Эта болезнь приводит к тому, что у человека постепенно слабеют мышцы всего тела. В конечном итоге он полностью обездвиживается.

О Лизе "Комсомолка" писала, когда ей собирали деньги на откашливатель. Сейчас родители малышки открыли сбор на препарат "Спинраза", который приостанавливает прогрессирование болезни. К сожалению, в нашей стране этот препарат недоступен. Поэтому родители Лизы были вынуждены обратиться к зарубежным специалистам. Израильский медицинский центр "Шнайдер" выставил счет. Так, цена препарата на первый год (6 инъекций) будет стоить 576 210 евро. Из необходимой суммы пока собрано около 84 тысяч евро (на 25 мая).

- Этот препарат необходим Лизе пожизненно. В будущем мы думаем о том, чтобы эмигрировать в страну, где дети получают этот препарат по медстраховке. Но нам нужно выиграть время - начать лечение сейчас, чтобы сохранить Лизе как можно больше двигательных навыков, - говорит Екатерина. - Сумма сбора огромная. Но ребенка нужно спасать. Как можно жить, если ты знаешь, что есть лекарство от такой страшной болезни, а ты ничего не делаешь?

РЕКВИЗИТЫ:

Благотворительные счета открыты в центре банковских услуг 510 Беларусбанка - г. Минск, ул. Куйбышева, 18; УНП: 100325912; МФО: AKBBBY2X.

Белорусские рубли: транзитный счет BY28AKBB38193821000170000000 на благотворительный счет BY26AKBB31340000000810070000 в отделении 510/416.

Доллары: транзитный счет BY28AKBB38193821000170000000 на благотворительный счет BY22AKBB31341000000520070000 в отделении 510/416.

Евро: транзитный счет BY28AKBB38193821000170000000 на благотворительный счет BY46AKBB31342000000470070000 в отделении 510/416.

Назначение платежа: благотворительные счета открыты на имя Лисовская Екатерина Владимировна для лечения и приобретения оборудования для дочери Лисовской Елизаветы Андреевны.

Можно пополнить баланс номера МТС: (+375 33) 326-50-32.

Можно также перечислить деньги на банковские карты. Получатель: KATE LISOUSKAYA.

Беларусбанк: 6711 7700 1346 1764. Срок действия: до 04/23.

БПС-Сбербанк: 4496 5501 6940 7886. Срок действия: до 03/23.

МТБанк: 5351 0412 8440 4660. Срок действия: до 07/22.

Контакты:

Екатерина, мама Лизы: (+375 29) 642-58-85.