Новейшую премьеру Купаловского театра «Кароль Лір» покажут в прямом эфире

Постановку можно будет увидеть бесплатно из любой точки Беларуси. Онлайн-показ проводится в рамках специального проекта к 100-му сезону театра, который проходит при поддержке генерального партнера - компании А1.

«Кароль Лір» стал первой и главной премьерой юбилейного сезона - к этой знаменитой пьесе купаловцы обратились впервые. Чтобы герои Шекспира заговорили по-белорусски, для постановки режиссер Николай Пинигин взял текст Юрия Гаврука - выдающегося переводчика и в прошлом редактора театра.

Сценография и костюмы к этому спектаклю сделаны молодой художницей Екатериной Шиманович, чья дебютная работа на большой сцене Купаловского - «Шляхціц Завальня, або Беларусь у фантастычных апавяданнях» - стала одним из главных театральных открытий прошлого сезона. Музыка к постановке написана композитором Андреем Зубричем.

В роли Лира - народный артист Беларуси Виктор Манаев. Воспитав трех дочерей, король Британии решает поделить государство на части и отдать корону. Уставший правитель хочет дожить свои дни в любви. Но наследники думают иначе - получив власть, они отказываются от отца и старого короля. Лир становится изгнанником в голом поле, где от былого величия остались только блеклые воспоминания.

Фото: предоставлено организаторами

Роли дочерей Лира исполняют Виктория Чавлытко (Гонерилья), Валентина Гарцуева (Регана) и Марта Голубева (Корделия). Также в спектакле задействованы Дмитрий Есеневич, Роман Подоляко, Игорь Сигов, Андрей Градобоев, Иван Кушнерук, Иван Трус, Андрей Дробыш, Александр Казелло, Александр Павлов, Александр Зеленко, Андрей Ковальчук, Павел Остроух, Михаил Свита, Павел Павлють.

Прямой эфир 29 мая будет доступен в мобильном приложении VOKA или на сайте voka.tv с любого устройства и в сети любого оператора Беларуси даже без авторизации. Многокамерная художественная съемка в высоком качестве позволит каждому зрителю максимально погрузиться в атмосферу театрального зала и увидеть все, что происходит на сцене, с разных ракурсов. Показ начнется в 19:00.