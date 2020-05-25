2020-05-25T21:08:17+03:00
Минск
КП Беларусь

Арке у парадного входа в парк Горького вернут исторический облик - и вот какая она будет

Последний раз ее ремонтировали 25 лет назад [фото]
Ольга ШУМАНСКАЯ
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Так арка выглядела в 1985 году. Фото: архив КПТак арка выглядела в 1985 году. Фото: архив КП
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- Решение о проведении реставрационных работ было принято после проведения технического обследования конструкций парадного входа, - рассказали «Комсомолке» в «Минскзеленстрое». Реставрация арки, согласно Инвестиционной программе Минска на 2020 год, обойдется в 50 000 рублей.

После реконструкции парадный вход в парк будет выглядеть максимально приближенно к проекту 1952 года, разработанному Институтом «Белгоспроект». Кстати, в первоначальном проекте арку украшали вазы, но в 50-е ее сдали без ваз.

На данный момент идет работа над проектно-сметной документацией по реконструкции арки. Реставрация начнется позже

На данный момент идет работа над проектно-сметной документацией по реконструкции арки. Реставрация начнется позже

- В середине 90-х во время проведения реставрационных работ вазы были установлены на основании авторского проекта Георгия Заборского, - пояснили в «Минскзеленстрое». Сейчас их не тронут.

Вывеску же планируют сделать в общей стилистике парадного входа, не такой яркой, как нынешняя.

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