Сколько подписей за первые дни собрали претенденты на президентское кресло в Беларуси?

В Беларуси начался сбор подписей за потенциальных кандидатов в президенты. Напомним, ЦИК зарегистрировал инициативные группы 15 претендентов. Самые известные - банкир и финансист Виктор Бабарико, председатель Либерально-демократической партии Беларуси Олег Гайдукевич, сопредседатель общественной организации «Говори правду» Андрей Дмитриев, бывший депутат Анна Конопацкая, лидер Объединенной гражданской партии Николай Козлов, действующий президент Александр Лукашенко и экс-руководитель Парка высоких технологий Валерий Цепкало.

В Беларуси начался сбор подписей за потенциальных кандидатов в президенты.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Наибольшее оживление царит на площадке перед Комаровским рынком. В воскресенье тут организовали свои пикеты сразу несколько претендентов в кандидаты. А очередь из желающих поставить свою подпись растянулась почти до станции метро «Площадь Якуба Коласа»! Частично такая длина очереди объяснялась тем, что в обстановке пандемии коронавируса люди старались держать дистанцию. Большинство были в масках.

Очередь желающих оставить подпись растянулась от Комаровки до станции метро «Площадь Якуба Коласа».Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Больше всего внимания к себе привлек гомельский блогер и предприниматель Сергей Тихановский. Напомним, его самого ЦИК не зарегистрировал - на тот момент Тихановский отбывал административный арест за участие в уличной акции. Поэтому зарегистрировалась его жена Светлана, а Сергей стал руководителем ее инициативной группы. Пришедшие подписаться за Светлану Тихановскую люди выражали ее мужу слова поддержки, фотографировались с ним, вели стримы в соцсети, критиковали нынешнюю власть. Сергей Тихановский заявил журналистам, что не ожидал, что придет столько людей. На этой неделе он собирается в турне по Беларуси.

Больше всего внимания к себе привлек гомельский блогер и предприниматель Сергей Тихановский.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Также к Комаровскому рынку пришел Николай Статкевич - он представляет претендентов в так называемые «кандидаты протеста» - это гомельский активист Владимир Непомнящих и христианская демократка Ольга Ковалькова. Напомним, самого Статкевича не зарегистрировали - у него непогашенная судимость за участие в событиях после президентских выборов 2010 года.

Николай Статкевич.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Тут же, у Комаровки, расположились пикеты Виктора Бабарико и Валерия Цепкало. Но самих этих претендентов в воскресный день у пикетов не было - Бабарико весь день провел со своими активистами, раздавал им удостоверения членов инициативной группы. А Цепкало на выходных съездил в Лиду и свой родной город Гродно, где тоже встречался с членами своей инициативной группы.

Пикеты претендентов на президентское кресло вызвали у минчан небывалый ажиотаж.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Пикет Андрея Дмитриева появился возле столичного ГУМа. Кроме самого Дмитриева на пикете присутствовала Татьяна Короткевич - бывшая кандидат в президенты.

Очередь желающих оставить подпись растянулась от Комаровки до станции метро «Площадь Якуба Коласа».Фото: Святослав ЗОРКИЙ

ЕСТЬ ВОПРОС

Сколько подписей уже собрали претенденты?

Напомним, сбор подписей продлится до 19 июня включительно. За это время каждой инициативной группе нужно собрать и сдать в ЦИК 100 тысяч подписей.

Сергей Тихановский заявил, что во время воскресного пикета на Комаровке за его жену собрали около 3 тысяч подписей. 7 тысяч за три дня собрал еще один претендент в кандидаты - председатель партии Белорусская социал-демократическая «Грамада» Сергей Черечень. Александр Лукашенко заявил, что уже собрал под 200 тысяч подписей, хотя пикетов за Лукашенко в городе не видно. Другие претенденты в кандидаты информацией о количестве собранных подписей пока не делятся.