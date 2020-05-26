Перекупы-староверы, отсутствие покупателей и машины от 4 до 14 тысяч долларов: как живет авторынонок в Малиновке в век интернета и коронавируса

Во времена СССР «Москвичами» и «Жигулями» в Минске торговали напротив ресторана «Сосны» на Партизанском проспекте. После перестройки центр автомобильной торговли переехал на стадион «Локомотив» на Воронянского. Именно в те годы в независимую Беларусь начали пригонять иномарки из Европы. И в 1994 году бизнесмен Юрий Аверьянов, владелец минских клубов и вещевого рынка на стадионе «Динамо», основал автомобильный рынок в Малиновке.

- К этому моменту белорусы уже научились зарабатывать на торговле, и им захотелось ездить не на «Жигулях». Люди активно занялись перегоном автомобилей из Европы, - рассказывал «Комсомолке» Аверьянов. - В течение одного года стадион «Локомотив» и близлежащие территории были забиты автомобилями. Жители задыхались, но сделать ничего не могли. Мы пошли в горисполком с предложением вынести авторынок за пределы города. Трудно это давалось, но получилось. В результате этот рынок стал чуть ли не самым известным на просторах бывшего Союза.

Машины потекли к нам нескончаемым потоком. Площадка вмещала 500 машин, но ради хорошего места перекупщики занимали места с ночи. Копеечная по нынешним меркам растаможка, кавказские и литовские перегонщики, смотанные пробеги и перебитые VIN-номера, машины с криминальным прошлым - этот рынок многое повидал. Расцвет Малиновки пришелся на нулевые годы.

Сегодня Малиновка уже не та. Во-первых, прошли времена, когда люди выбирали себе машину на авторынке. Сайты с автомобильными объявлениями позволяют найти машину с подходящими параметрами в два клика. Можно посмотреть фотографии, поговорить с продавцом по телефону. И уже потом, если все устраивает, ехать смотреть. Во-вторых, походам на рынок мешает коронавирус. Наконец, будущее рынка в Малиновке туманно: несколько лет назад у Юрия Аверьянова начались серьезные финансовые проблемы: разгорелся конфликт с банками-кредиторами, за дело взялись контролирующие органы, возбудили уголовное дело. Аверьянову не помогло даже бегство в Германию: сейчас он арестован и ожидает экстрадиции. Его компании обанкротились и активы распродают. Эта же судьба ждет и авторынок.

Авторынок сегодня - унылое зрелище.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Ради скидки на растаможку машины оформляют на многодетных и инвалидов

Мы приехали на Малиновку в полдень пятницы. Машины на продажу стоят стройными рядами - их, по нашим оценкам, около пятисот. 90% машин уже на транзитных номерах. Изредка встречаются машины с европейскими номерами. Считается, что это плюс - значит, машину недавно пригнали из Европы. Зная это, многие продавцы при растаможке машины в Беларуси не выкидывают европейские номера. А вдобавок раскладывают на панели под стеклом иностранные документы от машины: сервисные книги, руководства пользователя, страховки, наклейки для платных парковок и автобанов.

Покупателей на автомобильном рынке в Малиновке сейчас нет.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Ценовой сегмент того, что сейчас продается на Малиновке, - от 4 до 14 тысяч долларов. Здесь много машин непривычных белорусу моделей. Дело в том, что после вступления Беларуси в Таможенный союз у нас сильно сократился выбор моделей машин. Наши дилеры упор сейчас делают на бюджетные седаны и паркетники российской сборки. Поэтому такие модели, как Renault Talisman Kadjar или новый Grand Scenic, сразу бросаются в глаза. Даже Passat B8 или Mercedes E-класса в универсале выглядят непривычно. Эти машины сейчас пригоняют под 140-й указ - он позволяет многодетным родителям и инвалидам сэкономить половину стоимости растаможки. Этим и пользуются перегонщики - оформляют машины на льготников. Наиболее выгодные варианты - это 3 - 5-летние малолитражки. Растаможка на них с учетом 50%-ной скидки сейчас составляет 1275 евро.

Кто-то зашился в свой павильончик и играет с напарником в шахматы или нарды, кто-то лениво натирает резину автомобиля - чтобы блестела и казалась новой.Фото: Павел МАРТИНЧИК

«Или покупай машину, или уходи!»

Никакой движухи сегодня на Малиновке нет. Нет толп покупателей, нет толп продавцов, буквально налетающих на каждого, кто хоть на секунду задержится у его автомобиля. Выяснилось, что и простых продавцов-частников тут уже нет. Их место теперь занимают так называемые автомобильные площадки - типа автохаусов. Таких тут несколько десятков. Их «офисы» находятся в будках - тут же происходит и переоформление на нового владельца по счет-справке. Продавцов особо не видно. Кто-то зашился в свой павильончик и играет с напарником в шахматы или нарды, кто-то лениво натирает резину автомобиля - чтобы блестела и казалась новой. Небольшие кучки продавцов опытным глазом сканируют» каждого, кто появляется на их территории. Заметив фотоаппарат, они начинают заметно нервничать и просят их не снимать. Доходит до дикости: остановившись возле редкого для наших краев универсала Renault Talisman, я сфотографировал машину на смартфон. Тут же как из-под земли вырос недовольный мужик:

- Зачем ты снимаешь? Тебе делать нечего? Что ты тут ходишь? Иди домой!

Попытка объяснять мужчине, что мы находимся на рынке, где люди выбирают себе машину и фотографируют понравившиеся варианты, ни к чему не приводит.

- Это частная территория, это все мои машины, я тут хозяин, - заявляет он. - Или покупай машину, или уходи!

Место простых продавцов-частников теперь занимают так называемые автомобильные площадки.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Таких, как он, сегодня называют перекупами-староверами. Эти люди до сих пор живут в 90-х. Они как огня боятся фотоаппарата, не знают, что такое цивилизованная торговля, интернет, реклама и имидж. Их задача - любой ценой впарить тебе машину - и не важно, что у нее скручен пробег, а ремонт скрывает следы серьезного ДТП. Если ты не их «клиент» - они даже разговаривать с тобой не будут.

90% контейнеров с бэушкой работает даже в будний день.Фото: Павел МАРТИНЧИК

«Народа нет в любой день»

Еще одна часть Малиновки - контейнеры, из которых торгуют бэушными запчастями с разборок. Тут продавцы жалуются на большую аренду - за квадрат они платят 25 евро в месяц. По их словам, администрация рынка не хочет идти навстречу и делать скидки. Ссылается на то, что компания сейчас находится в стадии банкротства и всеми процессами руководит управляющая компания, которую наняли кредиторы. А там на уступки не идут, поэтому продавцам приходится закрывать свои точки.

Еще одна часть Малиновки - контейнеры, из которых торгуют бэушными запчастями с разборок.Фото: Павел МАРТИНЧИК

На самом деле это не совсем так. 90% контейнеров с бэушкой работает даже в будний день. Правда, покупателей совсем мало.

- Недавно мы платили по 24 евро за квадрат. Потом цену снизили до 20 евро, - рассказал «Комсомолке» один из продавцов. - Сейчас всем, кто продлит договор аренды до сентября, уже выставляют ценник по 16 евро.

90% контейнеров с бэушкой работает даже в будний день. Правда, покупателей совсем мало.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Еще меньше платят за аренду те, кто имеет точки в двухэтажном торговом центре «Автомолл «Кольцо» - его открыли тут в 2011 году. Там комфортные условия и для продавцов, и для покупателей. Зимой там тепло, летом прохладно, есть кафе и туалеты. Однако те, кто торгует бэушкой, переехать в торговый центр не могут - там продают только новые запчасти и сопутствующие товары. Сейчас торговый центр полупустой: на 1-м этаже работает примерно 70% павильонов, на втором открыты считаные точки.

На втором этаже автомолла «Кольцо» открыты считаные точки.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Тем, что сейчас происходит на рынке, продавцы, конечно, недовольны:

- Народа нет в любой день. Если ты думаешь, что в субботу или в воскресенье покупателей будет больше - ты ошибаешься. Все по выходным ездят на дачу, а к нам не ходят. Думаешь, потому что у людей нет денег? Да все у них есть. Просто они боятся. Подходят, спрашивают, а как доходит до реальной покупки - разворачиваются и уходят.

Место простых продавцов-частников теперь занимают так называемые автомобильные площадки.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Не понимают «староверы», что на дворе XXI век, и с таким подходом покупателей у них не будет. Да, большинство сейчас ищет машины в интернете. Но те, кто по старинке хочет посмотреть все и сразу, идут на комфортные специализированные площадки. Такие уже появились в Минске: ассортимент там - не меньше, чем на Малиновке, зато все находится в комфортном многоуровневом паркинге. Машину можно открыть, посмотреть, естественно, сфотографировать. Вежливые менеджеры все расскажут и покажут, а оформление пройдет в комфортном офисе тут же, под кофеек, а не под брюзжание продавца из 90-х…