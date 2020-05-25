В Минске занизят бордюры и создадут парковки для шеринговых велосипедов

Такое решение было принято по итогам встречи зампреда Мингорисполкома Александра Дороховича с представителями Минского велосообщества, Госавтоинспеции и Kolobike. На встрече присутствующие обсудили вопросы развития велодвижения и велоинфраструктуры в столице, сообщает официальный телеграмм-канал Мингорисполкома.

Одним из вопросов стала установка парковок для шеринговых велосипедов.

- Сейчас их можно увидеть валяющимися на газонах, в цветниках, на тротуарах. Чтобы устранить эту проблему, Kolobike предложит перечень мест для парковки и обеспечит их обозначение. Вопрос может быть решен уже к середине июня, - говорится в телеграмм-канале.

Участники встречи обсудили велосипедную инфраструктуру города. Они пришли к выводу, что для удобства велосипедистов нужно понизить бордюры.

- Поскольку сразу и везде это сделать невозможно, договорились определиться, где понижать бордюр в первую очередь, чтобы это было максимально эффективно, - сообщает источник.

Кроме этого, представители Минского велосипедного общества предложили разработать единый вид велопарковок в городе. Для этого решено создать несколько типовых решений, образцы которых организации могут использовать для создания и установки новых велопарковок города.

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