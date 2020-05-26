Коронавирус в Беларуси, последние новости на 26 мая 2020 года: белорус пошел на поправку после 39 дней под ИВЛ, Лукашенко говорит о второй волне и восстановлении экономики

По данным, собранным Университетом Джонса Хопкинса, 25 мая в мире было зарегистрированное больше 5 миллионов 435 тысяч COVID-19. Больше всего в США (1 млн 844 тысяч), Бразилии (363 тыс), России (353 тыс), Великобритании (260 тыс).

В понедельник, 25 мая, Минздрав Беларуси обнародовал новую статистику о заболеваемости коронавирусной инфекцией в Беларуси. Так, за минувшие сутки в Беларуси еще у 946 человек был получен положительный результат на COVID-19. Общее число инфицированных коронавирусом - 37 144.

Выздоровели и выписаны из медучреждений 14 тысяч 449 пациентов (+294 за сутки), у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.

Всего за время пандемии умерли 204 человека (+5 за сутки) с рядом хронических заболеваний и с выявленной коронавирусной инфекцией. Общее число проведенных в Беларуси тестов: 463 тысячи 4 теста.

"Если открытие стран будет более интенсивным, мы сможем восстановить свою экономику"

25 мая президент Беларуси провел совещание с председателем Совета Республики Нацсобрания Натальей Кочановой, главой президентской Администрации Игорем Сергеенко, управделами Виктором Шейманом и председателем ФПБ Михаилом Ордой. На повестка дня были вопросы восстановления национальной экономики и устранение последствий пандемии.

Из-за того, что белорусская экономика является экспортно ориентированной, наблюдается определенный спад.

- Произошло определенное падение экономики, хотя приемлемое для нас падение. Терпимо, - констатировал глава республики и спрогнозировал. - Если открытие стран будет более интенсивным, чем сейчас (а процесс уже начался, его уже никто не остановит, потому что люди возмутились, не хотят сидеть в изоляции), то мы сможем быстро восстановить свою экономику.

По мнению президента, от открытия мировых рынков зависит быстрое восстановление белорусской экономики. Кроме того, Лукашенко пояснил, что, несмотря на общий экономический спад, некоторые отрасли, наоборот, дали прирост. Здесь он выделил аграрный сектор, строительную отрасль и IT. Однако добавил, что «вопрос будет к промышленности».

Лукашенко о второй волне коронавируса: "Мы должны готовиться"

Президент напомнил о снижении заболеваемости в Витебске, а также отметил аналогичную эпидситуацию и в Минске: «На плато находимся по заявлениям врачей».

Правда, сославшись на свои суеверия, президент пояснил, что он «не так оптимистичен» (Как медики. - Ред.). Но все же констатировал, что и в белорусской столице медучреждения в ближайшее время планируют возвращаться к профильным пациентам.

- Чувствуем, что эти больницы в Минске (Перепрофилированные под лечение пациентов с коронавирусом. - Ред.).) нам уже не понадобятся, - сообщил президент.

Наряду с Минском, сообщил президент, есть стабилизация и некоторое снижение заболеваемости в целом по Минской области. А обстановку в Могилеве он назвал «неплохой».

- Если так, то у нас останутся только две области - Брестская и Гомельская, - которые мы должны контролировать. Они позже всех вошли в этот процесс, и специалисты говорят о том, что они позже всех и выйдут, на неделю где-то, - пояснил президент.

Александр Лукашенко рассказал, что о ситуации с пандемией его информируют ежедневно, утром и вечером, констатировал снижение вирулентности вируса - «видимо, вирус все-таки ослаб».

- Но при этом мы должны держать в уме вторую волну. Никто не доказал, что она будет, но мы должны к этому готовиться. И никто не знает, когда она придет. Если зимой и осенью, то дай бог, чтобы мы серьезно смогли подготовиться к этому. А, может быть, сия беда нас минет. Тем не менее расслабляться нельзя, - утверждает Лукашенко.

"Ну что там эта бобруйская скорая помощь. 100 - 120 человек. Надо поддержать людей"

За работу с пациентами, у которых COVID-19 медикам обещали надбавки. Но с начислениями было много путаницы. Сотрудники бобруйской больницы скорой помощи даже написали письмо президенту. 21 мая о доплатах медикам в Бобруйске высказался министр здравоохранения Владимир Караник. Утром 22 мая главврач бобруйской "корой" Сергей Чудов поблагодарил всех за работу и сказал, что у него последний день работы.

25 мая стало известно, что по поручению президента Наталья Кочанова обзвонила губернаторов с наказом решать проблемы на местах .

- Раздуть могут скандал с невыплатами… врачам, учителям и так далее… Я вчера Наталью Ивановну (Кочанову. - Ред.) попросил, чтобы она обзвонила всех губернаторов и просто по-человечески предупредила их. Если есть какая-то проблема - ее надо решить на месте. Это же копейки, это ничего не стоит, ну что там эта бобруйская скорая помощь. Ну, 100 - 120 человек. Если они действительно работают и связаны с этими процессами эпидемическими - ну так надо поддержать людей, это копейки для страны. С другой стороны, надо понимать, что в равные условия мы не можем сегодня поставить тех, кто выполняет чистую и грязную работу. В противном случае мы обидим тех, кто сегодня ходит в красную зону и работает с зараженными коронавирусом, - сказал Лукашенко.

Жизнеутверждающая история минчанина, который пришел в себя после 39 дней под ИВЛ

Виктор Рабченя работает инженером на одном из столичных производственных предприятий, ему 41 год. В марте у него диагностировали COVID-19 и он оказался под аппаратом искусственной вентиляции легких. Более четырех недель мужчина пролежал в 10-й столичной клинике, потом его перевели в Минский научно-практический центр хирургии, трансплантологии и гематологии. Доктора не давали родственникам обнадеживающих прогнозов, у больного длительное время держалась высокая температура, сбить которую не удавалось.

Как рассказали нам знакомые Виктора, переломным моментом стало решение перелить Виктору плазму крови от переболевших пациентов. Врачи с осторожностью начали отмечать небольшие улучшения. За время болезни Виктор сильно похудел на пару десятков кг. Долго общаться ему пока сложно. Самое главное, что он нам сказал через мессенджер о своем самочувствии: «Спасибо, сейчас хорошо». Несмотря на положительные тенденции, он по-прежнему находится в отделении реанимации под постоянным контролем врачей. COVID-19 постепенно отступает, но полного выздоровления надо еще подождать.

Рейсы в Польшу с Брестского автовокзала отменили из-за карантина для водителей: «Жалко пассажиров - люди хотят ехать!»

На днях Брестский автовокзал опубликовал расписание автобусных рейсов в Польшу – брестчане договорились о нескольких рейсах в неделю из Бреста в Польшу. В соседнюю страну по-прежнему выезжают белорусы с картой поляка или с разрешением на работу. И вот рейсы отменили. На них уже было продано около 200 билетов.

– Пограничники предупредили польских водителей, что, если они въедут на территорию Беларуси, они попадут на самоизоляцию на 14 дней. И перевозчики развернули автобусы обратно, - говорит начальник Брестского автовокзала Николай Радюк. – А люди хотят ехать! Мне жаль пассажиров, ведь вся страна ринулась на Брест. Нас 24 мая в 10 часов поставили перед фактом, а люди уже приехали, представляете?

По словам начальника Брестского автовокзала, с апреля из Бреста ездил автобус в Гданьск. С ним проблем не возникало, потому что этот рейс был согласован на уровне МИДа. Теперь в расписании напротив всех рейсов в Польшу (а их почти 40) написано «Отменен».

– Надо, чтобы правительство вмешалось. Есть постановление Совета министров «О мерах по предотвращению завоза и распространения инфекции, вызванной коронавирусом COVID-19». Туда надо внести изменения. Кто поможет их быстро внести – не знаю. Письма все написаны. Министерство транспорта написало, перевозчики написали, чтобы разрешили водителям международных пассажирских автобусов все-таки выполнять рейсы, – таким видит решение проблемы начальник Брестского автовокзала.

Черногория празднует победу над коронавирусом

По состоянию на 24 мая в стране не зафиксировано ни одного активного случая COVID-19. Институт общественного здравоохранения поблагодарил жителей Черногории за настойчивость и поддержку в борьбе с коронавирусом нового типа.

C момента первого подтвержденного случая в Черногории (17 марта) до выздоровления последнего пациента прошло 68 дней. За это время в Черногории (население - 628 тысяч человек) подтвердили 324 случая коронавируса нового типа, девять человек умерли. Черногория планирует открыть свои границы для туристов уже 1 июля 2020 года.

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