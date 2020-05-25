Финал Кубка Беларуси: «Поулыбались, поугрожали друг другу, но все закончилось мирно»

На воскресную игру, проходившую на минском стадионе «Динамо», в продажу отдали 25% билетов от вместимости арены, чтобы зрители могли соблюдать социальную дистанцию в условиях пандемии. В итоге матч посетили 5761 человек, но большинство все равно рассаживались достаточно плотно поближе к центральным местам.

А сидеть пришлось долго - дело дошло до дополнительного времени, где единственный мяч на 120-й минуте забил Захар Волков и принес БАТЭ победу. Ранее борисовчане по два раза проигрывали брестчанам в финалах Кубка и Суперкубка. Теперь в коллекции «желто-синих» четыре победы в Кубке Беларуси - больше всех (по три трофея у минского и брестского «Динамо», «Шахтера» и «Белшины»).

Для главного тренера БАТЭ Кирилла Альшевского это первый сезон на таком уровне и первый трофей.

- Перед игрой вспоминали Анатолия Анатольевича Капского и победу посвятили ему. Что касается игры, то было сложно восстановиться и ментально, и физически после матча чемпионата с «Динамо» в среду. Рад, что все решили без серии 11-метровых ударов, - сказал Альшевский.

Внешне он выглядел спокойным, словно только что была не драматичная развязка на последней минуте финала, а рядовой матч. Мы спросили: какие эмоции в глубине души?

- Ну я правда спокоен. Рад, что мы вернули клубу тот трофей, который, считаю, мог бы быть для нас заслуженным в других финалах. Я люблю свой клуб, вырос в нем и выполняю свою работу как главный тренер, несу определенную ответственность. Не то чтобы испытываю суперэмоции, я в большей степени рад, что с учетом того давления, которое есть, учитывая, что я родственник своего покойного дяди [Анатолия Капского] и нынешнего руководителя клуба [Андрея Капского], то ощущения эти не всегда положительные. А сейчас мне спокойно, - сказал Альшевский.

После матча игроки «Динамо» говорили, что рефери мог назначать пенальти за фол на Артеме Милевском. Сам Милевский вынужденно покинул поле после жесткого стыка с Борисом Копитовичем из БАТЭ. Перед вторым экстратаймом, хромая к скамейке, Милевский перебросился парой фраз с Копитовичем. Затем перепалка началась между тренерами и администраторами команд, даже потолкаться успели. Мы спросили, что там было.

- Да ничего такого не было. Взрослые мужчины, страсти кипят, азарта и эмоций, эмоций много, неправильный жест - и пошло бодание. После игры отлично пообщались, поблагодарили за игру, нас поздравили с победой, мы сказали, что все окей. Для зрителей это только добавило интереса. И команды получили импульс тоже: как это на нашего тренера [что-то говорят]? Вроде и поулыбались, поугрожали друг другу, но все закончилось мирно, - отметил Альшевский.

Еще интересно, что решающий мяч забил Захар Волков. В этом году он давал показания как участник договорного матча (это было в 2017 году, когда он играл за «Нафтан»). В связи с деятельным раскаянием уголовное преследование в отношении него было прекращено.

- Захар хорошо выглядит, и не только в последних играх. Рад, что он лишний раз о себе заявил. Рад тому, как он относится к футболу, к клубу и к тренировкам. Может, это поможет тому, чтобы у него все сложилось благополучно.

Главный тренер «Динамо» Сергей Ковальчук держался, но тучи над ним сгущаются.

- Обидно, конечно, проигрывать на последней минуте дополнительного времени. Надо отдать должное футболистам: при равной игре немного больше повезло БАТЭ. Неприятно проигрывать финал. Понятно, что всегда кто-то выигрывает, а кто-то проигрывает. Все ребята отработали хорошо, не разобрались только в последнем моменте. БАТЭ поздравляем с победой и двигаемся дальше.