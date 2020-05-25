Ниже отметки в 900 новых случаев коронавируса в день Беларусь не спускается уже месяц

25 мая Минздрав сообщил о 37 144 подтвержденных случаях COVID-19. От хронических заболеваний, отягощенных коронавирусом, умерли 204 человека.

Уже месяц число ежедневных подтвержденных случаев COVID-19 не опускается ниже отметки 900+. 25 мая стало известно, что по данным ВОЗ (их можно найти в таблице ресурса worldometers.info. – Ред.), Беларусь находится в списке 25-ти стран с наиболее высоким показателем диагностированных случаев коронавируса на миллион населения – даже выше Италии: у нас 3831 заболевший на миллион населения, в Италии - 3801. При этом смертность от COVID-19 в Беларуси намного намного ниже, чем в Италии: 21 и 542 случай на миллион человек соответственно.

Одно из самых громких событий прошедшей недели - история работников Бобруйской станции скорой и неотложной медпомощи. В расчетчиках за апрель многие из них не увидели надбавки за работу с коронавирусными пациентами, которая им полагалась по указу №131. Либо увидели, но слишком низкую. Медики написали письмо президенту с просьбой разобраться, и 21 мая ситуацию прокомментировал министр здравоохранения Владимир Караник, пояснив, что нарушений в доплатах в конкретном медучреждении не было.

На следующий день, 22 мая, у главврача Бобруйской станции скорой помощи Сергея Чудова был последний рабочий день. О причинах увольнения официально не сообщается.

Белорусы ждут, когда пандемия пойдет на спад.Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Много вопросов и у родителей школьников. Выпускные и последние звонки Министерство образования уже рекомендовало отменить, но как в условиях пандемии будут проходить экзамены, непонятно - известны только их даты. Некоторым родителям уже сообщили, что их детям-выпускникам предложат сдавать экзамен в спортзале, кому-то рассказали про парты в коридорах…

В надежде достучаться до властей мама выпускницы и известная писательница Евгения Пастернак 22 мая разместила на сайте Petitions.by электронную петицию, адресованную президенту Беларуси и Минобру, в которой призвала завершить учебный год, аттестовав учеников по итогам трех четвертей, отменить школьные экзамены в 9-х и 11-х классах и перенести сроки вступительной кампании. На момент публикации материала петицию подписали более 8 тысяч человек.

А КАК У НИХ

По данным университета Джонса Хопкинса, в мире коронавирусом уже заразились 5,4 млн человек, а 345 тыс. человек с COVID-19 умерли. Китай, с которого все начиналось, сейчас на 14 месте. Сегодня лидер печальной статистики - США. Там 1,6 млн зараженных и 97 тыс. смертей. На втором месте Бразилия с 363 тыс. инфицированных и 22 тыс. умерших. На третьем Россия – 353 тыс. и 3,6 тыс. соответственно.

Тем временем, страны, чья экономика зависит от туризма, начинают приоткрывать границы – об этом сообщили Албания, Черногория, Испания, Грузия… Но пока без конкретики и точных дат. Скорее всего, будут формироваться списки благонадежных и неблагонадежных стран, исходя из оценки эпидемиологической ситуации. К примеру, Эстония считает Беларусь страной с высоким риском заражения. И по этому поводу пока что запретила к нам полеты. Для начала полетов в страну, в ней должно быть 25 или меньше инфицированных коронавирусом на 100 000 человек населения за последние 14 дней, считают в Минэкономики и коммуникаций Эстонии.

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