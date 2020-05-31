150 лет назад белорусы тоже скидывались на нужды школы и не пускали детей в классы в IV четверти

Дети в сельских школах, несмотря на разницу в возрасте и год обучения, чаще всего учились не только в одной хате, но и за одним столом. Фото: Wikipedia.org

- Образованных людей крестьяне делили на своих и чужих, - говорят кандидаты исторических наук, старшие научные сотрудники Центра исследований белорусской культуры, языка и литературы Национальной академии наук Беларуси Татьяна Кухаронак и Сергей Грунтов. - К чужим относились священники, аптекари и фельдшеры, мелкие чиновники из волостной управы. Свои же, умея читать и немного писать, становились связью сельской общины и внешнего мира. Например, как старосты или представляя деревню в судебных тяжбах с помещиком, которые в XIX веке тянулись порой по 10 - 15 лет. А в случае болезни или несчастья они читали молитвы и заговоры, купленные на ярмарках. Так грамотность подчеркивала принадлежность к касте знающих людей…

Быт земских школ живописал Николай Богданов-Бельский. Фото: Wikipedia.org

Детей не пускали учиться со словами «З паперы есці не будзеш»

- Каким образованием мог похвастаться сельчанин?

- Школы, где крестьянские дети могли научиться читать и писать, появились при монастырях еще в Речи Посполитой и существовали до 1830-х. Обучение там не было обязательным. Крестьян учили и в единичных школах при имениях прогрессивных шляхтичей. К первой половине XIX века там распространилась ланкастерская система, основанная на заучивании материала и взаимном обучении учеников. Но все это едва ли влияло на общий уровень грамотности крестьян. Только в ХІХ веке на территории Беларуси появилась сначала система одноклассных и двуклассных церковно-приходских (с 3 и 5 годами обучения), а потом и земских школ.

- Что считалось образовательным минимумом?

- В одноклассных казенных школах учились два года - читать, писать и считать. В церковно-приходских школах давали элементарную русскую грамоту, арифметику, делали экскурсы в историю России и царской семьи, воспитывали религиозную нравственность - преподавали Закон Божий, учили молитвы, краткий катехизис, сведения по священной истории, читали религиозно-поучительные и художественные тексты, осваивали церковные песнопения. Правда, белорусы-католики часто отказывались посылать детей в такие школы. Более серьезные знания с 1860-х давали народные училища, подчиненные Министерству народного просвещения. Также в белорусских губерниях Российской империи действовало более десятка ремесленных начальных училищ. Это уже был реальный шанс для социального лифта крестьянских детей.

- А как в школах XIX века аттестовывали детей?

- Аттестация в основном имела значение для гимназий - там учились дети шляхты, мещан. Они сдавали экзамены не менее чем по трем предметам, получали оценки по пятибалльной шкале. Средний балл не ниже тройки позволял перейти на следующий год и получить итоговый аттестат, дававший возможность поступить в университет. А для крестьянских детей в начальных школах это почти не имело значения. В школу их отправляли за навыками чтения, письма и счета. Поэтому дети получали отметки в аттестат обычно по факту присутствия на занятиях. Правда, добиться этого часто было нелегко…

Знаменитый учебник авторства Якуба Коласа. Фото: nlb.by

- Дети не боялись исключения?

- Это только порадовало бы и родителей, и многих учеников, которые к образованию относились скептически. Обратите внимание: учебный год длился с октября по февраль, а в остальное время родители просто не отпустили бы детей. А когда еще трудиться в поле и на хозяйстве? 150 лет назад к 16 - 17 годам юноши осваивали земледелие и ремесла, а девушки - всю работу, считавшуюся женской: от готовки до жатвы. Вот где была академия для крестьян, программу которой осваивали к моменту создания семьи! Ведь белорусская деревня почти до середины ХХ века жила натуральным хозяйством. Потому и залог благополучия видели в труде. Пусть у белорусов ум всегда считался главной ценностью, прок ученья для предков связывался с большими успехами в труде.

- Ну а как же социальный лифт, который вы упоминали?

- Из крестьянских детей на обучение в местечке или городе после трехлетки или церковно-приходской школы рассчитывали единицы. «З паперы хлеба есці не будзеш…» - обычно говорил отец сыну на такие порывы. А девочкам, которых и так нехотя отпускали в школу, преградой были патриархальные нравы: «Бабская дарога - ад печы да парога». Неудивительно, что земства регулярно рапортовали наверх об обратной грамотности в деревнях. То есть полученные в начальной школе знания и навыки многие скоро теряли за ненадобностью. Кстати, по данным Всероссийской переписи 1897 года, грамотными были всего 26,4% мужчин-белорусов и 15,2% женщин.

- Может, содействовали хотя бы, если ребенок показывал особые таланты?

- Прежде всего ценились успехи в повседневном труде. А игре на музыкальных инструментах, например, полностью посвятить себя могли люди с увечьями или старцы, иногда - сироты и дети безземельных крестьян - те, кому не прокормить себя иначе. Для остальных музыка могла служить приработком, когда ты играл на свадьбах или вечорках. Разве что ребенок кузнеца или гончара мог получить некоторую творческую самореализацию, освоив профессию отца. Яркий пример - судьба Павлюка Багрима (1812 - 1891) из Крошина под Барановичами. Сын кузнеца и сам стал мастером. Мы знаем его кованую люстру с птицами и цветами в местном костеле, а еще - единственное сохранившееся стихотворение «Зайграй, зайграй, хлопча малы…», одно из самых ранних на белорусском языке...

Репетитор с четырьмя классами образования

- Сейчас родители постоянно сдают деньги на нужды школы. А как было раньше?

- На 8, а то и 10 деревень приходилась одна школа, размещавшаяся чаще всего в обычной хате, где не хватало парт, учебников, а тетрадей и вовсе не было. Сельская община собирала деньги и зерно - в том числе на строительство и деятельность государственных народных училищ.

Среди выпускников Учительской семинарии в Несвиже – писатели Якуб Колас и Кузьма Чорный. Фото: Wikipedia.org

- А где готовили учителей?

- В учительских институтах и семинариях, на двухлетних педкурсах при некоторых училищах. А для церковно-приходских школ педагогов выпускали мужские и женские семинарии и даже педклассы при самих школах. Обычно ученики старших классов учительской семинарии (а курс там длился сначала два, потом - четыре года) сами преподавали. По сути, чтобы стать обычным учителем в начале ХХ века, достаточно было учиться не более семи лет. Эта профессия была значительной карьерой для крестьянского сына.

- А что известно о зарплатах учителей в ту пору?

- Деревенский учитель народного училища получал в месяц порядка 30 рублей. В самом печальном положении были педагоги церковно-приходских школ - их зарплата не превышала 17 рублей. Для сравнения: воз соломы стоил рубль, сапоги - 5, аренда простенькой квартирки обходилась в 5 - 7 рублей в месяц, пальто или сажень дров (около 2 метров сложенных одно на другое бревен) - 16, хорошая лошадь или корова - 60 - 70 рублей…

- А что можно сказать по поводу репетиторства, дистанционного обучения у предков?

- Аналогом могут служить домашние «школкі». Крестьяне нанимали на несколько домов, а те, кто побогаче, даже в одну семью, грамотного мальчишку - «дарэктара». Хрестоматийный пример - Яська в поэме «Новая зямля» Якуба Коласа, закончивший четыре класса. Но чтобы стать учителем такого рода, в XIX веке хватало умений читать, писать и считать.

Аналогов сегодняшней дистанционки точно не было. Наверное, в чем-то обучение в условиях изоляции (но не из-за эпидемиологических факторов) напоминает традиция приглашать домашних учителей в шляхетские семьи. Это был образованный человек, часто - иностранец или духовная особа, которая учила ребят до поступления в гимназию грамоте, иностранным языкам, азам других предметов.

По окончании земских школ крестьяне по всей Российской империи, куда в XIX - начале ХХ века входили белорусские земли, получали такие свидетельства. Фото: Wikipedia.org

ЕСТЬ ВОПРОС

Как наказывали непослушных детей?

- На детей кричали, иногда били рукой или дубцом, давали подзатыльники и оплеухи. Все тому же «дарэктару» у Коласа в «Новай зямлі» советуют ставить нерадивых учеников голыми коленями на гречку. Более гуманные способы наказания - дополнительная работа для ребенка, запрет на игры со сверстниками, лишение поездки на кирмаш, подарков.

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