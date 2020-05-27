Высокий уровень холестерина - это не больно. Но последствия могут быть смертельно опасны

Один из них - повышенный холестерин. Как каждому определить ту черту, за которой показатели холестерина становятся опасными? Чем рискует человек, прекращая снижать уровень холестерина? Об этом и многом другом рассказал читателям «Комсомолки» на прямой линии Андрей Марьянович Пристром, профессор, доктор медицинских наук, завкафедрой кардиологии и ревматологии БелМАПО.

«Альтернатива статинам сейчас есть в аптеках Беларуси»

- Здравствуйте! У меня общий холестерин - почти 8 ммоль/л, а липопротеиды низкой плотности - выше 5 ммоль/л. Это очень высокие показатели?

- Да, очень высокие. И скорее всего, при таких показателях липопротеидов низкой плотности у вас есть неблагоприятная наследственность по липидному обмену, которую сегодня можно выявить при генетическом тестировании.

- Да, у отца был инфаркт…

- Значит, вам надо обратиться к доктору за назначением гиполипидемических средств, в первую очередь статинов, которые надо принимать постоянно. Если прекратить их принимать, уровень холестерина опять поднимется.

- Я слышала, что эти препараты влияют на суставы. Это так?

- Это крайне редкие ситуации, и я не думаю, что сейчас стоит этого опасаться. С учетом того, что вы назвали, у вас гораздо больше рисков получить инсульт или инфаркт, нежели проблемы с суставами.

- Здравствуйте! У меня уровень холестерина - 9, липопротеиды низкой плотности - выше 7. Чтобы снизить эти показатели, какие препараты можно пить кроме статинов? Я читала, что от них суставы и печень ухудшаются.

- У вас очень серьезная ситуация с высоким риском получить осложнение в виде инфаркта или инсульта. Поэтому уровень холестерина надо снижать обязательно. Препаратами выбора являются статины. Альтернативой им при непереносимости статинов могут быть препараты, содержащие эзетимиб. Они сейчас есть в аптеках Беларуси и отпускаются по рецепту. Эти препараты тоже надо принимать постоянно, как и статины. Кстати, побочные эффекты статинов, которые описаны в инструкции по применению лекарств, наблюдаются не так часто. Эту информацию надо принимать просто как предупреждение - на что обратить внимание.

«Статины и эзетимиб не принимают с перерывом»

- Здравствуйте! У меня высокий холестерин - 8,7 ммоль/л. Принимала статины, он понизился, но ненамного…

- Какой у вас уровень холестерина липопротеидов низкой плотности?

- Не знаю...

- Важен именно этот показатель. Для получения стойкого ответа на прием статинов их надо принимать 1 - 3 месяца, при недостаточном эффекте нужно будет увеличивать дозу в 2 раза и вновь контролировать анализы. Когда на высокой дозе статина не достигнут результат (на подбор может уйти до полугода), нужно добавить препарат, содержащий эзетимиб. Сегодня, кстати, применяются комбинации статина и эзетимиба в одной капсуле, что повышает приверженность к лечению. Эти препараты есть в аптеках в Беларуси.

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- Здравствуйте! Я принимаю статины, которые назначил доктор. Но, может, есть какие-то травы с аналогичным эффектом?

- Нет. Надо принимать те лекарства, которые доктор назначил. Эффективность трав или биологически активных добавок к пище несравнимо низка.

- А перерыв делать надо через месяц? Вдруг уровень холестерина снизится до критического?

- Снизить уровень холестерина до критических значений - сегодня это просто практически невозможно. А статины нельзя принимать с перерывом. Когда человек перестает их принимать, за несколько дней холестерин снова становится высоким, на таком резком подъеме могут произойти сосудистые катастрофы (инфаркты или инсульты).

«Если есть заболевания сердечно-сосудистой системы, плохой холестерин должен быть ниже 1,4 ммоль/л»

- Вот у меня сохранилось направление на биохимический анализ крови 15-летней давности. Там норма холестерина - 3,64 - 6,36 ммоль/л. А сейчас высшая граница нормы - 5. С чем связаны эти изменения?

- Те целевые значения, которых сейчас рекомендуется придерживаться, основаны на больших международных исследованиях и наблюдениях. Сегодня общий холестерин в норме должен быть не выше 5 ммоль/л. Однако уровни общего холестерина сейчас используются только в оценке состояния людей без сердечно-сосудистых заболеваний. А если есть сердечная патология, нужно ориентироваться на целевые уровни холестерина липопротеидов низкой плотности.

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- Здравствуйте! Какой уровень плохого холестерина допустим и как удержать этот показатель?

- Все зависит от наличия сердечно-сосудистых заболеваний. Если есть такие проблемы, этот показатель должен контролироваться более жестко. Например, для здорового человека желательно, чтобы он был меньше 3 ммоль/л. А вот у тех, кто перенес инфаркт, инсульт, у кого была операция на сосудах, у кого гипертония третьей степени, сахарный диабет или серьезное нарушение функции почек, целевое значение холестерина липопротеидов низкой плотности должно быть ниже 1,4 ммоль/л.

- А хороший холестерин какой должен быть?

- На него можно не смотреть. Исследования показали, что влияние на этот показатель не улучшает ситуацию.

- По каким признакам можно заподозрить, что повышен холестерин и надо обязательно проверить его уровень?

- Чаще всего повышенный холестерин никак не проявляется. Но иногда на коже вокруг глаз, в области ахиллова сухожилия на ногах и на тыльной стороне кистей рук появляются светлые, похожие на мелкие бородавки, образования - ксантомы. Также надо обратить внимание на перенесенные близкими родственниками (у мужчин - до 55 лет, у женщин - до 65) инфаркты или инсульты. Это должно стать поводом проверить уровень холестерина у себя и обратиться к доктору.

«С возрастом у всех появляются проблемы с суставами, и статины на это не влияют»

- Здравствуйте! Знаю, что холестерин, хоть он и не болит, называют тихим убийцей. Но здесь дилемма: не будешь принимать статины для его снижения - заработаешь инфаркт или инсульт, будешь принимать - пострадают печень и суставы. Где золотая середина?

- У любого человека с возрастом разрушаются межсуставные хрящи, появляется артроз, после 30 - 40 лет часто формируется остеохондроз. Это наша реальность, и статины на нее не влияют. Доктор, принимая решение о назначении препаратов, всегда взвешивает риск и пользу. Например, если риск от заболевания, вызванного высоким холестерином, существенный и установленная в исследованиях польза от назначения статинов значительно выше риска развития их побочных эффектов, однозначно их надо назначать.

- Вот у меня, например, гипертония с первой степенью риска. Других проблем нет…

- В вашем случае при назначении статинов можно получить побочных реакций примерно столько же, на сколько снизится риск сосудистых катастроф. А вот при высоком или очень высоком риске статины нужны обязательно. Кроме того, надо смотреть, что у вас показывает УЗИ сердца, сосудов, какие изменения в анализах есть - может, мочевая кислота повышена или глюкоза. Надо смотреть комплексно. Но если других проблем нет, вам надо использовать немедикаментозные методы коррекции холестерина - изменить рацион питания, образ жизни. Если придерживаться рационального питания и при этом достаточно двигаться (не меньше часа в течение суток), холестерин можно снизить на 10 - 15%.

«Пока не отрегулируете функцию щитовидной железы, уровень холестерина не снизится»

- У меня липопротеиды низкой плотности выше нормы на фоне гипотиреоза. Стала принимать таблетки для щитовидки - холестерин стал еще выше. Я через месяц и перестала их пить…

- Пока вы не отрегулируете функцию щитовидной железы, уровень холестерина будет высоким. Нормализация обычно происходит через 3 - 4 месяца, а иногда и дольше. Месяц - это слишком мало для получения результата. Кстати, одна из частых ошибок - человек прекратил принимать статин и делает анализ через несколько дней-недель. Естественно, он станет опять высоким. Так что вам надо возобновить прием препарата.

- У сына-подростка резко повысилось давление. Установили, что есть гипертония первой степени, повышен холестерин, и узел в щитовидке нашли. Здесь есть взаимосвязь?

- Надо посмотреть уровень мочевой кислоты и гормоны щитовидной железы. Если гормоны ниже нормы, то холестерин может быть повышен за счет этого. Возможно, это связано с образом жизни. Надо убрать из рациона все сладкие напитки, чипсы и другие нездоровые продукты. Если через 3 - 6 месяцев не удастся нормализовать уровень холестерина, возможно, придется ставить вопрос по препаратам для его снижения.