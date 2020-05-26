Два Александра Григорьевича, жена за мужа и рекордная инициативная группа экс-банкира. Кто эти люди и зачем они пошли на выборы-2020

В Беларуси идет самый интересный этап президентской кампании - по крайней мере самый заметный на улицах городов, дающий ощущение, что от нас действительно что-то зависит. 15 потенциальных кандидатов в президенты 2020 года собирают наши подписи за свое выдвижение, делать это будут до 19 июня включительно.

К сложностям сбора в этом году добавилась еще и пандемия коронавируса - ЦИК обязал сборщиков быть в масках и перчатках. Напомним, обратившись к вам с просьбой поставить автограф в подписной лист, представители потенциальных кандидатов могут лишь рассказать биографию человека, за которого собирают подписи. А вот озвучивать программу и раздавать агитационные материалы на этом этапе нельзя.

Собрать надо минимум 100 тысяч подписей - даже организаторы выборов признают, что сделать это очень непросто. Кандидатов, которые дойдут до следующего этапа и будут за себя агитировать, останется гораздо меньше, так что сейчас можно внимательно изучить тех 15 человек, которые захотели идти в президенты и успешно прошли процесс регистрации инициативной группы за свое выдвижение.

Итак, за кого сейчас собирают подписи? Рассказываем о потенциальных кандидатах (в алфавитном порядке).

Виктор Бабарико, 56 лет

Признался, что решился идти на выборы внезапно, и буквально за день уволился из «Белгазпромбанка», который возглавлял 20 лет. Известен своими острыми интервью, которые охотно давал последние годы, правда, в них подчеркивал, что политических амбиций у него нет. Виктор Бабарико был очень открытым банкиром, щедрым меценатом, который оживил культурную жизнь страны. Пока складывается впечатление, что и политик он открытый. О предвыборных буднях рассказывает в соцсетях, общается с членами инициативной группы, которую за неделю собрал в интернете. К слову, она огромная! Собирать подписи за него отправились 8905 человек - такой внушительной группы не было ни у одного оппозиционного политика за все прошлые кампании.

Виктор Бабарико.Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

Бабарико признался, что ему было бы приятно, если бы удалось собрать миллион подписей. Считает, что должность президента - менеджерская, говорит, что важно, чтобы было ограничение сроков президентства двумя.

- Выборы - единственный легальный шанс добраться до возможности реформирования экономики и сохранить нашу независимость, как бы это ни было тяжело и опасно, - рассказал экс-банкир в интервью БелаПАН.

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Юрий Ганцевич, 44 года

Фермер и видеоблогер - на YouTube у него есть канал «Народный депутат». Стал известен во время парламентских выборов 2019 года, когда был кандидатом в депутаты парламента. Ганцевич живет под Гомелем и держит большое хозяйство. Со своими животными, в частности коровой и козами, он проводил предвыборный пикет в Гомеле. В парламент не попал.

Юрий Ганцевич.Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

Как объяснил потенциальный кандидат, в президенты выдвигается для борьбы с «анархией чиновников». А свою кандидатуру выдвинул по просьбе блогера Сергея Тихановского, который накануне объявления выборов попал под арест.

- Буду запасным вариантом, так как подписчики Сергея меня поддерживают, у нас одна и та же позиция, - заявил фермер.

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Олег Гайдукевич, 43 года

Окончил Академию МВД, работал в правоохранительных органах на должностях от оперуполномоченного до начальника РУВД Фрунзенского района Минска. Дослужившись до звания подполковника, уволился из милиции, чтобы заняться политикой.

Олег Гайдукевич.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Председатель Либерально-демократической партии, действующий депутат парламента. Сын известного политика и постоянного участника президентских выборов (в 2001, 2006 и 2015 годах) Сергея Гайдукевича. Гайдукевич-старший, идя на выборы, никогда не критиковал действующего президента. Гайдукевич-младший, подавая документы в ЦИК, попросил не сравнивать себя с отцом.

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Юрий Губаревич, 42 года

В политике с 1996 года - был одним из организаторов «Молодого фронта». Трижды баллотировался в депутаты Палаты представителей, но в парламент не попадал, зато был депутатом Белозерского городского Совета депутатов.

Юрий Губаревич. Фото: личный архив

Был заместителем председателя Партии БНФ, сейчас председатель движения «За Свободу». На президентских выборах 2006 года стал доверенным лицом кандидата в президенты Александра Милинкевича.

Был участником праймериз оппозиции по выборам единого кандидата, но от идеи выбрать единого оппозиция отказалась. Зарегистрировал инициативную группу и участвует в президентской кампании вместе с Николаем Козловым и Ольгой Ковальковой ради того, чтобы провести информационные пикеты и кампанию «За Беларусь без диктатуры».

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Андрей Дмитриев, 39 лет

По образованию бакалавр политических наук, сейчас сопредседатель РИПОО «Говори правду». Участвовал в президентских кампаниях двух кандидатов в президенты: в 2010 году возглавлял штаб Владимира Некляева, в 2015-м - первой женщины-кандидата Татьяны Короткевич. Сейчас Татьяна возглавила инициативную группу Андрея.

Андрей Дмитриев.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Пытался избираться в парламент, попытки были неудачными.

- Власть больна сердечной недостаточностью, а ее методы совершенно устарели, и мы с этой бедой не хотим жить еще пять лет, - сказал Дмитриев, когда объявил о своем желании участвовать в президентской кампании 2020 года.

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Анна Канопацкая, 43 года

Анна Канопацкая.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Юрист по образованию, в 2016 году стала депутатом парламента. Любопытно, что в своем избирательном округе опередила экс-кандидата в президенты Татьяну Короткевич. Анну называли оппозиционным депутатом, она действительно задавала много вопросов, была открыта СМИ. На выборах 2019 года в парламент не попала. На пресс-конференцию, где она объявляла о желании идти на президентские выборы, поддержать ее пришел отец, которого считают первым белорусским долларовым миллионером.

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Наталья Кисель, 51 год

Наталья Кисель. Фото: личный архив

Руководит транспортной компанией, работает в сфере грузоперевозок. Напомним, она отстаивала права мелких перевозчиков, руководитель ее инициативной группы Сергей Штода несколько лет назад выступал за частичную амнистию по штрафам в системе BelToll. Наталья Кисель принимала участие в переговорах с представителями Минтранса.

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Ольга Ковалькова, 36 лет

Работает главным бухгалтером ЖСПК №791, является сопредседателем оргкомитета по созданию партии «Белорусская христианская демократия» (БХД). Участвовала в парламентских выборах, но депутатом не была. Участвовала в выборах единого кандидата от оппозиции, зарегистрировала инициативную группу ради возможности проводить пикеты.

Ольга Ковалькова. Фото: личный архив

24 мая на пикете в Минске призвала людей массово регистрироваться наблюдателями и членами участковых комиссий на выборах.

- Выборы каждый раз происходят одинаково. Перед нами вывешивают протокол, согласно которому Лукашенко победил. У одного человека, который приходит наблюдать на участок, нет силы, но если придет 100 - 200 белорусов и потребуют показать им каждый бюллетень, мы сможем увидеть правду, - сказала политик.

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Николай Козлов, 53 года

Николай Козлов.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Офицер, был старшим оперуполномоченным по особо важным делам уголовного розыска, 17 лет проработал в УВД Центрального района Минска. Уволился из правоохранительных органов в звании подполковника в 2008 году и вступил в Объединенную гражданскую партию. Сейчас он и. о. председателя ОГП. Участвовал в праймериз оппозиции, но после отказа выбирать единого кандидата зарегистрировал инициативную группу и собирается проводить информационную кампанию вместе с Губаревичем и Ковальковой.

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Александр Лукашенко, 65 лет

Александр Лукашенко. Фото: БелТА

Для действующего президента это шестые президентские выборы. В его инициативной группе, которую возглавляет председатель Федерации профсоюзов Беларуси Михаил Орда, больше 11 тысяч человек. В понедельник президент объявил, что за него уже собрали 200 тысяч подписей, очевидно, это не предел. Как правило, собирают больше миллиона. Лукашенко анонсировал смену правительства после регистрации себя в качестве кандидата в президенты.

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Владимир Непомнящих, 67 лет

Пенсионер МВД, уже много лет в оппозиции, состоит в ОГП. Владимира знают в Гомеле как человека-майку - благодаря тому, что мужчину часто можно встретить в городе в майках с политическими лозунгами. А заходя в автобус, он часто шутит с кондукторами, например, так: «Я член БРСМ, для меня проезд бесплатный!» На прошлых парламентских выборах был кандидатом, но в парламент не попал. Его предвыборное выступление по ТВ не показывали, а в предыдущий раз прикрывали титрами - и все из-за лозунгов на майке.

Владимир Непомнящих.Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

Считается «кандидатом протеста» оппозиционного политика Николая Статкевича, который был кандидатом в президенты в 2010 году и из-за непогашенной судимости получил отказ в регистрации инициативной группы в этот раз (во время кампании-2015 Статкевич все еще отбывал тюремный срок).

Непомнящих был на пикете у Комаровки 24 мая и призвал потенциальных избирателей голосовать за него «нехождением на избирательные участки».

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Александр Таболич, 43 года

Лидер музыкальной группы Znich, мастер татуировки и перманентного макияжа, дизайнер, художник, называет себя «кандидатом по приколу».

Александр Таболич. Фото: личный архив

- Люблю число 13, у меня оно всегда счастливое. Даже удостоверение мое первое в этой должности было под №13, - обратила внимание глава ЦИК Лидия Ермошина, регистрируя его инициативную группу под номером 13. - Александр Григорьевич... Кстати, а зовут-то вас как!

Сам Александр Таболич признает, что с его инициативной группой в 116 человек собрать нужное количество подписей невозможно.

- Чтобы проверить, сколько людей готовы подписаться за меня, если условия были бы другими, мы запускаем сбор подписей онлайн. Согласно закону, такие подписи не будут приняты во внимание ЦИК. Но нам важно увидеть, сколько нас вообще, - сообщил Таболич и предлагает оставлять подписи за него онлайн через Google-форму.

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Светлана Тихановская, 39 лет

В регистрации инициативной группы бизнесмена, который занимался рекламой, а сейчас стал популярным блогером, Сергея Тихановского (канал на YouTube «Страна для жизни») было отказано. Документы в ЦИК за Сергея по доверенности подавала его жена Светлана, она же и подписала заявление. ЦИК отказал, объяснив, что человек должен лично высказывать желание быть президентом. Но сложность ситуации для Сергея была в том, что он отбывал 15 суток административного ареста и лично документы подать и подписать никак не мог.

Светлана Тихановская. Фото: личный архив

Жена Тихановского к вечеру того же дня принесла документы на свое имя - и ей инициативную группу зарегистрировали.

- У вас есть действительно у самой намерение выдвигаться кандидатом в президенты? Или вы просто спарринг-партнер? - спросила Лидия Ермошина.

- Мечтала об этом всю жизнь, - ответила Тихановская.

Уже в воскресенье, 24 мая, у Комаровки прошел масштабный пикет. Светланы на нем не было. А вот Сергей пришел, он активно ездит по регионам, говорит, что за супругу собрано несколько тысяч подписей. Собирать их он право имеет как руководитель инициативной группы супруги. Светлана по образованию преподаватель иностранных языков, переводчик.

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Валерий Цепкало, 55 лет

Был замглавы МИД, работал послом в США. В 2005-м возглавил Парк высоких технологий, который покинул в 2017 году. Уже участвовал в выборах - аж в 1994 году был в команде, которая привела к власти Александра Лукашенко.

Валерий Цепкало. Фото: ПВТ

Говорит о том, что в стране нужны перемены, чтобы белорусы не мечтали уехать за границу. На встрече с членами своей инициативной группы в Гродно заявил, что фальсификация результатов голосования является госизменой.

- Надеюсь, что учителя перестанут бояться и почувствуют себя гражданами, - процитировало агентство БелаПАН слова потенциального кандидата.

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Сергей Черечень, 35 лет

Сергей Черечень.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Молодой политик, только получивший право претендовать на президентский пост. Раньше был членом Коммунистической партии, сейчас он председатель партии Белорусская социал-демократическая Грамада. Говорил, что идет в кандидаты, чтобы «набраться опыта». Занимался бизнесом еще в студенчестве, сейчас является директором компании, которая занимается инвестиционной и консалтинговой деятельностью. В 2016 году баллотировался в Палату представителей, но депутатом не был.

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