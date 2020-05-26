2020-05-26T11:38:46+03:00
Спорт
КП Беларусь

Арина Соболенко показала, как принимает ванну и как точно бросает мячи

Белорусская теннисистка проводит дни в Минске и старается не скучать [видео]
Захар ПЛАТОНОВ
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Так Арина Соболенко принимает ванну, сдобрив ее пенящимся бальзамом. Фото: instagram.com/sabalenka_arynaТак Арина Соболенко принимает ванну, сдобрив ее пенящимся бальзамом. Фото: instagram.com/sabalenka_aryna
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Больше трех месяцев теннисные турниры отменяют один за одним из-за пандемии нового типа коронавируса. Похоже, возобновление соревнований стоит ждать не раньше осени. Пока турниров не будет минимум до августа.

Арина Соболенко эти дни проводит в Минске.

— Очень скучаю по матчам, адреналину. Но Беларусь спасает. Хорошо, что я нахожусь в такой ситуации дома, - сказала Арина Соболенко для «Матч ТВ».

И рассказала, как в Минске прошел мини-турнир, где матчи были сокращенными:

- Вполне возможно, после такого периода в жизни всего мира, в теннисе начнут вводить бесконтактные варианты проведения матчей. У нас всё было закрыто, не пускали никого, кроме игроков и тренеров. Было много антисептиков, все убирали каждый час-два. Никаких рукопожатий. Собственно нам разрешили провести турнир при условии, что всё будет безопасно.

В отмене международных турниров Арина отнеслась с пониманием:

- Здоровье всех нас превыше всего сейчас. Очень удивлюсь, если мы вообще начнем играть в этом сезоне. Думаю, соревнования возобновятся только в январе. В принципе, 2020-й год можно вычеркнуть и готовиться к следующему сезону.

В Инстаграме она показала, как проводит эти дни на тренировках и вне корта.

Например, вот так феноменально точно бросает мячи в тележку.

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Так нежится на весеннем солнышке в Минске.

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Зажигательно танцует.

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A little party (between practices) never killed nobody!
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И принимает ванну, сдобрив ее пенящимся бальзамом.

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Need more days like this P.S. HATE MONDAY S!
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- Надо бы больше таких деньков. P.S. Ненавижу понедльники! – подписала снимок Арина.

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