2020-05-26T13:15:55+03:00
Общество
КП Беларусь

«Новая работа!» Шоумен Иван Ургант потроллил Лукашенко

Пропрезидентский телеграм-канал «Пул Первого» быстро ответил шутнику [видео]
Сергей МАЛИНОВСКИЙ
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Иван Ургант нашел смешным высказывание президента Беларуси.Иван Ургант нашел смешным высказывание президента Беларуси.
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В своем шоу «Вечерний Ургант» российский ведущий недавно поиронизировал по поводу высказывания президента Беларуси. Александр Лукашенко дал совет белорусам, которые из-за коронавируса потеряли работу: вакансий хватает, выберите какую-нибудь, даже если вам и не очень она нравится. Сейчас такое время, что не приходится выбирать.

На что Иван Ургант заметил: «Александр Лукашенко заявил, что потерявшим работу белорусам нужно просто найти новую, - прочитал заголовок ведущий. - И это здорово, что Александр Лукашенко помнит о таком понятии, как «новая работа»!»

Про поножовщину из-за Сталина и пенис жука? который изучали 7 лет в рубрике Это здорово!.

Пропрезидентский телеграм-канал «Пул Первого» не остался в долгу и довольно быстро ответил: «И Первому каналу Первый рекомендует не забывать». Очевидно, намекая на недавнее лишение аккредитации и выдворение из Беларуси корреспондента Первого канала и на то, что некоторые российские передачи у нас после критики Александра Лукашенко перестали выходить либо выходят позже. Как, например, пропагандистское шоу «Место встречи» на НТВ или «Время покажет» на российском Первом канале (у нас его частично транслирует ОНТ).

Телеграм-канал "Пул Первого" за словом в карман не полез и ответил.

Телеграм-канал "Пул Первого" за словом в карман не полез и ответил.

Иван Ургант уже не в первый раз находит вдохновение для юмора в новостях Беларуси. Например, недавно шутил про наш чемпионат по футболу, который продолжается, несмотря на коронавирус. Ургант тогда сказал: «Мир начинает потихонечку выходить из карантина. Людям уже разрешают гулять, заниматься спортом. Европейские страны заговорили о скором открытии границ. Но первыми возобновляют работу самые необходимые для жизни отрасли - чемпионаты по футболу. Немецкая Бундеслига возобновила сезон. Футболистам пока запрещено пожимать руки перед началом игры и обниматься, когда празднуешь гол. Матчи проходят без зрителей, но организаторы придумали, как заполнить трибуны. 12 тысяч картонных фигур реальных болельщиков распечатали и посадили. Реальных людей! Друзья, я уверен, никто не будет смотреть Бундеслигу, потому что сейчас весь мир подсел на белорусский чемпионат. А с него невозможно слезть!»

ПОДРОБНОСТИ

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Руководство российского телеканала считает действия белорусских властей безосновательными. Сам Алексей Кручинин комментирует произошедшее так: «Я отвечаю за каждое слово» (подробнее)

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