«Я держу в руках аттестат отца об обучении в Тбилисской железнодорожной средней школе №2 станции Тбилиси ССР Грузии и представляю 17-летнего грузинского мальчишку, идущего с друзьями по старому солнечному Тбилиси… Ребята идут в школу на торжественное собрание за аттестатом, со своими мечтами за своим будущим.

А через три дня война, которая все перечеркнет. Черное небо, слезы и горе - и многие из этих тбилисских ребят уже не увидят своего будущего. Я смотрю на карту, где Грузия, а где эта Германия. И эти дети из далекой радостной Грузии пошли на смерть за тысячи километров, как и многие дети со всех концов нашей великой и огромной Родины. Мне хочется плакать, и я плачу!

Мой отец, Николай Михайлович Табатадзе, был олицетворением образа настоящего грузина. Душа всех компаний и тамада на постоянной основе, всегда умел красиво пошутить... Он любил людей, был крайне уважительным, добрым и отзывчивым человеком, совершенно бескорыстным, что в настоящее время является почти сказочным явлением.

Отец родился в семье чекиста Михаила Платоновича Табатадзе. Мать Тамара Алексеевна была первой среди женщин Грузии машинистом паровоза, награждена трудовыми орденами и многими грамотами. Они были выходцы из сельской местности, родовым гнездом была деревня Вани Харагаульского района, что в Имеретии.

В 1941 году Николай Михайлович стал студентом 1-го курса Тбилисского инженерного института железнодорожного транспорта. Были страшные времена. Ребята уходили на фронт, девчата в госпитали и на заводы, а к соседям начали приходить первые похоронки.

В 1942 году, несмотря на имевшуюся бронь, отец выступил по Тбилисскому радио с призывом к молодежи встать на защиту Родины и записался в добровольцы. И уже в сентябре 1942-го его направили на учебу в Бакинское зенитно-артиллерийское училище.

До станции Евлаха отца сопровождал Михаил Платонович, а поезд с призывниками тянул паровоз, которым управляла Тамара Алексеевна. По окончании училища младший лейтенант Табатадзе получил назначение на должность командира огневого взвода 383-го зенитно-артиллерийского полка Западного фронта ПВО в район Харькова. Дальнейшая фронтовая служба проходила в составе 420-го отдельного зенитно-артиллерийского дивизиона. В 1944 году в боях у реки Случь его взвод сбил два вражеских самолета. За этот бой отец был награжден орденом Красной Звезды. В этом же году за отличие в боях был награжден медалью «За боевые заслуги». Принимал участие в боях за освобождение Киева, Харькова, Орши, Бреста и закончил войну на территории Польши.

Николай Михайлович с дочерью и сыновьями в Минске в 1986 году.

После войны проходил службу в Северо-Западном округе ПВО в Каунасе, где и познакомился с моей мамой Ангеле Пелецкиене. Если отец был олицетворением настоящего грузина, то мама - настоящей литовки. Спокойная, очень уравновешенная, гордая и смелая. Она могла с любым вопросом выйти на любого начальника и часто, как это ни парадоксально, брала на себя в семье ведущие функции. Да, в семье было удивительное сочетание характеров…

Они долго не могли получить от родителей Ангеле согласие на брак. Причина была очень банальной: брак литовки с русским (а для литовцев все военные были русскими) не приветствовался в то время в Литве, и это мягко сказано. В конце концов отцом была взята и эта крепость, и в дальнейшей жизни родители мамы души в нем не чаяли.

…Все отпуска отец старался провести в Тбилиси у родителей и брата. Грузия его тянула как магнит, маму тянула Литва, а все дети, как и они, жили в Беларуси. И как тут быть?..

Умер Николай Михайлович в мае 1992 года в Минске и похоронен в трех километрах от позиции своего зенитно-ракетного дивизиона, который стоит до сих пор. Он ненамного пережил свою Родину - СССР…»

Альгердас ТАБАТАДЗЕ.

belkart.by

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