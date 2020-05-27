«Дед возглавил партизанское движение и основал подпольную типографию»

«75 лет Великой Победе и 76 лет, как погиб наш дед - Василий Тимофеевич Меркуль. Мы не знали деда лично, но отец всегда ставил его в пример, прививая нам гордость за фамилию, которую мы носили. Жили мы на улице Берестянской, рядом с Военным кладбищем, где похоронен «командир и комиссар всего партизанского движения». Из ярких воспоминаний детства: идешь со двора к кладбищу, не доходя до церкви, сворачиваешь направо, пару шагов, а там уже видна макушка самой высокой гранитной стелы - памятник деду. Гордости не было предела - всем двором ходили «деда поминать».

В доме хранились книги Козлова, Мачульского, Пономаренко, где великие партизаны Беларуси, известные сейчас по названиям улиц Минска, в своих мемуарах вспоминали деда и их дружбу в то суровое время.

Из книги В. Козлова «Люди особого склада»:

« - А сам Меркуль и теперь в рваных сапогах ходит?

- Нет, он уже приобулся немного и приоделся. Сапоги ему пошили в Крушниках, достал где-то папаху, плащ, черные усики отпустил и теперь даже на Чапаева немного смахивает».

Мы находили фотографии и картины с Чапаевым и воображали нашего деда…

« - Ну что ж, товарищи, зиму-то пережили! - говорит Василий Тимофеевич Меркуль. Он улыбается, глаза его светятся радостью. Но в голосе угадываются лукавинки. Василий Тимофеевич посматривает на собравшихся, хитровато щурит глаза: - А ведь кое у кого прошлой осенью поджилочки тряслись. Не перезимуем, мол…» - писал Р. Мачульский.

Читая такие строки, мы, конечно, видели глаза отца и лукавую улыбку, которую он унаследовал от деда. Полную картину дорисовывали рассказы бабушки, так мы представляли и запоминали нашего Героя.

Бабуля вспомнила, как жила с мужем, как четверых детей растили. Она рассказывала, что до войны работала секретарем в приемной у «большого руководителя» и однажды в 1938 году донос на деда в переписке нашла. На свой страх и риск ходу той информации она не дала, тем самым спасла не только деда от репрессии, но и некоторых его соратников. Тогда наш дед работал председателем Старобинского райисполкома.

В самом начале войны он возглавил партизанское движение в Старобинском районе. Необходимо было не только объединить людей, управлять разрозненными группами, но и формировать стратегические планы по борьбе с захватчиками, рассказывать о подвигах, поднимая общий дух сопротивления. Для этого дед основывает подпольную типографию по выпуску газеты «Советский патриот».

Василий Тимофеевич основал подпольную типографию по выпуску газеты «Советский патриот».

Именно благодаря такому подходу Василий Тимофеевич Меркуль, комиссар партизанской бригады им. Александра Невского, был удостоен награды великих полководцев - орденом Кутузова I степени.

…Дед погиб после освобождения Минска в 1944 году, в автокатастрофе. Бабушка никак не могла поверить в случайность такой смерти: «Сколько тех машин после войны было? В машине четверо ехало, а погиб только один». Бабушка очень любила мужа, гордилась им и рассказывала нам, что деда даже к званию Героя Советского Союза представляли, да не успели наградить. Мы не очень верили, но всегда выслушивали все истории до конца, считая их просто семейными легендами.

В эпоху интернета очень хотелось больше узнать о легендарном деде из официальных источников - и мы нашли сайт «Партизаны Беларуси». Удалось найти наградной лист, представление деда к званию Героя Советского Союза! Права была бабушка, даже совестно становится за наше снисходительное отношение к некоторым ее рассказам».

Маргарита АБРАМОВИЧ и Татьяна ШИДЛОВСКАЯ.

belkart.by

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