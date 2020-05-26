2020-05-26T13:52:19+03:00
Экономика
КП Беларусь

Коронакризис уже наступил? Средние зарплаты в Беларуси в апреле 2020 года упали

Минус 20 рублей за месяц по сравнению с мартом этого года
Таисия ЧЕРНУХО
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К середине мая 48,5% белорусов ощутили снижение своих доходов за последний месяц.К середине мая 48,5% белорусов ощутили снижение своих доходов за последний месяц.Фото: Павел МАРТИНЧИК
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Номинальная начисленная средняя заработная плата в Беларуси в апреле 2020 года составила 1193,8 рубля, сообщает Белстат. Это значит, что апрельские зарплаты упали почти на 20 рублей по сравнению с мартовскими. После уплаты всех налогов и сборов от средней зарплаты останется 1027 рублей - на такую сумму среднестатистический белорус будет жить месяц.

Напомним, средняя начисленная зарплата за март (до уплаты работником 14% налогов и сборов) сделала неожиданный скачок на 94 рубля (или 8%) и составила 1213,6 рубля. Но эксперты заверили, что радоваться нечему: уровень средних зарплат вырос за счет самых низкооплачиваемых работников, которые потеряли работу из-за коронакризиса.

Согласно совместному исследованию SATIO/BEROC, к середине мая 48,5% белорусов ощутили снижение своих доходов за последний месяц. Среди основных причин падения доходов, как и в апреле - сокращение заказов (35% среди тех, у кого упал доход), сокращение зарплат (27%), отмена премий (22%) и потеря подработки (17%). Белорусы все чаще сталкиваются с сокращением рабочего времени (25% в мае против 17% в апреле) и отпусками за свой счет (20% в мае против 16% в апреле).

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