2020-05-26T15:05:42+03:00
Общество
КП Беларусь

«Благодарю белорусов, которые направили нам слова утешения и поддержки». Посол Италии в Беларуси рассказал, как страна пострадала от коронавируса

Коронавирус сказался на туризме и товарообороте с нашей страной
Ирина КОЗЛИК
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Италия стала наиболее пострадавшей от коронавируса нового типа. Фото: pixabay.comИталия стала наиболее пострадавшей от коронавируса нового типа. Фото: pixabay.com
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- Мы живем во времена коронавируса, должны поберечься и привыкнуть к новым формам работы, - сказал во время пресс-конференции, которая прошла в онлайн-режиме, посол Италии в Беларуси Марио Джорджо Стефано Бальди. - Надеюсь, в ближайшее время мы вернемся к привычным формам работы.

Господин посол поблагодарил белорусов за ту солидарность, которую наши люди высказывали в сложные месяцы борьбы Италии с эпидемией COVID. Напомним, эта европейская страна наиболее пострадала от коронавируса нового типа.

- Я хотел бы поблагодарить всех, кто выразил солидарность с Италией во времена эпидемии. Мы получили очень много сообщений. Многие хотели ехать в Италию волонтерами. Как если бы белорусы возвращали нам ту солидарность, которую мы проявили после чернобыльской аварии. Поблагодарил всех людей, которые направили нам слова утешения и поддержки.

- Как в вашей стране идет подсчет зараженных коронавирусом? - уточнили журналисты. - В статистику входят все зараженные или только те, кто проходит лечение в стационарах?

- Прежде всего цифры. В Италии 230 000 случаев и, к сожалению, 32 800 умерших, - ответил посол. - Статус заболевших получили все, у кого был подтвержден коронавирус. Это не зависит от того, находится человек в больнице или дома. Некоторые сразу после диагностики коронавируса были выписаны либо остались дома. Потому что симптомы отсутствовали или были легкими. А другие нуждались в госпитализации.

230 000 - это общая цифра. Ясно, что в реальности число заболевших больше. Многие заболели, но не знают об этом. Было проведено большое число тестов. И будет сделано еще много. Конечно, число умерших огромно - 32 800. Основное объяснение в том, что в Италии большой процент пожилого населения. И когда появляются такие агрессивные вирусы, они наиболее сильно затрагивают пожилых. 80% умерших в Италии - пожилые люди.

Были проблемы в итальянской области Ломбардия - наиболее богатой и активной. Там были задержки с введением карантина, что вызвало большое число смертей. Насколько я знаю, 70 - 80% всех умерших проживали в Ломбардии.

В течение нескольких недель ситуация в Италии улучшается. Уже сняты многие ограничения, с 3 июня будут сняты еще. Жизнь постепенно нормализуется.

- Откроет ли Италия в этом году границы для белорусских туристов? - спросили журналисты.

- Из-за коронавируса все страны Шенгенской зоны должны были закрыть границы. Это закрытие продолжится до 15 июня. Мы не знаем, будет ли продолжено это закрытие или их откроют. Надеемся, что с 15 июня они откроются. Италия - туристическая страна, которая живет за счет поездок. Мы бы хотели с 15 июня открыть границы и для белорусских граждан. Но это постепенный процесс. С 3 июня открываются границы внутри Шенгена. Следующим шагом будет открытие границ для стран, не входящих в ЕС. Прошу всех белорусов, которые хотели бы планировать отпуск, следить за сайтом посольства.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Италия рассчитывает на товарооборот с Беларусью в 1 млрд евро.

Сейчас, по статистике итальянской стороны, эта цифра составляет около 800 млн евро.

- Мы ставим перед собой задачу в 1 млрд евро, - рассказал посол. - Не знаю, сможем ли из-за коронавируса достичь этой цифры в текущем году, но будем стремиться.

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