Главный кардиолог Минздрава: Смертность от коронавируса низкая, возможно, потому что в 2003 году белорусы массово переболели атипичными пневмониями

ДОСЬЕ «КП»

Александр Геннадьевич МРОЧЕК, главный кардиолог Министерства здравоохранения РБ, доктор медицинских наук, профессор, академик НАН Беларуси. Окончил Минский мединститут, работал кардиологом, директором НИКИ радиационной медицины и эндокринологии, ректором БелМАПО. С 2008 года - директор РНПЦ «Кардиология». Автор более 560 научных работ, имеет 50 авторских свидетельств - патентов на изобретения.

- Александр Геннадьевич, ученые отмечают негативное влияние коронавируса на сосуды, на сгущение крови. За две первые недели апреля в одной из американских клиник в семь раз увеличилось число инсультов у пациентов до 40 лет. Некоторые советуют профилактически принимать низкие дозы аспирина, чтобы разжижать кровь...

- Принимать аспирин, как, впрочем, и любой другой препарат, необходимо по показаниям, иначе можно навредить - вызвать желудочное кровотечение или язву.

Есть пациенты, резистентные к аспирину, на что может указывать специальный лабораторный тест, которым мы располагаем. Этот тест необходим, чтобы знать - поможет препарат в критической ситуации, снизит риск тромбообразования или нет. Заниматься самолечением нельзя!

Необходимо понимать, что при любой вирусной инфекции (оспа, корь и др.) всегда есть сосудистые проявления. Свидетельство тому - кожная сыпь, внутренние микротромбозы и микрокровоизлияния.

Микротромбозы и микрокровоизлияния зачастую могут проходить без симптомов. Если они происходят в крупных сосудах - это уже инсульты и инфаркты.

Ученые считают, что чем тяжелее человек переносит ковидную инфекцию - тем более надежный иммунитет у него вырабатывается.

И тут конфликт: с одной стороны, мы не хотим доводить человека до крайности, до тяжелой формы заболевания, с другой - добиваемся стойкого коллективного иммунитета. А он формируется из иммунитетов индивидуальных.

Когда развивается пневмония, начинаются органные повреждения при ковидных инфекциях - тогда необходима госпитализация и контроль за параметрами, в том числе и свертываемостью крови.

«Показание для госпитализации при COVID-19 - дыхательная недостаточность»

- Как минимизировать негативное влияние вирусной инфекции на сосуды?

- Это сделать непросто - запрогнозировать развитие инфекции у конкретного человека. Изначально мы не имеем представления о его индивидуальном и перекрестном иммунитете. Сейчас обсуждают: почему у белорусов смертность от коронавируса низкая? Некоторые эпидемиологи считают, что белорусы в 2003 году массово переболели SARS-пневмониями - атипичными пневмониями. Это дало стойкий иммунитет на годы.

- Но говорят, что ковидные пневмонии на самом деле не пневмонии...

- А что это? Вирус явился пусковым звеном: повредил сосуды легких, обеспечил отек альвеол, внутри образовалась жидкость. Жизненная емкость легких резко упала. Развивается дыхательная недостаточность, это показание для госпитализации при COVID-19.

Коронавирус уходит, к нему развивается иммунитет, но он подготовил почву для бактериальной инфекции.

И вот тогда может возникнуть что угодно: инфекционный характер повреждения легких, микротромбозы в легких, отек легких, связанный с инфаркт-пневмониями. Тогда назначают антибиотики. При тромбозах в больнице назначают гепарины, не исключая аспирин. Как мы можем заранее препятствовать такой реакции организма?

Один из признаков начинающихся повреждений при стенокардии - сильная боль в сердце, при тромбозе мелких сосудов головного мозга - сильная головная боль. Но боль может быть и при повышенном давлении, при мигренях. Фото: Георгий НИКАНОРОВ.

Если говорить про усиление неспецифического иммунитета, американские коллеги считают, что его можно вырабатывать всем людям с недостатком ряда витаминов и микроэлементов - с помощью приема витаминов D, К, мелатонина и цинка. Можно посоветовать принимать эти витамины и переболевшим коронавирусом.

Кроме того, можно сделать коагулограмму - анализ на свертываемость крови, а также посоветоваться с врачом о необходимости приема препаратов, снижающих свертываемость крови.

- Переболевшие коронавирусом опасаются тромбов…

- Крупные смертоносные тромбы - это даже не тромбы, а эмболы (оторвавшиеся тромбы) - обычно формируются там, где кровь стала течь медленно, или там, где появились «заводи» с турбулентным кровотоком - аневризмы, расслаивающиеся сосуды. Иногда такое бывает после перенесенного инфаркта миокарда.

Тромб может оборваться, стать смертоносным эмболом, может по сосудам попасть в голову, кишечник и другие органы, вызывая инфаркты и инсульты.

Для вирусов скорее характерны микротромбозы и микроэмболии - внутри сосудов начинают массово формироваться микротромбы, которые не дают органам и клеткам кровоснабжаться, орган перестает работать полноценно, начинается полиорганная недостаточность. Тогда назначают антикоагулянты (препараты, снижающие свертываемость крови). Но это возможно только в больнице и под контролем врача.

«Даже врачу бывает трудно различить: у человека дыхательная или сердечная недостаточность?»

- Какие ранние симптомы тромбоза?

- Смотря какой орган поврежден. При сердечных васкулитах (воспаление сосуда. - Ред.) развивается сердечная недостаточность - сердце как насос начинает работать плохо. Но даже врачу бывает трудно различить - у человека дыхательная недостаточность или одышка возникла из-за того, что сердце плохо качает кровь?

Диагноз можно ставить после КТ и других исследований.

Воспаление сосудов обычно сопровождается микротромбозами мелких сосудов. Воспалилась вена - возник тромбофлебит, артерия - артериит с тромбозом.

Один из признаков начинающихся повреждений при стенокардии - сильная боль в сердце, при тромбозе мелких сосудов головного мозга - сильная головная боль.

Но боль может быть и при повышенном давлении, при мигренях.

Если при разрыве сосуда - что тоже вызывает боль - вы дадите разжижающий кровь препарат, то кровотечение разовьется еще сильнее.

Ни в коем случае нельзя заниматься самолечением! Диагностика инсультов проводится с помощью МРТ, который покажет: имеет место кровотечение или, наоборот, тромбируется сосуд.

- Принимать аспирин, как, впрочем, и любой другой препарат, необходимо по показаниям, иначе можно навредить - вызвать желудочное кровотечение или язву.Фото: Павел МАРТИНЧИК

- Чем в кардиологии чревато воспаление сосудов?

- Васкулиты известны давно, например, ревматический васкулит, аортоартериит, болезнь Вегенера или Хэммена - Рича, которые приводят к сосудистому повреждению легких. Сосудистая стенка воспаляется и при системной красной волчанке - вначале у человека на лице появляется сыпь, потом наступает изменение в почках, других органах.

При нарушениях кровоснабжения кожи и мышц (например, склеродермия) изменяется внешний облик человека, кожа истончается, атрофируется, возникают нарушения глотания, нарушения деятельности ЖКТ.

Никто пока не подверг сомнению вирусную природу онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний. Кроме того, стрессы, паника могут запускать патологический процесс или усиливать имеющийся.

С одной стороны, хроническое заболевание меняет психику пациента, с другой - психологическое состояние может резко снизить иммунитет, спровоцировать начало новой болезни. Не зря мы включили в свой штат психолога, когда начинали программу трансплантации сердца. Понимая, что операция тяжелая, результат зависит в том числе от настроя пациента.

- Не зря говорят, что после инфаркта в первые полгода погибают те, кто не справился с депрессией.

- Да, депрессия формирует определенный образ жизни, который не на пользу выздоровлению.

Депрессия даже без ковида приводит к проблемам со здоровьем.

После распада СССР случился резкий подъем болезней системы кровообращения. Мы называли это гиперсмертностью.

Людей накрыла неопределенность - что дальше? Многие теряли работу, рушились семьи, пропадал интерес к жизни. Выросло количество смертей от инфарктов, онкологии.

Спустя годы мы получили снижение количества инфарктов, инсультов, стенокардий, люди стали жить дольше. Но если сейчас начать паниковать из-за ковида и неопределенности - это неизбежно отразится на здоровье населения. Поэтому выше нос, больше позитивных мыслей и четких действий здесь и сейчас.

В наших силах выбирать: удариться в панику и навредить еще сильнее или постараться пережить этот период с минимальными потерями.

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