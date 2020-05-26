Как претенденты на кресло президента Беларуси представлены в соцсетях?

Экс-руководитель ПВТ Валерий Цепкало

В Фейсбуке Валерия Вильямовича почти 5000 друзей. Фейсбук Цепкало ведет достаточно активно: постит ссылки на стримы, где он отвечает на вопросы, карту с расположением своих пикетов, ссылки на статьи своего персонального сайта tsepkalo.com, где он пишет о своем видении преобразований в Беларуси. Также в Фейсбуке Цепкало регулярно появляются фотоотчеты со встреч с избирателями из разных городов Беларуси.

Банкир и финансист Виктор Бабарико

В Фейсбуке общее количество друзей скрыто от посторонних глаз. Но обновляет Фейсбук банкир регулярно: тут появляются объявления для членов инициативной группы, отчеты о ходе сбора подписей, фотоотчеты и видеообращения. Также активно Бабарико ведет и свой Инстаграм, в котором у него 14,5 тысячи подписчиков.

Сопредседатель «Говори правду» Андрей Дмитриев

В Фейсбуке у Дмитриева почти 4800 друзей. Регулярно появляются фоторепортажи с пикетов в разных городах, ссылки на публикации в прессе, видеообращения. В Инстраграме у Дмитриева 3,5 тысячи подписчиков.

Жена блогера Сергея Тихановского Светлана

Она зарегистрировалась в последний момент, когда стало понятно, что ее мужа не зарегистрируют из-за административного ареста. На Светлану работает узнаваемость Сергея Тихановского - гомельского блогера и активиста. У его УouТube-канала «Страна для жизни» - 204 тысячи подписчиков. Именно поэтому к пикетам семьи Тихановских выстраиваются очереди из желающих поставить подпись.

Снявшийся с выборов председатель ЛДПРБ Олег Гайдукевич

О том, что Гайдукевич снимается с предвыборной гонки в пользу действующего президента, он объявил 26 мая. Общее количество друзей Гайдукевича в Фейсбуке скрыто для посторонних. Начавшейся избирательной кампании посвящены только два поста - фотографии с пикетов. В Инстраграме Гайдукевича 2156 подписчиков - и пару фоток с пикетов.

Бывший депутат Анна Канопацкая

Персональную страницу в Фейсбуке Анна обновляет регулярно - постит фотографии с пикетов, обращается к потенциальным избирателям. На страницу подписаны 7242 человека, 6154 лайка. В Инстаграме у Канопацкой 1564 подписчика.

Председатель ОГП Николай Козлов

Он тоже скрыл общее количество друзей в Фейсбуке. Старту избирательной кампании посвящен только один пост - о регистрации инициативной группы.

Действующий президент Александр Лукашенко

Лукашенко неоднократно говорил: современными гаджетами он не пользуется и в соцсетях не сидит.

- У меня даже нет мобильного телефона, - говорил президент работникам завода газетной бумаги в Шклове в начале января этого года. - Смотрю: мои коллеги-президенты сидят, тычут в эти iPhone и прочее. Я этим не занимаюсь. Я знаю, что такое безопасность. Дело даже не в этом: у меня есть кому этим заниматься.

Также Лукашенко демонстративно подчеркивает, что избирательную кампанию не ведет - мол, его хорошие дела люди и так видят. По сути, на действующего президента работают все государственные СМИ. В интернете есть только один сайт - официальный портал президента Беларуси. Там появляются все его выступления, есть информация о встречах и визитах. С фотографиями и видео. Больше - никаких фейсбуков, инстаграмов и телеграмов. Кстати, недавно появился телеграм-канал «Пул Первого», к которому причастна президентская пресс-служба и журналисты президентского пула.

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