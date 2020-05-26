2020-05-26T23:53:49+03:00
Общество
КП Беларусь

Экзамены за 9-й класс и выпускные 11-классников перенесут на август? Что обсуждают родители и учителя в вайбер-чатах

Поинтересовались в дирекциях белорусских школ и у чиновников, что ждать школьникам и родителям в июне
Виктор ПАЖИТОК
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Фото: архив "КП"Фото: архив "КП"
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Приближается лето и вместе с ним школьные экзамены. Их, конечно, активно обсуждают в родительских вайбер-чатах.

- У нас в переписке в школьном чате образовалась группа активных родителей, которые выдвинули предложение отпраздновать выпускной вечер не в июне, а в августе, - рассказывает мама одиннадцатиклассника Елена. - Мнения разошлись примерно поровну: часть родителей вообще не настроена что-то организовывать, другие же поддерживают идею провести развлекательное мероприятие по всем традициям - с банкетом, встречей рассвета. Последние говорят, что в августе ситуация с коронавирусом стабилизируется и такой выпускной вполне можно провести. Мол, бывает-то он один раз в жизни.

«Комсомолка» поинтересовалась в дирекциях нескольких столичных школ, как обстоят дела с подготовкой ко дню выдачи школьных дипломов. Пока там подчеркивают: решение комитета по образованию Мингорисполкома будет выполняться неукоснительно.

- Аттестаты будем вручать 10 июня в течение дня. Постараемся создать максимально торжественную обстановку. Надеемся на хорошую погоду. Если она не подведет, то документы, может быть, вручим на открытом воздухе, в школьном дворе, который украсим по мере сил. Никаких вечерних мероприятий и гуляний в этот день не будет. Что касается инициативы родителей собраться и отпраздновать выпускной в августе, то это идеи частных лиц. Если в то время массовые мероприятия будут разрешены, то никто родителям и выпускникам воспрепятствовать не сможет. Но школа к этому уже никакого формального отношения иметь не будет, - рассказала завуч одной из школ в Центральном районе Минска.

ВОПРОС О ТОМ, МОЖНО ЛИ СДАТЬ ЭКЗАМЕНЫ ПОСЛЕ 9-ГО КЛАССА В АВГУСТЕ, СЕЙЧАС ПРОРАБАТЫВАЕТСЯ

Учащимся 9-х классов для того, чтобы получить диплом о базовом образовании, надо пройти три экзаменационных испытания: написать диктанты по белорусскому и русскому языкам, а также выполнить задания контрольной работы по математике. Даты проведения экзаменов - 2, 4 и 9 июня.

Родители девятиклассников обсуждают в мессенджерах возможность сдавать экзамены не в июне, а в августе. Мол, для этого нужно будет предоставить в школу пакет документов. В вопросе о том, что это за документы, версии расходятся. Но в большинстве своем взволнованные родители связывают их с коронавирусом и ссылаются на то, что многие дети в четвертой четверти школу не посещали, и ничего нет страшного в том, что экзамены они сдадут чуть позже.

- В апреле - мае в классе у дочери было по 6 - 8 человек. Это меньше трети, ведь списочный состав - 29 человек, - рассказала мама девятиклассницы Оксана. - Мы с мужем приняли решение: несмотря на то, что дочь отлично учится и в принципе идет через два года на медаль, она будет заниматься дистанционно. Так и было: получали каждый вечер задания в вайбере, выполняли их. В школе физически не были два месяца, и идти туда сейчас, когда в Беларуси, как говорят медики, только вышли на плато по заболеваемости коронавирусом, мне кажется нелогичным и опасным. Представьте, придут 29 человек, большинство из которых самоизолировались длительное время, в школу, в класс - это же массовое скопление людей. А вдруг кто-то болеет? Потому в родительской группе обсуждают, что экзамены можно перенести, будем узнавать, что для этого надо делать, - делится планами Оксана.

- Можно ли каким-то образом сдвинуть сроки экзаменов за 9-й класс? Как это отразится на возможности детей поступать в средние специальные учебные заведения? - поинтересовалась «Комсомолка» в комитете по образованию Мингорисполкома.

- В настоящее время все вопросы по поводу освобождения и проведения экзаменационной кампании, в том числе и те, о которых вы говорите, согласовываются. Я думаю, что ближе к 27 - 28 мая эти вопросы будут разъяснены. Тогда будет ясность, - отметила начальник отдела дошкольного, общего среднего и специального образования Марина Илющеня.

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