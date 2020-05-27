Преподаватель йоги, айтишница, организатор фестивалей: что мы знаем о женах и мужьях потенциальных президентов Беларуси

В год выборов президента политическая жизнь в Беларуси подает признаки жизни. В последние недели развернулись кампании инициативных групп: им предстоит собрать минимум 100 тысяч подписей, чтобы желание стать кандидатом в президенты стало реальностью. А такое желание изъявили 15 человек, которых теперь стало 14, когда Олег Гайдукевич снялся с выборов. Но мы пока посмотрели все аккаунты в соцсетях потенциальных первых леди Беларуси.

Мария Гайдукевич

Для Олега Гайдукевича предстоящие выборы президента могли стать первыми, хотя он давно в политике, продолжает дело отца, который не раз участвовал в президентских гонках. Олег Сергеевич в соцсетях в основном публикует фото с дочками. У его супруги впечатляющий Инстаграм. Мария Гайдукевич – преподаватель йоги, часто показывает завидную физическую форму и гибкость. К этому занятию она пришла, когда искала способы укрепить позвоночник.

- Познакомился с женой на дискотеке. Случайно. В «Мэдисон клуб», - рассказывал Гайдукевич nn.by. - Она приехала из Америки на месяц. Оформить документы и навсегда уехать туда. Она проработала в Америке полтора года. И просто приехала в Минск. У нее уже всё там сложилось. Она уже работу там имела. Приехала за мамой своей. Она оформила документы маме, чтобы мать поехала вместе с ней работать и там остаться жить. И представляете, чем всё закончилось? Мы познакомились. Мать её уехала через месяц, а мы поженились. Мама до сих пор говорит: «Слушай, дочка, как это ты меня так сплавила? Обещала, что будем жить там вместе, а сейчас я живу там одна»… Моя жена ради меня бросила всё. Бросила Америку, бросила планы. Бросила эти все вещи и осталась со мной. За это я ей благодарен.

marializaveta Кто-то работает, кто-то сидит с детьми, кто-то игнорирует пандемию, кто-то верит в мировые заговоры. Сейчас много конфликтов среди людей из-за разных типов поведения.

marializaveta У подножия Белухи

marializaveta Чудесная свадьба

marializaveta Вечеринка не повод забывать о йоге

marializaveta Приходите, вместе постоим в бакасане

Правда, 26 марта стало известно, что Олег Гайдукевич решил сойти с дистанции.

Олег Гайдукевич снимается с выборов, потому что считает себя самым серьезным политиком, и призывает голосовать за Лукашенко

Вероника Цепкало

Экс-глава ПВТ Валерий Цепкало крайне осторожно и выборочно рассказывает о своей личной жизни. Его супруга Вероника не активна в соцсетях, в Инстаграме – деловые фото, которые появляются редко. Возможно, скоро что-то изменится. На пресс-конференции мужа она не сторонилась камер. В интернете есть упоминания, что раньше она работала в представительстве Microsoft в Беларуси.

veronica20016 Вероника Цепкало

veronica20016 Сегодня Валерии Цепкало подал документы на регистрацию инициативнои группы в Центральную избирательную комиссию Беларуси в составе 555 человек

Мария Ходич

Мария Ходич и председатель партии БСДГ Сергей Черечень вместе больше 10 лет, воспитывают дочь. В профилях Марии в соцсетях есть упоминания про свадебный салон «Marry me», которым она управляла. Но последнее время соцсети салона не обновляются, а сайт не работает. Зато можно сказать, что Мария популярный Инстаграм-блогер - больше 40 тысяч подписчиков,

maria_marryme Мой любимый Родной Самый самый Мою любовь к тебе словами не описать ... С Днем Рождения Спасибо родителям за сына !!!

maria_marryme Дома можно тоже активно проводить время Вы поняли о чем я

maria_marryme Мой пупс

maria_marryme Вот такой вот сюрприз от любимого Мой новенький mercedes_benz

В ее профиле много лайфстайл-фото: пляжи, променады в городе, снимки с дочкой и родственниками. И Dolce Vita (например, фото с новым «Мерседесом» - подарком от любимого).

Семейные фото она может подписать трогательно: «Какой кайф, когда дед, приезжает. Ребенок счастлив, а мама целый день свободна». А может сопроводить пафосными цитатами: «Характер не сахар… но я и не для чая».

Алеся Гурская-Таболич

Алесь Таболич до весны этого года в первую очередь был известен как лидер фолк-метал-группы Znich и тату-мастер. Его желание стать кандидатом в президенты стало для многих сюрпризом. Алеся Гурская-Таболич была администратором Znich, сейчас организовывает музыклаьные фестивали (например, «Купальскае кола») и паб-квіз «БІГ» (Беларуская інтэлектуальная гульня). В ее соцсетях много фото с дочкой, а также из поездок и просто красивых снимков.

alesgur Мы з маёй красуняй вiншуем усiх з Вялiкаднем!

alesgur З падлеткавага узросту родныя называлi мяне валацугай) што я "валачуся па свеце па пустых дарогах". Не па пустых! Яны наадварот напауняюць мяне. Атрымоуваю асалоду ад эмоцый, што выклiкаюць падарожжы, новыя мясцiны, прыгоды т.д.

alesgur Фота @sazanovets_nastassia Мерапрыемства @belaruski_pub_quiz

alesgur Пузацiкi )

Татьяна Дмитриева

Андрей Дмитриев - сопредседатель «Говори правду», в 2010 году работал в штабе кандидата в президенты Владимира Некляева. С супругой Татьяной он воспитывает двух сыновей. Татьяна редко что-то публикует в соцсеях, в основном это личные публикации в Фейсбуке для себя и друзей. Работает она в сфере ИТ.

Татьяна Дмитриева. Фото: Фейсбук Татьяны Дмитриевой

Анастасия Губаревич

Председатель движения «За Свабоду» Юрий Губаревич делает много публикаций Инстаграме, но фото с женой Анастасия там не найти. Не публичная и она сама. Известно, что училась в БГУИР и работала там же. Затем ушла в сферу ИТ. Вместе воспитывают двух дочерей.

Нет информации в открытом доступе о женах либо семейном статусе Николая Козлова, Владимира Непомнящих и Юрия Ганцевича. Хотя на одном из пикетов Владимир Непомнящих шутил, что у него жена и несколько любовниц.

Жена Виктора Бабарико погибла в 2017, когда они вместе в Португалии погружались под воду. Вместе они прожили 30 лет, воспитали двоих детей.

Изначально участвовать в президентской гонке собирался блогер Сергей Тихановский. Но его вынужденно заменила жена Светлана, преподаватель иностранного языка. Сергей Тихановский рассказывал, что его жена участвует в кампании номинально, фактически руководить процессом будет он. Свои аккаунты в соцсетях Светлана удалила.

Блогер Тихановский: «Белорусы пока не готовы голосовать за женщину»

Сергей Тихановский собирает самые массовые пикеты, хоть и не может стать кандидатов в президенты.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Среди возможных кандидатов еще несколько женщин. Сопредседатель БХД, бухгалтер Ольга Ковалькова не замужем, так как «не встретила своего человека».

Юрий Губаревич, Николай Козлов, Ольга Ковалькова.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Бывший депутат Анна Канопацкая в разводе, от брака остались сын и дочка.

Так Анна Канопацкая подавала документы для регистрации ее инициативной группы.Фото: Павел МАРТИНЧИК

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