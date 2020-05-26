Юбилей «Комсомолки»: пять впечатляющих цифр, скидки и подарки

За почти век «Комсомолка» прошла путь от газеты ЦК ВЛКСМ до популярного коммерческого издания. В редакции газеты работали такие великие люди, как Маяковский, Симонов, Шолохов, Вознесенский и Евтушенко. «Комсомольская правда» первой взяла интервью у Гагарина, первой водрузила флаг на Северном полюсе, первой встала на защиту экологии озера Байкал, первой написала правду об Афганистане, первой опубликовала список погибших на подлодке «Курск»…

Быть первыми не только почетно. Быть первыми - это всегда огромная ответственность перед читателями. Мы делаем все, чтобы оставаться интересной, востребованной и любимой газетой.

5,5 млн человек - это еженедельная аудитория, которая читает «Комсомолку» в 48 странах мира - от Новой Зеландии до Канады.

9 400 000 экземпляров «Комсомолки» ежемесячно выходит во всем мире, что равносильно по весу 175 слонам и 15 «Боингам». Если месячный тираж «Комсомолки» сложить в стопку, то получится столб высотой 12 380 метров.

800 000 экземпляров «Комсомолки» покупают и выписывают жители 9,5-миллионной Беларуси в месяц, это в 3 раза больше, чем жители 20-миллионной Москвы и культурной столицы России - Питера.

1 миллион 200 тысяч альбомов из коллекции «Великие художники» продано в Беларуси с 2010 года. Вот как высоко ценят искусство в нашей стране!

6,5 млн прочтений ежедневно насчитывает сайт «КП» во всем мире. На сайте белорусской «Комсомолки» kp.by посетители ежедневно прочитывают более 400 000 статей и новостей. Кстати, через сайт kp.by можно не выходя из дома ОФОРМИТЬ ПОДПИСКУ на «Комсомолку».

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Еще один приятный БОНУС: до 25 июня действует акция «Вместе дешевле» на квартал. При одновременной подписке на «толстушку» (индекс 33361) и журнал «Народный доктор» (индекс 21036) вы сэкономите 17% и заплатите за комплект всего 26,27 рубля за три месяца.

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Давайте юбилейный год «Комсомолки» проведем вместе! Обещаем - будет здорово!