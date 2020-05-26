2020-05-26T16:13:05+03:00
Общество
КП Беларусь

Юбилей «Комсомолки»: пять впечатляющих цифр, скидки и подарки

24 мая газете «Комсомольская правда» исполнилось 95 лет! За это время в свет вышло 27 130 номеров
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За почти век «Комсомолка» прошла путь от газеты ЦК ВЛКСМ до популярного коммерческого издания. В редакции газеты работали такие великие люди, как Маяковский, Симонов, Шолохов, Вознесенский и Евтушенко. «Комсомольская правда» первой взяла интервью у Гагарина, первой водрузила флаг на Северном полюсе, первой встала на защиту экологии озера Байкал, первой написала правду об Афганистане, первой опубликовала список погибших на подлодке «Курск»…

Быть первыми не только почетно. Быть первыми - это всегда огромная ответственность перед читателями. Мы делаем все, чтобы оставаться интересной, востребованной и любимой газетой.

5,5 млн человек - это еженедельная аудитория, которая читает «Комсомолку» в 48 странах мира - от Новой Зеландии до Канады.

9 400 000 экземпляров «Комсомолки» ежемесячно выходит во всем мире, что равносильно по весу 175 слонам и 15 «Боингам». Если месячный тираж «Комсомолки» сложить в стопку, то получится столб высотой 12 380 метров.

800 000 экземпляров «Комсомолки» покупают и выписывают жители 9,5-миллионной Беларуси в месяц, это в 3 раза больше, чем жители 20-миллионной Москвы и культурной столицы России - Питера.

1 миллион 200 тысяч альбомов из коллекции «Великие художники» продано в Беларуси с 2010 года. Вот как высоко ценят искусство в нашей стране!

6,5 млн прочтений ежедневно насчитывает сайт «КП» во всем мире. На сайте белорусской «Комсомолки» kp.by посетители ежедневно прочитывают более 400 000 статей и новостей. Кстати, через сайт kp.by можно не выходя из дома ОФОРМИТЬ ПОДПИСКУ на «Комсомолку».

НЕ ПРОПУСТИ!

ПОДПИШИСЬ ДО 25 ИЮНЯ ВЫГОДНО!

Для бесконтактной подписки на полгода через сайт kp.by: индекс 575 для «толстушки» - 36,50 рубля, индекс 566 для ежедневного выпуска +«толстушка» - 119 рублей.

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Все, кто привык подписываться на почте, воспользуйтесь акционными индексами: для «толстушки» индекс 633574 «Экономный» - 36 рублей 50 копеек вместо 42 рублей на полугодие, для ежедневного выпуска +«толстушка» - индекс 632094 «Практичный» - за 119 вместо 127 рублей за 6 месяцев.

Выгодные цены на подписку «до востребования» в киосках «Белсоюзпечать»: индекс 63357 («толстушка)» - 28,73 рубля за 6 месяцев, индекс 63209 (ежедневный выпуска +«толстушка») - 85,09 рубля на полгода (цены указаны для Минска и Минской области. Для других регионов цены уточняйте в киосках вашего города или по телефону редакции +375(29)6400-155).

Еще один приятный БОНУС: до 25 июня действует акция «Вместе дешевле» на квартал. При одновременной подписке на «толстушку» (индекс 33361) и журнал «Народный доктор» (индекс 21036) вы сэкономите 17% и заплатите за комплект всего 26,27 рубля за три месяца.

И это еще не все! Всем, кто оформит подписку на «Комсомолку» («толстушка» или ежедневный выпуск + «толстушка») по индексам 633574 и 632094, мы отправим в подарок новую брошюру «Отдохни с «Комсомолкой».

Давайте юбилейный год «Комсомолки» проведем вместе! Обещаем - будет здорово!

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