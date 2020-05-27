2020-05-28T00:51:20+03:00
Общество
КП Беларусь

«Мама шестерых детей, бизнес-леди, кикбоксерша, бабушка… Мне все мои роли нравятся!»

В жизни Олеси Точило из Полоцка происходили события, достойно пережить которые не под силу даже самым стойким. А она не только не сломалась, но еще и превзошла – многое и многих [фото + видео]
Ольга ИВАШЕНКО
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Олеся Точило - бизнес-леди, кикбоксерша, многодетная, мама, бабушка... И это еще не все.Олеся Точило - бизнес-леди, кикбоксерша, многодетная, мама, бабушка... И это еще не все.Фото: Святослав ЗОРКИЙ
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Отправляясь на встречу с нашей героиней в Полоцк, мы ехали к матери шестерых детей, чего, согласитесь, уже хватило бы на большую статью: пару лет назад Олеся Точило стала лауреатом конкурса «Женщина года - 2018» в номинации «Материнская слава». Вот только встретиться с нами Олеся предлагает в клубе… восточных единоборств «Паутина» в Новополоцке!

- У нас здесь пенсионерский кружок - молотим тут по вечерам, - смеется героиня в ответ на наше изумление. – А кикбоксингом занимаюсь со школы, продолжаю и сейчас – хотя я уже бабушка!

«Собирали по косточкам, а потом сказали: ампутируем ногу»

В спортивном зале нас встречает ни разу не бабушка - хрупкая красивая девушка. Надевает кроссовки, разминается - и на наших глазах четко отрабатывает удары на пару с тренером Александром Евгеньевичем.

Перевоплощения из руководителя в спортсменку, а потом еще и в заботливую маму у Олеси получаются отменно. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Перевоплощения из руководителя в спортсменку, а потом еще и в заботливую маму у Олеси получаются отменно.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

А вам слабо? Фото: Святослав ЗОРКИЙ

А вам слабо?Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Наша героиня говорит: "Что-что, а удар по жизни держать я научилась". Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Наша героиня говорит: "Что-что, а удар по жизни держать я научилась".Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Вряд ли, взглянув на хрупкую Олесю Точило, кто-то может представить, что в жизни этой женщины происходили события, достойно пережить которые не под силу даже самым стойким. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Вряд ли, взглянув на хрупкую Олесю Точило, кто-то может представить, что в жизни этой женщины происходили события, достойно пережить которые не под силу даже самым стойким.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

- В спорт я пришла еще в 9-м классе – после случая в школе, когда одноклассник Сергей, которого боялись все мальчики и любили все девочки, непонятно зачем плюнул мне на спину, и никто не вступился… Жаловаться я не стала, но попросила папу: «Отвези меня на «Спартак» - это наш местный стадион. Решила научиться драться, чтобы потом этому мальчику навалять, и занялась кикбоксингом. Никто не отговаривал – тем более, папа сам спортом увлекался, был председателем федерации по самбо и дзюдо. Ну, и я по характеру из тех, кто коня на скаку остановит – и на охоту с папой ездила, и в мужских компаниях своим парнем была. Каникулы в деревне проводила. Пятки только к сентябрю отмывала.

С тренером Александром Евгеньевичем, который уже давно не только тренер, но и друг семьи. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

С тренером Александром Евгеньевичем, который уже давно не только тренер, но и друг семьи.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

А ведь когда-то Олеся пошла в спорт из-за дурацкой истории на школьной переменке. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

А ведь когда-то Олеся пошла в спорт из-за дурацкой истории на школьной переменке.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

- После полученных травм пыталась заниматься плаваньем, пилатесом... Но нет. Все же в душе я кикбоксерша. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

- После полученных травм пыталась заниматься плаваньем, пилатесом... Но нет. Все же в душе я кикбоксерша.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

- Заниматься спортом профессионально не получилось, но я продолжаю идти со спортом по жизни. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

- Заниматься спортом профессионально не получилось, но я продолжаю идти со спортом по жизни.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

- А ведь мне говорили о том, что я не буду даже ходить. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

- А ведь мне говорили о том, что я не буду даже ходить.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Сейчас понимаю, что ресурс, который в меня в детстве заложили, стал для меня фундаментом. Тогда я еще не знала, что все это мне по жизни ой как пригодится…

В 1995 году, когда мне было 16 лет, прямо в центре города на пешеходном переходе меня сбил пьяный водитель. Врачи собирали по косточкам, была черепно-мозговая травма, делали операцию. Не ходила, могла только лежать. В той больнице я научилась терпеть – иногда даже не ходила в туалет по двое суток. Ждала, пока приедут родители, чтобы никого не утруждать… В память врезалось: медсестра сначала ставит на тумбочку утку, а потом на это же место - кашу. Я тогда попросила маму: «Все равно ведь терплю, пока вы придете. Скажи, чтобы не ставили на тумбочку судно». Мама вежливо попросила. Как только родители уехали, влетела санитарка: «Да ты, лежишь здесь вся переломанная, обуза для семьи! Еще и жалуется!». Помню, как начала задыхаться от всего этого. Дикое беспомощное состояние. В той больнице больше не лечить пытались, а что-то от родных требовать. Оба родителя – на руководящих должностях.

- А я и так могу! Чего умею - тому научусь! - с этим девизом наша героиня и идет по жизни. Фото: личный архив героя публикации.

- А я и так могу! Чего умею - тому научусь! - с этим девизом наша героиня и идет по жизни. Фото: личный архив героя публикации.

Так меня ломали и собирали заново почти год, а потом приняли решение ампутировать ногу. Родители отправили снимки в Германию, и врачи ответили: если срочно ничего не предпринять, ногу действительно придется ампутировать… Меня увезли в Россию – в смоленскую больницу, где, как родители навели справки, есть шанс поднять меня на ноги. Чтобы я могла там лечиться, чужие люди даже прописали у меня у себя... В той больнице я увидела, что значит самоотверженность и человечность медиков. У них не хватало персонала, больные лежали в коридорах, но врачи сами перекладывали и переворачивали каждого пациента. С тех пор я преклоняюсь перед врачами… Там мне поставили аппарат Илизарова для сращения переломов. Пролежала там несколько месяцев, и меня отправили восстанавливаться домой. На выпускной я не попала, доучивалась дома. И много раз вспоминала того мальчика, который мне на спину плюнул - так ведь ему и не наваляла…

«Рассчитывала только на себя, а в декрете не сидела ни с одним ребенком»

- А как вы стали многодетной мамой?

- Когда училась в Полоцком университете на юридическом, вышла замуж. Так получилось, что в 19 лет на третьем курсе я забеременела.

Родные и близкие мужа тогда не одобрили ни наш брак, ни решение рожать ребенка. Жила с чувством, что всех подвела. А ведь у меня были радужные перспективы: умница-красавица, учится хорошо, юристом станет... А тут такое. Но я сделала свой выбор.

Воды отошли, когда сдавала криминалистику… Доучивалась на свободном посещении, а жили мы в малюсенькой общажной комнате: раскладываешь диван – упираешься в стенку. Вечная нехватка всего – даже на подгузники денег нет. С четвертого этажа стаскиваешь коляску вниз, чтобы погулять по этому ветродую.

Как рассказала нам Олеся, ее стимул по жизни - ее дети. Фото: личный архив героя публикации

Как рассказала нам Олеся, ее стимул по жизни - ее дети. Фото: личный архив героя публикации

- Не самые подходящие условия, чтобы захотеть родить еще пятерых…

- Дочке Насте было 3 месяца, когда я снова забеременела - для меня это стало шоком: тогда говорили, что беременность во время кормления грудью не наступает… Я понимала, что детям нужно не богатство, а любовь, но растить их в бедности не хотела.

У меня перед глазами было много примеров, как женщины сначала рожали детей, потом от них уходили мужья, а у них либо нет образования, либо утерянная квалификация…Таких работодатели особо не ждут. Я уже тогда доверяла только себе и понимала: все, что происходит со мной в жизни - мой собственный выбор.

Моего мужа, увы, локомотивом назвать сложно. И я приняла решение: мои дети станут моим стимулом! Примером для меня был мой отец: при всей его занятости насыщенность нашей детской жизни зашкаливала. И я решила, что буду жить так же.

В результате ни с одним ребенком не сидела в декрете. Помогали няни. Не жалею об этом, ведь иначе сейчас все у меня было бы не так оптимистично.

На прогулках со старшими дочерьми Олесю явно путают с подружкой. Фото: личный архив героя публикации.

На прогулках со старшими дочерьми Олесю явно путают с подружкой. Фото: личный архив героя публикации.

- С чего решили начать?

- Хотела в перспективе открыть свое кафе, и чтобы получить нужный опыт, я пошла работать в гостиничный комплекс «Славянский» в сферу общепита. В итоге сработались так, что меня попросили остаться.

Будучи уже мамой двоих детей, Олеся с красный дипломом закончила Академию управления по специальности «Управление национальной экономикой» и с 2004 года возглавляет гостиничный комплекс «Славянский». С тех пор убыточным он ни разу не был.

- Помню, меня назначают на должность – а я узнаю, что беременна третьим ребенком. В голове мысли - ребенок или карьера, а все в окружении говорят: «У тебя только все начинается, а тут опять пеленки»... В итоге поехала за советом к настоятельнице Спасо-Евфросиниевского женского монастыря в Полоцке к матушке Евдокии. После разговора с ней решила: дети – ничему не помеха. И еще ни разу в жизни не пожалела о том, что тогда у меня родился Ванька, а после него – еще трое детей (сейчас детям Олеси - 21, 20, 12, 10, 8 и 4 года. – Ред.).

Все шестеро детей Олеси Точило - Иван, Саша, Анастасия, Лука, Алена и Евдокия. Фото: личный архив героя публикации.

Все шестеро детей Олеси Точило - Иван, Саша, Анастасия, Лука, Алена и Евдокия. Фото: личный архив героя публикации.

- Наладить жизненный график с двумя детьми не проще, чем с шестью, - призналась нам наша героиня. Фото: личный архив героя публикации.

- Наладить жизненный график с двумя детьми не проще, чем с шестью, - призналась нам наша героиня. Фото: личный архив героя публикации.

- В 2008 году я возглавила координационный центр «Зарождение», который занимается профилактикой абортов. По нашей инициативе в медучреждениях Полоцка и Новополоцка открылись кабинеты предабортного консультирования. Мы не отговариваем женщин, а даем возможность пообщаться с психологом и специалистами, прежде чем принять окончательное решение. В результате около 20% обратившихся женщин сохраняют беременность… Опыт Полоцка и Новополоцка представили в парламенте – теперь обязательное предабортное консультирование ввели в стране на законодательном уровне, а центры защиты жизни и семейных ценностей стали появляться и в других регионах.

- Недавно мне исполнилось 40 лет. Подумала: как же мало я еще сделала. Фото: личный архив героя публикации.

- Недавно мне исполнилось 40 лет. Подумала: как же мало я еще сделала. Фото: личный архив героя публикации.

«Первооснова – мама: если чувствуешь себя счастливой – и детям хорошо»

- Олеся, многие с одним ребенком не могут график настроить - как вы справляетесь?

- Не поверите, но когда детей было двое, мне было гораздо сложнее! Когда их больше, они сами себе команда. Научилась упрощать и себе жизнь: когда они в музыкалке или на тренировке, я решаю свои дела. При этом я занимаюсь каждым, прислушиваюсь к их желаниям. Старшая дочка у меня скрипачка, но когда она захотела заниматься картингом, я ее отвела на тренировки – и она всем пацанам нос утерла!

Но признаюсь, утренние сборы у нас выглядят примерно как в фильме «Один дома». Дурдом! (Смеется). Всех собрала, отправила – и полетела по делам. Спать ложусь во втором часу ночи. Но этот ритм по мне. Выходных, особенно если дети не дома, вообще боюсь - кажется, жизнь бессмысленно проходит. Мне недавно 40 лет исполнилось, а я подумала: как же мало я сделала…

В роли руководителя и деловой женщины Олеся тоже смотрится отлично. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

В роли руководителя и деловой женщины Олеся тоже смотрится отлично.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

- Есть у вас какой-то рецепт, как вырастить счастливых детей?

- Мне кажется, если ты сможешь стать счастливой – и дети вырастают такими же. Если ты не развиваешься, примером для своих детей ты не будешь. Я – первооснова. Живешь в кайф – рядом с тобой хорошо детям и близким. И даже твоим работникам!

Секрет счастья для детей в этом, а не в обилии дорогих игрушек или одежды. Знаете, у нас как будто сбиты прицелы. Смотришь на ребенка: у него куртка дорогущая, ботинки брендовые, а мама говорит: «Маня, не лезь в лужу». Мне в такие моменты хочется кричать: «Да лезь в эту лужу! И на дерево тоже лезь». Спросите у своего ребенка, какая коляска у него была - да ему плевать. При этом он запомнит каждую вашу прогулку или разговор по душам… Да, сегодня я самодостаточный человек и могу дать своим детям все. Но я считаю себя вправе говорить: главное – не деньги.

Будучи многодетной мамой, Олеся не считает себя героиней и особого внимания к себе не требует. На фото (слева направо) - с четырьмя младшими детьми: Евдокией, Лукой, Сашей и Иваном. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Будучи многодетной мамой, Олеся не считает себя героиней и особого внимания к себе не требует. На фото (слева направо) - с четырьмя младшими детьми: Евдокией, Лукой, Сашей и Иваном.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Старший сын Олеси тоже занимается кикбоксингом. Фото личный архив героя публикации.

Старший сын Олеси тоже занимается кикбоксингом. Фото личный архив героя публикации.

Со старшей дочерью Анастасией. Как подружки. Фото: личный архив героя публикации.

Со старшей дочерью Анастасией. Как подружки. Фото: личный архив героя публикации.

Недавно случилось не самое приятное событие в моей жизни - мы разошлись с мужем. Узнав об этом, многие говорили: не делай этого, ведь ваша семья – пример для всех. Но все свои решения в жизни я принимаю сама. Не плачусь, не прошу о помощи и не считаю, что нужно терпеть что-то ради детей. Женщина рожает только для себя…

- А бабушкой вы когда стать умудрились?

- О, это прекрасная история! Моему младшему сыночку Луке сейчас пятый годик, а старшей дочери - 21. Настя учится в Витебском медуниверситете на 4-м курсе, приезжает как-то и говорит: «Мама, я беременна, мой возлюбленный – афроамериканец». Думаю, многие бы сказали: «Рожать не будешь!». Но я поддержала дочь. Отцом ребенка оказался тот самый афроамериканец Mirex (Эммануэль Имагбе. – Ред.), который пытался пробиться от Беларуси на «Евровидение». Так родился мой прекрасный внук Глен. А все темнокожие витебские студенты - они же дружат все между собой - теперь мамой меня называют, когда я приезжаю.

С двумя старшими дочерьми, внуком и зятем. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

С двумя старшими дочерьми, внуком и зятем.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Старшая дочь Олеси Анастасия вместе с мужем и сыном. Фото: личный архив героя публикации.

Старшая дочь Олеси Анастасия вместе с мужем и сыном. Фото: личный архив героя публикации.

Будни молодой бабушки. Фото: личный архив героя публикации.

Будни молодой бабушки. Фото: личный архив героя публикации.

Олеся Точило – еще и руководитель проекта «Славянский кубок»:

- Началось с того, что тренеры по различным видам спорта обращались ко мне с просьбами организовать заселение спортсменов, помочь с проведением турниров. А потом мне предложили: «Может, ты уже возглавишь наше движение»? Так мы создали «Славянский кубок». Проводим турниры по разным видам спорта - единоборства, плавание, пауэрлифтинг, хоккей, легкая атлетика. Да я и сама хоть и пыталась после своих травм полюбить йогу или плавание, но все равно вернулась к кикбоксингу.

За время существования "Славянского кубка"в Полоцке и других городах страны прошли десятки турниров по самым разным видам спорта. Фото: личный архив героя публикации.

За время существования "Славянского кубка"в Полоцке и других городах страны прошли десятки турниров по самым разным видам спорта. Фото: личный архив героя публикации.

Организовать чемпионат по хоккею? Не проблема? Фото: личный архив героя публикации.

Организовать чемпионат по хоккею? Не проблема? Фото: личный архив героя публикации.

- Без спорта - никак. Фото: личный архив героя публикации.

- Без спорта - никак. Фото: личный архив героя публикации.

Как-то увидела в соцсетях нашу команду по пауэрлифтингу - смотрю, а среди них тот самый Сергей, который мне на спину в школе плюнул! Через общих знакомых попросила передать ему «спасибо» за то, что я по жизни со спортом иду. Ему передали, а он мне написал: «Прости, не помню такого! Я ведь влюблен в тебя был, а ты на меня не обращала внимания»…

- У нас здесь пенсионерский кружок, молотим тут по вечерам, - смеется героиня в ответ на наше изумление. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

- У нас здесь пенсионерский кружок, молотим тут по вечерам, - смеется героиня в ответ на наше изумление.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

В тот день я открывала международный турнир по плаванью и на церемонии рассказала ребятам эту историю, чтобы дети понимали: в спорт можно прийти по разным поводам, сила решает не все, а вот сильная личность справится с любыми сложностями.

6 детей - не предел. Дух этой женщины закаляет не только характер, но и спорт. Мы побывали с Олесей Точило на ее тренировке по кикбоксингу.Ольга ИВАШЕНКО

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