«Мама шестерых детей, бизнес-леди, кикбоксерша, бабушка… Мне все мои роли нравятся!»

Отправляясь на встречу с нашей героиней в Полоцк, мы ехали к матери шестерых детей, чего, согласитесь, уже хватило бы на большую статью: пару лет назад Олеся Точило стала лауреатом конкурса «Женщина года - 2018» в номинации «Материнская слава». Вот только встретиться с нами Олеся предлагает в клубе… восточных единоборств «Паутина» в Новополоцке!

- У нас здесь пенсионерский кружок - молотим тут по вечерам, - смеется героиня в ответ на наше изумление. – А кикбоксингом занимаюсь со школы, продолжаю и сейчас – хотя я уже бабушка!

«Собирали по косточкам, а потом сказали: ампутируем ногу»

В спортивном зале нас встречает ни разу не бабушка - хрупкая красивая девушка. Надевает кроссовки, разминается - и на наших глазах четко отрабатывает удары на пару с тренером Александром Евгеньевичем.

Перевоплощения из руководителя в спортсменку, а потом еще и в заботливую маму у Олеси получаются отменно.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

А вам слабо?Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Наша героиня говорит: "Что-что, а удар по жизни держать я научилась".Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Вряд ли, взглянув на хрупкую Олесю Точило, кто-то может представить, что в жизни этой женщины происходили события, достойно пережить которые не под силу даже самым стойким.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

- В спорт я пришла еще в 9-м классе – после случая в школе, когда одноклассник Сергей, которого боялись все мальчики и любили все девочки, непонятно зачем плюнул мне на спину, и никто не вступился… Жаловаться я не стала, но попросила папу: «Отвези меня на «Спартак» - это наш местный стадион. Решила научиться драться, чтобы потом этому мальчику навалять, и занялась кикбоксингом. Никто не отговаривал – тем более, папа сам спортом увлекался, был председателем федерации по самбо и дзюдо. Ну, и я по характеру из тех, кто коня на скаку остановит – и на охоту с папой ездила, и в мужских компаниях своим парнем была. Каникулы в деревне проводила. Пятки только к сентябрю отмывала.

С тренером Александром Евгеньевичем, который уже давно не только тренер, но и друг семьи.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

А ведь когда-то Олеся пошла в спорт из-за дурацкой истории на школьной переменке.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

- После полученных травм пыталась заниматься плаваньем, пилатесом... Но нет. Все же в душе я кикбоксерша.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

- Заниматься спортом профессионально не получилось, но я продолжаю идти со спортом по жизни.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

- А ведь мне говорили о том, что я не буду даже ходить.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Сейчас понимаю, что ресурс, который в меня в детстве заложили, стал для меня фундаментом. Тогда я еще не знала, что все это мне по жизни ой как пригодится…

В 1995 году, когда мне было 16 лет, прямо в центре города на пешеходном переходе меня сбил пьяный водитель. Врачи собирали по косточкам, была черепно-мозговая травма, делали операцию. Не ходила, могла только лежать. В той больнице я научилась терпеть – иногда даже не ходила в туалет по двое суток. Ждала, пока приедут родители, чтобы никого не утруждать… В память врезалось: медсестра сначала ставит на тумбочку утку, а потом на это же место - кашу. Я тогда попросила маму: «Все равно ведь терплю, пока вы придете. Скажи, чтобы не ставили на тумбочку судно». Мама вежливо попросила. Как только родители уехали, влетела санитарка: «Да ты, лежишь здесь вся переломанная, обуза для семьи! Еще и жалуется!». Помню, как начала задыхаться от всего этого. Дикое беспомощное состояние. В той больнице больше не лечить пытались, а что-то от родных требовать. Оба родителя – на руководящих должностях.

- А я и так могу! Чего умею - тому научусь! - с этим девизом наша героиня и идет по жизни. Фото: личный архив героя публикации.

Так меня ломали и собирали заново почти год, а потом приняли решение ампутировать ногу. Родители отправили снимки в Германию, и врачи ответили: если срочно ничего не предпринять, ногу действительно придется ампутировать… Меня увезли в Россию – в смоленскую больницу, где, как родители навели справки, есть шанс поднять меня на ноги. Чтобы я могла там лечиться, чужие люди даже прописали у меня у себя... В той больнице я увидела, что значит самоотверженность и человечность медиков. У них не хватало персонала, больные лежали в коридорах, но врачи сами перекладывали и переворачивали каждого пациента. С тех пор я преклоняюсь перед врачами… Там мне поставили аппарат Илизарова для сращения переломов. Пролежала там несколько месяцев, и меня отправили восстанавливаться домой. На выпускной я не попала, доучивалась дома. И много раз вспоминала того мальчика, который мне на спину плюнул - так ведь ему и не наваляла…

«Рассчитывала только на себя, а в декрете не сидела ни с одним ребенком»

- А как вы стали многодетной мамой?

- Когда училась в Полоцком университете на юридическом, вышла замуж. Так получилось, что в 19 лет на третьем курсе я забеременела.

Родные и близкие мужа тогда не одобрили ни наш брак, ни решение рожать ребенка. Жила с чувством, что всех подвела. А ведь у меня были радужные перспективы: умница-красавица, учится хорошо, юристом станет... А тут такое. Но я сделала свой выбор.

Воды отошли, когда сдавала криминалистику… Доучивалась на свободном посещении, а жили мы в малюсенькой общажной комнате: раскладываешь диван – упираешься в стенку. Вечная нехватка всего – даже на подгузники денег нет. С четвертого этажа стаскиваешь коляску вниз, чтобы погулять по этому ветродую.

Как рассказала нам Олеся, ее стимул по жизни - ее дети. Фото: личный архив героя публикации

- Не самые подходящие условия, чтобы захотеть родить еще пятерых…

- Дочке Насте было 3 месяца, когда я снова забеременела - для меня это стало шоком: тогда говорили, что беременность во время кормления грудью не наступает… Я понимала, что детям нужно не богатство, а любовь, но растить их в бедности не хотела.

У меня перед глазами было много примеров, как женщины сначала рожали детей, потом от них уходили мужья, а у них либо нет образования, либо утерянная квалификация…Таких работодатели особо не ждут. Я уже тогда доверяла только себе и понимала: все, что происходит со мной в жизни - мой собственный выбор.

Моего мужа, увы, локомотивом назвать сложно. И я приняла решение: мои дети станут моим стимулом! Примером для меня был мой отец: при всей его занятости насыщенность нашей детской жизни зашкаливала. И я решила, что буду жить так же.

В результате ни с одним ребенком не сидела в декрете. Помогали няни. Не жалею об этом, ведь иначе сейчас все у меня было бы не так оптимистично.

На прогулках со старшими дочерьми Олесю явно путают с подружкой. Фото: личный архив героя публикации.

- С чего решили начать?

- Хотела в перспективе открыть свое кафе, и чтобы получить нужный опыт, я пошла работать в гостиничный комплекс «Славянский» в сферу общепита. В итоге сработались так, что меня попросили остаться.

Будучи уже мамой двоих детей, Олеся с красный дипломом закончила Академию управления по специальности «Управление национальной экономикой» и с 2004 года возглавляет гостиничный комплекс «Славянский». С тех пор убыточным он ни разу не был.

- Помню, меня назначают на должность – а я узнаю, что беременна третьим ребенком. В голове мысли - ребенок или карьера, а все в окружении говорят: «У тебя только все начинается, а тут опять пеленки»... В итоге поехала за советом к настоятельнице Спасо-Евфросиниевского женского монастыря в Полоцке к матушке Евдокии. После разговора с ней решила: дети – ничему не помеха. И еще ни разу в жизни не пожалела о том, что тогда у меня родился Ванька, а после него – еще трое детей (сейчас детям Олеси - 21, 20, 12, 10, 8 и 4 года. – Ред.).

Все шестеро детей Олеси Точило - Иван, Саша, Анастасия, Лука, Алена и Евдокия. Фото: личный архив героя публикации.

- Наладить жизненный график с двумя детьми не проще, чем с шестью, - призналась нам наша героиня. Фото: личный архив героя публикации.

- В 2008 году я возглавила координационный центр «Зарождение», который занимается профилактикой абортов. По нашей инициативе в медучреждениях Полоцка и Новополоцка открылись кабинеты предабортного консультирования. Мы не отговариваем женщин, а даем возможность пообщаться с психологом и специалистами, прежде чем принять окончательное решение. В результате около 20% обратившихся женщин сохраняют беременность… Опыт Полоцка и Новополоцка представили в парламенте – теперь обязательное предабортное консультирование ввели в стране на законодательном уровне, а центры защиты жизни и семейных ценностей стали появляться и в других регионах.

- Недавно мне исполнилось 40 лет. Подумала: как же мало я еще сделала. Фото: личный архив героя публикации.

«Первооснова – мама: если чувствуешь себя счастливой – и детям хорошо»

- Олеся, многие с одним ребенком не могут график настроить - как вы справляетесь?

- Не поверите, но когда детей было двое, мне было гораздо сложнее! Когда их больше, они сами себе команда. Научилась упрощать и себе жизнь: когда они в музыкалке или на тренировке, я решаю свои дела. При этом я занимаюсь каждым, прислушиваюсь к их желаниям. Старшая дочка у меня скрипачка, но когда она захотела заниматься картингом, я ее отвела на тренировки – и она всем пацанам нос утерла!

Но признаюсь, утренние сборы у нас выглядят примерно как в фильме «Один дома». Дурдом! (Смеется). Всех собрала, отправила – и полетела по делам. Спать ложусь во втором часу ночи. Но этот ритм по мне. Выходных, особенно если дети не дома, вообще боюсь - кажется, жизнь бессмысленно проходит. Мне недавно 40 лет исполнилось, а я подумала: как же мало я сделала…

В роли руководителя и деловой женщины Олеся тоже смотрится отлично.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

- Есть у вас какой-то рецепт, как вырастить счастливых детей?

- Мне кажется, если ты сможешь стать счастливой – и дети вырастают такими же. Если ты не развиваешься, примером для своих детей ты не будешь. Я – первооснова. Живешь в кайф – рядом с тобой хорошо детям и близким. И даже твоим работникам!

Секрет счастья для детей в этом, а не в обилии дорогих игрушек или одежды. Знаете, у нас как будто сбиты прицелы. Смотришь на ребенка: у него куртка дорогущая, ботинки брендовые, а мама говорит: «Маня, не лезь в лужу». Мне в такие моменты хочется кричать: «Да лезь в эту лужу! И на дерево тоже лезь». Спросите у своего ребенка, какая коляска у него была - да ему плевать. При этом он запомнит каждую вашу прогулку или разговор по душам… Да, сегодня я самодостаточный человек и могу дать своим детям все. Но я считаю себя вправе говорить: главное – не деньги.

Будучи многодетной мамой, Олеся не считает себя героиней и особого внимания к себе не требует. На фото (слева направо) - с четырьмя младшими детьми: Евдокией, Лукой, Сашей и Иваном.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Старший сын Олеси тоже занимается кикбоксингом. Фото личный архив героя публикации.

Со старшей дочерью Анастасией. Как подружки. Фото: личный архив героя публикации.

Недавно случилось не самое приятное событие в моей жизни - мы разошлись с мужем. Узнав об этом, многие говорили: не делай этого, ведь ваша семья – пример для всех. Но все свои решения в жизни я принимаю сама. Не плачусь, не прошу о помощи и не считаю, что нужно терпеть что-то ради детей. Женщина рожает только для себя…

- А бабушкой вы когда стать умудрились?

- О, это прекрасная история! Моему младшему сыночку Луке сейчас пятый годик, а старшей дочери - 21. Настя учится в Витебском медуниверситете на 4-м курсе, приезжает как-то и говорит: «Мама, я беременна, мой возлюбленный – афроамериканец». Думаю, многие бы сказали: «Рожать не будешь!». Но я поддержала дочь. Отцом ребенка оказался тот самый афроамериканец Mirex (Эммануэль Имагбе. – Ред.), который пытался пробиться от Беларуси на «Евровидение». Так родился мой прекрасный внук Глен. А все темнокожие витебские студенты - они же дружат все между собой - теперь мамой меня называют, когда я приезжаю.

С двумя старшими дочерьми, внуком и зятем.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Старшая дочь Олеси Анастасия вместе с мужем и сыном. Фото: личный архив героя публикации.

Будни молодой бабушки. Фото: личный архив героя публикации.

Олеся Точило – еще и руководитель проекта «Славянский кубок»:

- Началось с того, что тренеры по различным видам спорта обращались ко мне с просьбами организовать заселение спортсменов, помочь с проведением турниров. А потом мне предложили: «Может, ты уже возглавишь наше движение»? Так мы создали «Славянский кубок». Проводим турниры по разным видам спорта - единоборства, плавание, пауэрлифтинг, хоккей, легкая атлетика. Да я и сама хоть и пыталась после своих травм полюбить йогу или плавание, но все равно вернулась к кикбоксингу.

За время существования "Славянского кубка"в Полоцке и других городах страны прошли десятки турниров по самым разным видам спорта. Фото: личный архив героя публикации.

Организовать чемпионат по хоккею? Не проблема? Фото: личный архив героя публикации.

- Без спорта - никак. Фото: личный архив героя публикации.

Как-то увидела в соцсетях нашу команду по пауэрлифтингу - смотрю, а среди них тот самый Сергей, который мне на спину в школе плюнул! Через общих знакомых попросила передать ему «спасибо» за то, что я по жизни со спортом иду. Ему передали, а он мне написал: «Прости, не помню такого! Я ведь влюблен в тебя был, а ты на меня не обращала внимания»…

- У нас здесь пенсионерский кружок, молотим тут по вечерам, - смеется героиня в ответ на наше изумление.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

В тот день я открывала международный турнир по плаванью и на церемонии рассказала ребятам эту историю, чтобы дети понимали: в спорт можно прийти по разным поводам, сила решает не все, а вот сильная личность справится с любыми сложностями.