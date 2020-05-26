Некоторым пенсионерам в Беларуси пересчитают недостающий страховой стаж. Рассказываем, кому

Тема подсчета страхового стажа стала болезненной для многих белорусов. Минимальный необходимый для назначения пенсии страховой стаж составляет сегодня 17,5 года, а к 2025-му составит 20 лет (не путать с трудовым - это время, когда за работника в ФСЗН поступают взносы). Так, с его увеличением из-за пенсионной реформы многим не хватило на достойную трудовую пенсию, а только на социальную - 123,4 рубля. Споры велись долго, и наконец был подписан указ, который поможет людям, попавшим в пенсионную ловушку. В Минтруда объяснили, чье положение и чем конкретно улучшит указ «О социальной поддержке отдельных категорий граждан».

Те, у кого не хватает страхового стажа (но его не менее 10 лет)

Как правило, люди, попавшие в такую пенсионную ловушку, работали неофициально, или за границей, или же их наниматель не платил за них взносы (такое тоже возможно). С 2021 года они получат право на трудовую пенсию, даже с недостающим страховым стажем. Так, при наличии 10 лет страхового стажа размер пенсии составит 73% БПМ пенсионера (сейчас это почти 137 рублей). За каждый полный год страхового стажа сверх 10 лет пенсия дополнительно увеличивается на 3% БПМ, но не более чем до 100% этой величины.

Женщины, достигшие возраста 60 лет, и мужчины, достигшие 65 лет, приобретут право на трудовую пенсию по возрасту при наличии страхового стажа:

от 10 до 17 лет - в 2021 году в размере 73 - 94% БПМ пенсионера;

18 лет - в 2022 году в размере 97% БПМ пенсионера;

19 лет - в 2023 году в размере 100% БПМ пенсионера.

Таким образом, при 19 годах страхового стажа трудовая пенсия по возрасту при неполном страховом стаже увеличится в 1,5 раза по сравнению с социальной пенсией, - отмечают в Минтруда.

Матери четверых детей

Мамам троих детей время декрета включается в общий трудовой стаж. Страховой стаж для них такой же, как для всех, но, даже пробыв 9 лет в декретных отпусках, они успеют заработать 17,5 года страхового стажа. Мамам пятерых и более детей для получения пенсии достаточно иметь страховой стаж 5 лет. А вот если мама родила четверых детей и провела в отпусках по уходу за детьми 12 лет, то 3 года из них не будут учтены вообще нигде. Сейчас эту несправедливость уберут. Для них с 1 января 2021 года трудовые пенсии будут начисляться, если трудовой стаж - не менее 20 лет, а страховой - не менее 10 лет (минус 7,6 года). Но в трудовой стаж мам четверых детей включат не 9 лет, а до 12 лет ухода за детьми в общей сложности.

- Норма указа будет применяться не только при первичных назначениях пенсий женщинам, родившим четверых и более детей, но и к пенсиям, назначенным до 1 января 2021 года, - поясняют в Минтруда.

Но автоматически всем стаж не пересчитают, для этого женщине нужно обратиться с заявлением и документами, подтверждающими рождение четверых и более детей и воспитание их до 3-летнего возраста (если таких документов нет в материалах пенсионного дела), в местные органы ФСЗН. Пенсии будут перерасчитываться с первого числа месяца, следующего за месяцем обращения.

Инвалиды I и II группы

- С 2021 года инвалидам I и II группы, у которых инвалидность более 10 лет, будут снижены требования к страховому стажу для назначения пенсии по возрасту (пропорционально времени нахождения на инвалидности). Инвалидам с детства на 5 лет снизят требования к продолжительности трудового стажа для получения права на досрочную пенсию по возрасту (для женщин - с 20 до 15 лет, для мужчин - с 25 до 20 лет), - говорят специалисты Минтруда.

Одновременно для них снижается на 5 лет общий стаж: для женщин - с 20 до 15 лет, а для мужчин - с 25 до 20 лет. Но перерасчет вам не проведут автоматически. По вопросу назначения трудовой пенсии по возрасту с учетом новых правил либо перевода с получаемой пенсии по инвалидности на пенсию по возрасту придется обращаться с заявлением в органы по труду и соцзащите.