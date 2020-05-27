Коронавирус в Беларуси, последние новости на 27 мая 2020 года: заболевшие на БелАЭС и последствия коронавируса - одышка, слабость, психологические травмы

По данным, собранным Университетом Джонса Хопкинса, 26 мая в мире было зарегистрированное больше 5 миллионов 519 тысяч COVID-19. Больше всего в США (1 млн 662 тысяч), Бразилии (374 тыс), России (362 тыс).

Во вторник, 26 мая, Минздрав сообщил о 38 тысячах 59 инфицированных коронавирусом в Беларуси (+915 положительных тестов на COVID-19 за сутки). Также сообщается о 15 086 выздоровевших пациентах, выписанных домой за все время. За сутки выписано 931 (это на 304 человек больше, чем сутки назад).

За все время в Беларуси проведено 472 906 тестов. От коронавируса по данным на 26 мая в Беларуси скончались еще 4 пациента с хроническими болезнями и выявленным ковидом. Всего за время пандемии умерло 208 человек.

Посол Италии в Беларуси рассказал, как страна пострадала от коронавируса

- Я хотел бы поблагодарить всех, кто выразил солидарность с Италией во времена эпидемии. Мы получили очень много сообщений. Многие хотели ехать в Италию волонтерами. Как если бы белорусы возвращали нам ту солидарность, которую мы проявили после чернобыльской аварии. Поблагодарил всех людей, которые направили нам слова утешения и поддержки, - сказал во время пресс-конференции, которая прошла в онлайн-режиме, посол Италии в Беларуси Марио Джорджо Стефано Бальди и рассказал некоторые подробности.

- Прежде всего цифры. В Италии 230 000 случаев и, к сожалению, 32 800 умерших, - ответил посол. - Статус заболевших получили все, у кого был подтвержден коронавирус. Это не зависит от того, находится человек в больнице или дома. Некоторые сразу после диагностики коронавируса были выписаны либо остались дома. Потому что симптомы отсутствовали или были легкими. А другие нуждались в госпитализации. 230 000 - это общая цифра. Ясно, что в реальности число заболевших больше. Многие заболели, но не знают об этом. Было проведено большое число тестов. И будет сделано еще много. Конечно, число умерших огромно - 32 800. Основное объяснение в том, что в Италии большой процент пожилого населения. И когда появляются такие агрессивные вирусы, они наиболее сильно затрагивают пожилых. 80% умерших в Италии - пожилые люди.

Также он добавил, что с 15 июня Италия может открыть границы и для белорусских граждан. Но это постепенный процесс.

«У пациентов после коронавируса - тяжелые психологические травмы». Под Гомелем долечивают тех, кто перенес пневмонию

В Гомельской области долечивают пневмонии, вызванные коронавирусом, в бывшем детском санатории «Живица» в Ченках. Обычно здесь помогают детям с дефектами здоровья. Но теперь она перепрофилирована, и с 30 апреля приняла первых пациентов, перенесших пневмонию.

Главврач больницы Людмила Тортева рассказала «КП», что ее учреждение уже приняло около 170 пациентов, больше 80 выписаны, из них почти половина с выздоровлением, остальные - с улучшением. Свободных мест в больнице пока хватает.

- Первое, с чего мы начинаем реабилитацию, - консультация психолога. Нам нужно понять отношение пациента к болезни, его мотивацию на активное участие в реабилитации, на желание выздороветь. Пациенты получили тяжелые психологические травмы, заболев коронавирусом, поэтому почти у всех есть и личностная тревожность, и ситуационная тревожность. Ведь мы - не первый стационар, в который они попадают, для некоторых - уже третий. Есть психоэмоциальный настрой, когда людей раздражает все. Хотят домой, устали от больничной койки. Но особенность нашего коллектива в том, что мы работаем с детьми. У нас в лексиконе не руки, а ручки, не глаза, а глазки, не спина, а спинка, не мужчины и женщины, а мальчики и девочки. И некоторые пациенты говорят, что мы действительно относимся к ним как к детям.

После психолога с пациентом начинает работать врач-реабилитолог, который определяет, какая ведущая функция организма нарушена из-за болезни:

- Мы лечим последствия. Чаще всего нарушены функции дыхания. Это выражается в одышке, которая остается еще какое-то время после лечения, например, трудно дышать при ходьбе. Может периодически появляться кашель. Снижена толерантность к физической нагрузке, то есть, люди не могут долго ходить или заниматься физическими упражнениями, - объясняет главврач. - Еще учитываем, что сердечно-сосудистая система долго находилась в состоянии гипоксии, то есть испытывала недостаточность кислорода. Значит, нужно и здесь оказать помощь, заняться тренировкой.

Курс реабилитации - 14-18 дней. Сюда отправляют пациентов в том случае, когда есть заметная положительная динамика на рентгенограмме или КТ, «два минуса» либо один минус и диагностика экспресс-тестом. «Один минус» и «два минуса» разделяют по разным отделениям.

Людмила Тортева призывает спокойно относиться к коронавирусу:

- Он не приводит к инвалидности. Не стоит думать, что он может как-то катастрофически подорвать здоровье. Как и любая другая вирусная пневмония, может дать осложнения. Даже бактериальная пневмония лечится три недели. Часть легочной ткани была поражена, ее надо восстановить. Да, мы не знаем, что будет потом. Вирус коварен своей изменчивостью. Он умнее человека - пока. Его самосохранение высоко развито. Мы все сейчас выработаем иммунитет к коронавирусу, а что будет потом, на следующий сезон? Эти вопросы пока остаются.

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Минские больницы, которые были перепрофилированы под лечение коронавируса, возвращаются к плановому режиму

Как сообщил замминистра здравоохранения Дмитрия Пиневича, сейчас учреждения здравоохранения постепенно возвращаются к плановому режиму работы. Например, Минский городской онкологический диспансер начал оказывать хирургическую помощь, а с 2 июня он вернется к работе по всем остальным направлениям. Со следующей недели начнет принимать по своему профилю городская гинекологическая больница.

На БелАЭС в Островце зафиксированы случаи коронавируса

Сначала говорили об около ста случая. Об этом сообщил генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев:

- Мы должны максимально защитить своих работников, соблюдая все санитарно-эпидемиологические установки. К сожалению, к этому готовы далеко не все. На белорусской площадке зафиксировано около 100 случаев заражения коронавирусом. Это не только наши работники, но и представители со стороны Беларуси.

Алексей Лихачев также подчеркнул, что сейчас удается соблюдать все карантинные меры. Но он настойчиво просит руководство усилить их. Ведь на данный момент очень важно максимально сохранить персонал: в ближайшее время планируется получение лицензии и выход на физпуск.

Но позже в Миэнерго заявили, что коронавирус диагностирован у 18 работников Белорусской АЭС. А на самоизоляции как контакты 1-го уровня находится еще 81 работник атомной станции. Сотрудников БелАЭС с положительным тестом на коронавирус отправили по месту жительства, там они проходят лечение под контролем медиков.

- Известно, что заболевание у них протекает в легкой бессимптомной форме, - рассказали в Минэнерго.

Ниже отметки в 900+ новых случаев коронавируса в день Беларусь не спускается уже месяц

25 мая стало известно, что по данным ВОЗ (их можно найти в таблице ресурса worldometers.info. – Ред.), Беларусь находится в списке 25-ти стран с наиболее высоким показателем диагностированных случаев коронавируса на миллион населения – даже выше Италии: у нас 3831 заболевший на миллион населения, в Италии - 3801. При этом смертность от COVID-19 в Беларуси намного ниже, чем в Италии: 21 и 542 случай на миллион человек соответственно.

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