«Мама, я скучал, но зачем ты нас нашла?» Бывшая жена рэпера Сереги наконец-то разыскала сыновей - и вот что услышала

Бывшая гражданская жена рэпера Сереги украинка Полина Ололо продолжает биться за своих сыновей - 10-летнего Марка и 9-летнего Платона, которых родила от известного рэпера с белорусскими корнями Сереги. Конфликт начался в январе 2020 года, когда Полина впервые заявила, что Сергей Пархоменко не дает ей видеться с детьми (пара рассталась 5 лет назад). За это время мама мальчиков извелась от постоянных поисков. Чтобы привлечь внимание общественности, Полина не переставала давать интервью и выступать на телевидении. Один из таких эфиров на украинском телеканале «1+1» дал результат.

- Во время записи интервью я получила сообщение с неизвестного номера о том, что дети находятся в Киевской области на территории загородного комплекса «Еквидес». Я немедленно отправилась на поиски детей с журналистом. Въехав на территорию, мы кружили около получаса по огромной площади в 16 гектаров, думая, что никого там нет или мы снова опоздали... И вдруг нам навстречу выехал мальчик на велосипеде - это был мой младший сын Платон! Я была в шоке! Почти на ходу выбежала из машины. Когда я выкрикнула его имя, он резко затормозил и не поверил своим глазам, ребенок был шокирован не меньше меня. Я подбежала и обняла его крепко-крепко! Это была наша первая встреча почти за 4 месяца... - рассказала Полина на своей странице в Фейсбуке.

Рэпер Серега прячет детей от родной матери. Фото: Инстаграм.

Полина призналась, что младший сын Платон очень изменился за это время. Он боялся общаться с матерью, боялся, что его увидит отец рэпер Серега.

- Мне тяжело, честно. Сейчас папа увидит. Мама, зачет ты нас нашла? - плакал мальчик - встречу сняли на камеру. Но признался, что скучал по матери, однако уехать с ней отказался.

- Папа сказал, что ты не обеспеченная. Как мы будем деньги зарабатывать? - задавал не совсем детские вопросы 9-летний Платон.

Полина пыталась снова уговорить сына поехать с ней в Киев, но не смогла. Бывшая жена рэпера считает, что отец запугал детей, сказав, что у нее нет денег. Тогда мама договорилась на следующий день встретиться с двумя сыновьями, но этого не произошло.

- Я нахожусь в состоянии хронического стресса, чувствую себя подавленно, материнское сердце разбито, но будет биться до последнего. К сожалению, второй встречи не произошло, как мы договорились с младшим сыном. Меня с агрессией не допустил к ним Сергей - сначала закрыл перед носом дверь, а потом, сжимая кулаки, прогнал нас. Я вызвала полицию для фиксации факта нарушения моих прав. Старшего сына Марка мне так и не удалось повидать… Я буду бороться за своих детей до последнего вздоха и не остановлюсь ни перед чем, - рассказала Полина «Комсомолке».

Полина со своими сыновьями и дочкой от другого брака. Фото: личный архив.

И Полина Ололо, и Сергей Пархоменко подали в суд на опеку над детьми.

- У нас идут судовые разбирательства, первый суд назначен на 22 июня. Согласно законодательству, дети с 10 лет могут сделать свой выбор в пользу одного из родителей прямо в ходе суда. До февраля сыновья единогласно хотели, чтобы я их забрала и это все закончилось. Сейчас ситуация поменялась! Отец тянет время к августу, когда младшему сыну исполнится 10 лет. Сергей не может допустить, чтобы дети дали слабину и выбрали меня, поэтому пускает в ход разные манипуляции, - заявила Полина.

Я нашла своих детей!.Источник: телеканал 1+1

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