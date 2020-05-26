Олег Гайдукевич: «Когда приносил документы в ЦИК, не знал, что буду сниматься с выборов»

О своем решении сняться с выборов председатель Либерально-демократической партии, депутат Олег Гайдукевич сообщил на пресс-конференции 26 мая. Напомним, он сын известного политика и постоянного участника президентских выборов (в 2001, 2006 и 2015 годах) Сергея Гайдукевича. Гайдукевич-старший тоже однажды с выборов снимался - в 2010 году.

- Вас называли спаринг-партнером президента и делаете вы тоже самое, что и отец в 2010 году. Нам пора бояться такого же плохого исхода выборов, как тогда? (напомним, большинство кандидатов в президенты в ночь после выборов были задержаны)

- Если сравнивать с 2010 годом абсолютно другая ситуация и другое решение, - рассказал Олег Гайдукевич. - В 2010 году мой отец снялся с выборов со словами, что он не будет участвовать в цирке. Я сказал другое: обязательно участвовать в выборах. Если сейчас мы из-за пандемии и сложной экономической ситуации допустим какой-то раскол в стране, потрясения, то можем скатиться в неконтролируемую ситуацию. Для меня сейчас важны не личные амбиции, но я останусь в конструктивной оппозиции. Свою программу мы передадим в штаб президента, если посчитают нужным, мы будем просить, чтобы её использовали. Политик должен идти на выборы, чтобы их выигрывать. Я эти выборы не выиграю. Я это понял, когда начал участвовать. Сейчас крайне важна консолидация внутри страны. Я делаю шаг для этой консолидации.

- Вы предлагаете оставить одного Лукашенко в бюллетене?

- Уверен, в бюллетене будут кандидаты в президенты. Не будет один президент. Когда выборы закончатся, все уйдут со своими 1,5 - 2%. У меня нет имиджа проигравшего. Как раз от меня ждали стандартного шага - участия в выборах, получения какого-то процента. Мои выборы впереди, хочу идти, чтоб выигрывать их.

- Когда принесли документы в ЦИК на регистрацию инициативной группы, знали, что будете сниматься?

- Нет. Три дня мы пособирали подписи, потом я принял решение. Но надо было несколько дней для того, чтобы остановить сбор подписей. Я считаю, что поступил честно.

- Вы сказали, что передаете 30 тысяч подписей, собранных за вас, в штаб Лукашенко. Это же невозможно.

- Меня не так поняли. Мы передаем программу, подписи передать невозможно. И призываем избирателей на этих выборах голосовать за нынешнего президента.

КСТАТИ

Центральная избирательная комиссия: Подписи за Гайдукевича просто пропадут

- Можно ли подписи за одного потенциально кандидата передавать другому? - уточнила «Комсомолка» у председателя ЦИК Лидии Ермошиной.

- Конечно нет, законом это не предусмотрено. Подписи пропадают. Подписи у нас не продаются и не передаются. А если продаются, то нелегально.

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