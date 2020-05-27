2020-05-27T17:50:11+03:00
Общество
КП Беларусь

«Всегда быть рядом не могут люди». Учителя гомельской школы записали видео, которое набирает популярность в интернете

Педагоги спели известную с советских времен песню, подразумевая нынешнюю пандемию. Получилось прекрасно, ведь школа - с музыкальным уклоном [видео]
Павел МИЦКЕВИЧ
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Учителя гомельской школы записали ролик для учеников. Фото: скриншот видеоУчителя гомельской школы записали ролик для учеников. Фото: скриншот видео
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Очень позитивное видео записали педагоги гомельской средней школы №30. Учителя сделали кавер на известную советскую композицию «Ищу тебя» («Всегда быть рядом не могут люди») из фильма «31 июня». Песню исполнили прекрасно, ведь школа - с музыкальным уклоном.

- Сейчас быть рядом не могут люди, нельзя в любой момент друзей нам обнять, - звучит в тексте, переписанном под реалии самоизоляции и пандемии.

Месяц назад видео с кавером на ту же песню сделали звезды российской эстрады. В клипе спели Алсу, Лариса Долина, Николай Басков и другие артисты. Идею переняли гомельские педагоги, подправив стихи под школьную тематику.

- В условиях пандемии детей на уроки приходит мало, а у нас школа с музыкальной направленностью, большинство поют в коллективах и занимаются на музыкальных инструментах. Все привыкли, что мы вместе что-то творим, придумываем, выступаем, - рассказывает «КП» замдиректора Светлана Пайкова. - А сейчас и нам, и детям грустно. Вот и родилась такая идея. В проекте участвовали больше 30 человек, работали около двух недель.

Учебный год уже почти закончился, и педагоги надеются, что осенью «школа снова заполнится звонкими голосами учеников, улыбками и веселыми песнями». Они призывают бороться со страхами и ценить друг друга.

Ролик, опубликованный в соцсети «Одноклассники» менее чем за сутки посмотрели больше 12 тысяч раз, видео набрало сотни лайков и десятки комментариев. Отклики в основном от выпускников, родителей и коллег.

- Подарили кому-то радость, кому-то слезы, а большинству - надежду на скорое окончание этой пандемии. Здоровья всем! - пишет Евгений.

Педагоги рады такому количеству просмотров, но говорят, что записывали ролик не ради популярности:

- Мы это делали для удовольствия, чтобы поднять настроение коллективу, передать привет всем нашим деткам, их родителям через интернет, а еще выпускникам и коллегам! - добавила завуч.

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В новый день с надеждой СШ30 г. Гомель.

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