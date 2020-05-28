2020-05-28T10:38:04+03:00
Происшествия
КП Беларусь

Начальник почты в Могилеве забирала себе пенсии мертвых душ и живых предпринимателей

Еще женщина обманывала клиентов и воровала часть переводов. Всего она забрала себе около 7 тысяч рублей
Павел МИЦКЕВИЧ
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Уголовное дело возбуждено в отношении начальника почтового отделения в МогилевеУголовное дело возбуждено в отношении начальника почтового отделения в МогилевеФото: Павел МИЦКЕВИЧ
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Нечестного начальника почты раскрыли в Могилеве. 41-летняя женщина подозревается в том, что в течение трех лет воровала чужие деньги. Она работала начальником отделения почтовой связи и забирала денежные переводы, адресованные предпринимателям. А еще обманывала подписчиков и собственное предприятие. Всего начальница незаконно обогатилась на сумму больше 7000 рублей.

- Пострадали индивидуальные предприниматели, которые продавали свой товар через интернет и отправляли его наложенным платежом покупателю. При получении посылки в другом почтовом отделении адресат оплачивал сумму наложенного платежа, которая затем перечислялась в адрес отправителя денежным переводом. Предприниматели должным образом не вели учет получаемой оплаты за отправленный товар, чем и воспользовалась подозреваемая, присваивая часть денег, - рассказывает официальный представитель Управления СК по Могилевской области Анастасия Лавринович.

Обман раскрылся, когда один из предпринимателей заметил, что ему не отдали всю сумму переводов, и обратился в милицию.

Правоохранители выяснили, что начальник отделения промышляла не только тем, что наживалась на ипэшниках. Выписывая людям печатные издания на дом, женщина вносила ложные сведения в базу данных, указывая подписку до востребования (она по стоимости дешевле). Разницу обманщица присваивала.

Еще оказалось, что начальник отделения забирала себе чужие выплаты. Например, одно предприятие дважды год перечисляло своим бывшим работникам вознаграждения. Злоумышленница, зная, что эти пенсионеры уже умерли, присваивала деньги.

- Возбуждено уголовное дело за хищение денежных средств путем злоупотребления служебными полномочиями, - добавили в СК. - Следователи продолжают допросы свидетелей и потерпевших.

Возможно, вскроются и другие факты обмана начальницы почты, сумма ущерба может возрасти.

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