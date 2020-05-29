«Чиновники нас не слышат, поэтому мы здесь». Чтобы поставить подпись за жену Тихановского, гомельчане стояли в очереди по 2,5 часа

Первый пикет по сбору подписей за выдвижение кандидатом в президенты жены блогера Сергея Тихановского прошел в Гомеле 28 мая. Встречу анонсировали только в соцсетях, тем не менее собрались такие очереди, что собирать подписи пришлось на протяжении более четырех часов - и то не все желающие успели подписаться.

Инициативная группа пока не смогла подсчитать все подписиФото: Павел МИЦКЕВИЧ

Пикет выставили вечером у здания цирка на улице Советской. Был час пик, проезжало много машин, которые активно сигналили в поддержку блогера. А очереди начали выстраиваться еще до начала сбора подписей. В итоге на протяжении нескольких часов очереди в два ряда достигали длины около двухсот метров. Такого в Гомеле еще не было!

В очередях были люди разных возрастовФото: Павел МИЦКЕВИЧ

- Стою уже два с половиной часа, - говорит молодой человек Юрий, который почти приблизился к столику. - Большинство в масках, дистанцию люди соблюдают, свежий воздух - безопасно. Я очень рад, что Сергей смог собрать столько людей в его родном городе. Не скажу, что я от него фанатею, как молодежь от других блогеров. Я и, думаю, большинство, пришли сюда именно для того, чтобы сказать: мы хотим перемен!

Сергей сам не ожидал такого количества людей в ГомелеФото: Павел МИЦКЕВИЧ

Ожидая в очереди, многие не скучали, а бурно обсуждали политическую обстановку и реалии своей жизни.

- Чиновник получает тысячу-две зарплаты, бумажки перебирая. А я, работяга, четыреста! Я к этому чиновнику прихожу, а он от меня нос воротит. Достало! - почти кричит мужчина средних лет.

Из проезжающих машин тоже поддерживали блогераФото: Павел МИЦКЕВИЧ

Вообще, в очередях большинство было молодежи в возрасте 25-30 лет. Но около трети людей - более старшего возраста, много было и пенсионеров. Некоторые приходили семьями. Парень с погоней на майке классно играл «Перемен!» и другие песни на балалайке, чтобы самому было не скучно в очереди, и чтобы окружающим настроение поднять.

Парень в очереди классно играл на балалайкеФото: Павел МИЦКЕВИЧ

Группа женщин, хорошо одетых, явно не из рабочего класса, тоже стояли в очереди и обсуждали жизнь страны:

- У нас есть работа и нормальная зарплата. Пока. А что будет дальше? Мы достигли дна, уперлись в стену. Молодежи работать негде, только если за копейки, уезжают из страны.

В очереди приходилось стоять по 2,5 часаФото: Павел МИЦКЕВИЧ

В соседней очереди женщина высказывает свое наболевшее:

- Нас никто не слышит, поэтому мы здесь. Приходим в исполкомы, там молча кивают и ничего не делают. А мы хотим, чтобы нас услышали. Сергей взял на себя эту работу: он объездил всю Беларусь, всем давал слово, позволял высказаться о том, что волнует! - раскрывает женщина феномен популярности блогера.

Сергей периодически проходил очередь с рупоромФото: Павел МИЦКЕВИЧ

Сам Тихановский периодически обходит очередь с рупором. У него севший голос, заметная усталость. Десятки людей подходят к нему, просят сфотографироваться, рассказывают о своих проблемах.

- Серега, держись! - именно так, как к своему парню, обращаются к нему почти все. Блогер рассказал, что его команда собрала уже около 10 тыс. подписей, сколько людей подписалось в Гомеле - подсчитать пока нереально. Тихановский намерен собрать требуемые 100 тыс. подписей, чтобы жену Светлану зарегистрировали, и была возможность дальше проводить встречи с избирателями. Своих подписчиков блогер призывает идти наблюдателями на выборы.

Тихановский призвал идти в наблюдателиФото: Павел МИЦКЕВИЧ

Тихановский ответил на вопрос о недавно появившемся видео, в котором рассказывается, как ему перечислили целый биткоин - это больше 8 тыс. долларов. Блогер назвал видео провокацией, заверил, что не знает, кто перечислил эти деньги и не будет ими пользоваться.

Рядом с пикетом Тихановского собирали подписи за Виктора Бабарико, Валерия Цепкало, и Андрея Дмитриева. Активность мы заметили только у пикета Бабарико, правда, к его столику очереди не стояли.

Подписи пришлось собирать больше четырех часовФото: Павел МИЦКЕВИЧ

Таких очередей в Гомеле еще не былоФото: Павел МИЦКЕВИЧ