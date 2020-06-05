Первая минчанка, родившая в 2000 году: «Храню вырезку из «Комсомолки» о том, как благодаря газете и городу мне подарили квартиру»

Студентка биофака БГУ Александра Герман - девушка необычная: она стала первой минчанкой, родившейся в новом тысячелетии. А еще своим появлением на свет малышка обеспечила родителей квартирой! В 1999 году «Комсомолка» и мэрия города инициировали акцию - первый столичный младенец 2000 года рождения получит двухкомнатную квартиру в Минске! Прошло 20 лет - и «Комсомолка» вновь встретилась с Александрой Герман, чтобы узнать, как складывается ее судьба.

Саша должна была родиться на Рождество

Акцию «Комсомолки» и мэрии тогда обсуждал весь город: все с нетерпением ждали, кто же станет теми счастливыми родителями. Хотя Артур и Ольга Герман также знали об отличном призе для первого родившегося в новом тысячелетии ребенка, на такую удачу они даже не рассчитывали, - по срокам малышка должна была появиться на свет неделей позже. Молодая семья ждала своего первого ребенка.

- Мы сидели за праздничным столом, ждали боя курантов, как вдруг я почувствовала, что начались роды! - вспоминает мама Саши Ольга.

Ольга с мужем помчались в роддом, а в 3.50 1 января 2000 года на свет появилась Александра Герман. Казалось, что у родившейся под утро Саши не так много шансов стать первой минчанкой 2000 года. Тем более власти города сообщили: в 00.50 1 января в одном из роддомов Минска родилась девочка. Но новорожденная оказалась жительницей Минского района и по положению Мингорисполкома она не могла претендовать на квартиру. Так право на жилье перешло к Саше Герман…

А вот та самая статья, которая вышла 20 лет назад в "Комсомолке". Родители держат на руках малышку Сашу - здесь ей 10 дней от роду.Фото: Наталия КРИВЕЦ

В канун Рождества счастливых родителей из роддома встречали не только родные и друзья, но и мэр Минска Владимир Ермошин со своей делегацией. Владимир Васильевич вручил молодой семье ключи от квартиры в тогда еще новом микрорайоне Сухарево.

- Мы не помним, когда фортуна поворачивалась к нам лицом - не выигрывали даже пару копеек в лотерею, а тут целая квартира! - улыбается мама Ольга.

На этом фото Саше 10 лет - первый юбилей! Фото: личный архив.

«С сентября буду жить в своей квартире - давно мечтала об этом!»

Как оказалась, Ольга Герман долгое время скрывала от дочери, что за появление на свет в новогоднюю ночь Саше подарили квартиру. Девочке об этом рассказали, когда ей было уже 10 лет.

- Мама скрывала от меня эту информацию, чтобы я не зазналась! - смеется Саша. - И это было не зря: когда мне рассказали об акции и квартире в подарок, я довольно активно начала этим хвастаться! Смешно вспоминать… К счастью, это продлилось недолго: мама сказала, что вести себя так некрасиво. А вырезка из той газеты у нас до сих пор хранится в семейном архиве…

Так сложилось, что родители Александры расстались, когда Саша была еще совсем маленькой. Мама с дочкой остались жить в квартире в Сухарево.

- У нас сохранилось видео, которое мама снимала в квартире, когда мы только туда переехали - на одном я пытаюсь читать азбуку, на другом - прошу маму не мешать мне смотреть мультики. Обожаю эти видеозаписи, я на них такая смешная, - улыбается девушка.

1 января 2020 года Саше Герман исполнилось 20 лет. Девушка будущий генетик! Фото: личный архив.

Год назад семья переехала к отчиму Андрею в дом под Минском, который строили несколько лет. Удивительно, но как раз накануне нашей встречи Саша уговорила маму, чтобы та разрешила ей жить самостоятельно в подаренной квартире.

- Я не ожидала, что мама согласится, думала, она считает, что я еще не готова. Но мама сказала да! Так что как раз теперь мы занялись ремонтом, а к сентябрю планирую переехать в свою квартиру, которая мне удивительным образом досталась по праву рождения. Буду жить в ней со своими подругами из университета Таней и Кристиной. Они до этого жили в общежитии и не понимали моего желания переехать в общагу. Но этот вариант еще лучше!

«Замечаю, что мне по жизни везет»

Если родителям фортуна не улыбалась, то Саша считает себя везучим человеком. Но она еще и большая умница! Девочка окончила гимназию №30, в совершенстве владеет английским языком. Александра поступила на бюджет биофака БГУ - это была ее мечта. Сейчас Саша уже заканчивает третий курс и в будущем планирует стать генетиком.

Александра планирует посвятить себя науке, а в свободное время занимается творчеством! Фото: личный архив.

- Честно говоря, замечаю, что мне по жизни везет! Случаются такие ситуации, когда я не прилагаю никаких усилий, и все как-то складывается само собой. У меня даже такая установка есть: даже если что-то развивается в негативном русле, никогда не отчаиваюсь и верю, что все в итоге будет хорошо! И пока все в жизни складывается удачно (улыбается). Я поступила в университет на факультет, о котором мечтала. Учусь на кафедре генетики. Мой научный руководитель занимается разработкой антибиотиков, которые могут помочь в лечении рака… Это очень актуальная проблема для современного мира. Я недавно защитила курсовую работу «Виды клеточной гибели. Современная классификация». Хочу потом вести научную деятельность и попытаться определить, как антибиотики заставляют раковые клетки уничтожаться.

В свободное время Александра создает вот такие работы по мотивам сериалов и фильмов. Эта посвящена сериалу "Торчвуд". Фото: личный архив.

- То есть ты хочешь создать эффективное лекарство от рака?

- Об этом еще очень преждевременно говорить. Пока ведется исследование, как этот антибиотик влияет на метаболизм клетки. А для того чтобы сделать лекарства, нужно провести не один десяток разных исследований и экспериментов. Сейчас мы проводим опыты на мышах. Как настоящим биологам нам уже давали препарировать червей, лягушек, птиц. Признаюсь, этот процесс вызывает смешанные чувства: с одной стороны, мне жалко и неприятно это делать. И в принципе это необязательно: можно посмотреть, как препарирует преподаватель, или увидеть картинки в книге. Но потом это чувство уходит и возникает желание исследовать, изучать… Наступает даже какое-то восхищение. В итоге тяга к познанию отодвигает нежелание причинять вред. Наверное, все ученые таковы…

В свободное время, которого у Саши не так много из-за учебы, девушка серьезно увлекается рисованием на графическом планшете:

- Обожаю рисовать что-то по сюжетам фильмов и сериалов. Один из моих любимых - фантастический фильм «Тихоокеанский рубеж». Он об изучении пришельцев и сверхъестественных явлений. А это еще одна моя страсть! Вдруг и это доведется исследовать?