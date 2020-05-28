«Кампания очень интересная, сюрпризы каждый день!»: как в Минске собирают подписи за потенциальных кандидатов в президенты 2020 года

«Очень жалею, что не вступила в инициативную группу»

На пикете Валерия Цепкало, представители которого расположились возле универсама «Рига», многолюдно: двое сборщиков стоят за аккуратным стендом, еще несколько встречают прохожих с небольшими плакатами о сборе подписей. Активно заманивать желающих расписаться им не приходится: люди сами подходят к пикету и, не задавая лишних вопросов, становятся в очередь из четырех-пяти человек.

- Я считаю, что только Валерий Цепкало может построить страну для жизни, - говорит минчанка Татьяна, которая специально вместе с мужем пришла на пикет, чтобы поставить за кандидата свою подпись. - Он ушел в своих понятиях на 20 лет вперед. Мне нравится его прогрессивность. Раньше мы так активно не интересовались выборами, а сейчас очень пристально следим за этой кампанией. Я надеюсь, что в стране будут какие-то изменения.

В этом году люди активно интересуются выборами.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

По словам Татьяны, в этом году все их знакомые активно интересуются выборами, обсуждают потенциальных кандидатов, обдумывают свой выбор.

- А вот пойдем ли мы на выборы, пока не решили. Ведь есть много вопросов: насколько это будет прозрачно, будут ли наблюдатели, будет ли какая-то защита наших голосов. Валерий Цепкало думает сейчас над тем, как защитить наши голоса. Может, он что-то расскажет нам позже, - говорит Татьяна. - Очень жалею, что не вступила в его инициативную группу. Сразу было мало информации, сложно было сделать свой выбор. И если бы можно было вступить в группу сейчас, я бы сама пошла собирать за него подписи.

Люди сами подходят к пикету.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

«На выборы собираюсь пойти, как и многие мои знакомые»

Возле пикета останавливаются и случайные прохожие. Некоторые, узнав, за кого здесь собирают подписи, обещают вернуться позже с паспортом.

Сборщик подписей за Валерия Цепкало.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Рядом стоит дама среднего возраста. Знакомимся. Зовут Валентина. Она тоже приехала на пикет целенаправленно.

- Мне импонирует этот кандидат. Жаль, что мало людей видит его в интернете, хочется, чтобы его все поддержали. Мне нравится, как он говорит, что он говорит, нравится его жизненный и профессиональный путь. Я думаю, что он достоин, - говорит Валентина. - И на выборы в этот раз собираюсь пойти, как и многие мои знакомые. На прошлые выборы не ходила, потому что не считала, что это даст какой-то результат. Надеюсь, что в этот раз они будут прозрачными.

Люди разных возрастов приходят сюда, чтобы отдать подпись.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

«Кандидаты находятся в абсолютно неравных условиях»

Вскоре общаться с журналистами и потенциальными избирателями выходит и сам Валерий Цепкало. В своем выступлении он прокомментировал недавнее заявление Александра Лукашенко о том, что за действующего президента за несколько дней инициативная группа уже собрала 200 000 подписей. Валерий Цепкало сказал, что такое возможно, только «если пойти по всем заводам и начать собирать в обязательном порядке».

- Надо понимать просто, что кандидаты находятся в абсолютно неравных условиях. У кого-то есть административный ресурс, у кого-то есть просто очень большие деньги, а кому-то приходится опираться на энтузиазм людей, - отметил бывший глава Парка высоких технологий.

Валерий Цепкало пообщался с журналистами и потенциальными избирателями.Фото: Ольга ШУМАНСКАЯ

Сколько подписей уже собрала его инициативная группа, он рассказывать не стал, так как это был всего четвертый день сбора, подчеркнув, что его команда планирует собрать минимум 120 тысяч подписей.

- Все это происходит на лету, потому что по Конституции на формирование инициативной группы дано два месяца, а по факту была дана одна неделя. Поэтому, естественно, приходится очень быстро формировать команды, печатать материалы, разворачивать инфраструктуру по всей Беларуси, - сказал потенциальный кандидат в президенты.

На вопрос о том, уверен ли он в справедливости подсчета голосов на выборах, Цепкало ответил, что это не вопрос веры - эти механизмы стоит обсудить на более поздних этапах.

На пикет Валерий Цепкало пришел вместе со своей женой.Фото: Ольга ШУМАНСКАЯ

К слову, на пикет Валерий Цепкало пришел вместе со своей женой, которую, обняв, любезно представил публике:

- Она мой соратник и друг, мы 23 года, довольно долго, вместе. Поддерживает она меня, спасибо!

После короткого фотосета с женой для журналистов он направился в Могилев. Дальше поедет в Жлобин, Гомель и Бобруйск.

«Хочу изменений в плане налоговой политики»

Около Комаровки, на месте самого массового в истории Беларуси пикета по сбору подписей за Светлану Тихановскую, жену блогера Сергея Тихановского, по-прежнему многолюдно. Очередь уже не километровая, но очевидно, что интерес к блогеру не спадает: к пикету стоит человек десять.

Около Комаровки прошел сбор подписей за Светлану Тихановскую.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

- Мы решили ставить подписи за всех, кроме Лукашенко. Мы хотим перемен в стране, - говорит Наталья, которая пришла на пикет вместе с дочкой. Они обе планируют оставить свои подписи. - Когда все люди работают, тот же повар, швея, и хотят получать достойную зарплату, а вместо этого им платят 300 рублей, а начальникам совсем другие деньги платят, а потом выводят эти средние зарплаты, то это просто унижение людей, показывать эти средние зарплаты, которых нет.

Минчанин Андрей, который тоже стоит в очереди, поясняет, что пришел сюда, потому что он против действующего президента. Он не уверен, что его действия принесут быстрый результат, но считает, что и бездействовать уже нельзя.

Минчане активно обсуждают предстоящие выборы.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Неподалеку от него ждет своей очереди оставить подпись компания ребят, которым на вид совсем недавно исполнилось 18.

- Хочется, чтобы в Беларуси жизнь поменялась. И хочется повлиять на это. Если мы можем это сделать, почему нет? - говорит девушка Вика - Обсуждают выборы активно, а идут мало, некоторые, может, просто боятся, а некоторые думают, что ничего не изменится. Люди голосуют же и не только за него, об этом все знают, все говорят.

Очередь не километровая, но приличная.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Рядом стоит парень лет 30, который тоже пришел на пикет специально.

- Я, как представитель малого бизнеса, хочу изменений в плане налоговой политики и во всем остальном, что касается малого бизнеса, - говорит минчанин Александр. - Мы молодое поколение, обзаведемся семьями и хотим, чтобы дети росли, как в нормальной европейской стране. Поэтому стоим, думаем, из этого что-то выйдет. Да и под лежачий камень вода не течет. И на выборы пойти собираюсь. Хотя последний раз ходил в 2010 году.

Оставить подпись пришли люди разного возраста.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Мужчина интеллигентного вида лет сорока говорит, что поставит подписи за всех потенциальных кандидатов, кроме Лукашенко.

- И в прошлые годы оставлял подписи тоже не за действующего президента. Должно уже что-то измениться. Те люди, которые раньше были настроены нейтрально или за действующую власть, сейчас уже поменяли свое мнение, - говорит Дмитрий.

А вот пенсионерка Валентина Наумовна говорит, что просто шла на рынок, увидела пикет и тоже оставила свою подпись за Тихановскую.

К пикету приходят поддержать возможных кандидатов в президенты.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

- Я всегда голосую против, но что это решает, если у него сейчас власть сумасшедшая? Я пенсию получаю, я обеспечена. А у вас, молодых, то есть работа, то нет. Если бы все было благополучно, череда бы эта не стояла, - говорит пенсионерка, окидывая взглядом очередь к пикету. - На выборы сходим, проверим, сколько там людей и за что проголосовали. Мы уже договорились. Не думайте, что мы старые, так уже ничего не понимаем, все мы знаем.

«Очень живенько все идет»

Возле торгового центра Galleria Minsk расположились сразу два пикета: за бывшего руководителя Белгазпромбанка Виктора Бабарико и сопредседателя общественного объединения «Говори правду» Андрея Дмитриева. Поначалу пикеты не выглядели очень оживленными, но вскоре и здесь собираются люди: по несколько человек практически постоянно стоят у каждого из них.

Возле торгового центра Galleria Minsk расположился пикет за бывшего руководителя Белгазпромбанка Виктора Бабарико.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

- Я шла с работы и решила оставить свою подпись за Бабарико. Это первый раз, когда я подпись оставила, раньше было не за кого. Я думаю, что если бы не мешал административный ресурс, то его шансы на его победу были бы велики. У меня на работе те, кто раньше никогда не ходили голосовать, собираются идти на выборы в этот раз, голосовать за этого кандидата, - сказала минчанка Юлия. - Хотя, конечно, большой вопрос, как эти голоса посчитают.

Участник инициативной группы Виктора Бабарико говорит, что людей просить оставить подпись не приходится - увидев пикет, они подходят сами.

Просить людей оставить подпись не приходится.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

- Очень живенько все идет, даже заканчиваются подписные листы, хотим попросить штаб, чтобы нам еще подвезли. Я думаю, что за Виктора Бабарико люди хотят отдать подпись, так как видят в нем толкового управленца, который действительно хочет и может сделать что-то хорошее для страны. Людям близка его позиция по поводу тех изменений в стране, которые он хочет внести, - говорит Роман, член инициативной группы Виктора Бабарико. - Я первый раз в инициативной группе. Меня к этому толкнула его фраза: «Все, что происходит в нашей стране, происходит с нашего молчаливого согласия».

На пикет пришел и сам потенциальный кандидат Андрей Дмитриев.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

«Очевидно, что общество хочет перемен»

На пикет пришел и сам потенциальный кандидат Андрей Дмитриев. По его словам, оценить шансы на то, чтобы в такие сжатые сроки собрать необходимое количество подписей, инициативная группа сможет к концу следующей недели.

Пикет за сопредседателя общественного объединения «Говори правду» Андрея Дмитриева.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

- Очевидно, что общество сегодня хочет перемен, очереди, которые стояли на Комаровке на выходных, говорят об этом. Люди говорят, что уже просто хотят кого-то другого, хотят новых лиц. Я такого вообще не помню, чтобы люди сами были готовы подпись принести, - сказал Дмитриев. - Как я оцениваю свои шансы на победу, сказать сложно, так как мы пока в самом начале гонки, и это будут решать люди. Люди, которые голосуют за меня - это те, кто выходит из магазина и считает деньги до зарплаты. Те, кто понимает, что если не добиться изменений сейчас, то встречаться мы будем на стройках в Польше, а внуков видеть через скайп. Это будущее белорусов, если не добиться изменений.

Андрей Дмитриев пообщался с потенциальными избирателями.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

На пикете присутствовала и Татьяна Короткевич, сопредседатель «Говори правду», которая выдвигала свою кандидатуру на выборах в 2015 году.

- Эта кампания очень интересная, потому что она преподносит сюрпризы каждый день. Она пока не говорит о том, что в стране есть демократия, но уже дает понять, что ситуация меняется. Мы не знаем, кто будет зарегистрирован, понимаем, что по большей части это политическое решение. Эта кампания говорит о том, что появятся новые политические силы, появится определенный плюрализм, и это очень здорово, позитивно влияет на общество, его политизацию и рост гражданского самосознания, - сказала «Комсомолке» Татьяна Короткевич.

На пикете присутствовала и Татьяна Короткевич.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

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