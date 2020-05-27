2020-05-27T18:17:10+03:00
Общество
КП Беларусь

«Забытых преступлений нет»: чтобы найти выбросившую ребенка мать, за 15 лет проверили тысячи женщин

Судебный эксперт рассказала, как генетическая экспертиза помогла раскрыть убийство младенца, за которое недавно на 10 лет осудили 37-летнюю многодетную мать из Ивацевичского района
Оксана БРОВАЧ
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Дело об убийстве младенца в Ивацевичском районе расследовали спустя 15 лет. Фото: СКДело об убийстве младенца в Ивацевичском районе расследовали спустя 15 лет. Фото: СК
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Об этой истории «Комсомолка» уже писала: в Брестском областном суде рассматривали дело об убийстве младенца 15-летней давности. Обвиняемую, 37-летнюю мать троих детей (старшему - 16, младшему - 8 лет) признали виновной в убийстве малолетнего ребенка. Приговор огласили 22 мая:10 лет колонии общего режима. Он в силу еще не вступил, женщина может подать апелляцию.

– Если бы вернуться туда, было бы все по-другому.. - говорила в суде женщина. Вину она не признала, хотя во время следствия рассказала, что новорожденного сына задушила.

Для односельчан и знакомых Ольги известие о ее задержании по подозрению в убийстве стало шоком. Ведь они знали ее как образцовую мать троих детей и приятную собеседницу. Возмездие за то, что она совершила в молодости, настигло Ольгу спустя почти 15 лет…

В 2005 году мужчина, который собирал на свалке вблизи деревни Михновичи Ивацевичского района бутылки, нашел труп младенца, завернутый в пакет. Мать ребенка тогда не нашли, но милиция зафиксировала нужные следы и собрала вещественные доказательства.

На этой свалке нашли тельце ребенка. Вещественные доказательства, найденные на месте, хранились до сих пор. Фото: Комитет судэкспертиз

На этой свалке нашли тельце ребенка. Вещественные доказательства, найденные на месте, хранились до сих пор. Фото: Комитет судэкспертиз

С тех пор правоохранители периодически возвращались к материалам этого дела. Раскрыть преступление удалось только в 2019 году. Анализ ДНК подтвердил, что мать ребенка - 37-летняя уроженка деревни Яглевичи в Ивацевичском районе. О том, как современные экспертные возможности помогли раскрыть преступление, «КП» рассказала эксперт Госкомитета судебных экспертиз по Брестской области.

– Тогда, в 2005 году, эксперты выделили генотип новорожденного ребенка, а на предметах обнаружили генотип неустановленной женщины. По горячим следам установить, кто же является матерью этого ребенка, не смогли. Тем не менее, на протяжении этих 14 лет проводились следственные, оперативно-розыскные действия, выполнялись судебно-генетические экспертизы и исследования, – рассказывает Татьяна Клиза, замначальника отдела судебно-биологических и судебно-генетических экспертиз управления Госкомитета судебных экспертиз по Брестской области.

Подробности оперативной работы правоохранители не раскрывают – в Брестской области есть еще 2 нераскрытых аналогичных преступления. Но для того, чтобы найти подозреваемую, пришлось проверить тысячи женщин.

Ольгу осудили на 10 лет лишения свободы.

Ольгу осудили на 10 лет лишения свободы.

– За 2019 год в рамках расследования этого уголовного дела в Государственный комитет судебных экспертиз было направлено около 300 биологических образцов женщин, которых проверяли на то, являются ли они биологической матерью этого ребенка. Конечно, за все эти годы таких женщин было гораздо больше, – говорит Татьяна Клиза.

«Вещественные доказательства ждут своего часа»

Наконец, нашли ту, ДНК которой совпадает с ДНК биологической матери ребенка. Ею и стала Ольга из деревни Яглевичи в Ивацевичском районе. Исследовали и вещественные доказательства - трусы с кровью, которые нашли в пакете вместе с новорожденным. Брестские эксперты обнаружили на них ДНК Ольги.

– Так спустя 15 лет преступление было раскрыто, хотя казалось, что все забыто. Но забытых преступлений нет. По нераскрытым преступлениям постоянно ведется работа, просто она скрыта от посторонних глаз. К нам в отдел доставляются предметы, изъятые с мест убийств, совершенных еще в 90-х годах. Думаю, тогда преступники и не подозревали, что в наше время будет такая экспертиза, которая поможет их найти. Думаю, тогда преступники и не подозревали, что появится экспертиза, которая поможет доказать их причастность к совершению преступления. Вещественные доказательства хранятся и ждут своего часа, чтобы пролить свет на преступления. Благодаря генетическим экспертизам преступление можно раскрыть даже по холодным следам, когда преступники уже думают, что смогли избежали наказания, – объясняет судебный эксперт.

– Можно ли по ДНК составить портрет преступника?

– В нашем комитете проводятся такие разработки, которые в дальнейшем, мы надеемся, помогут описывать внешность и по анализу ДНК определять цвет волос, цвет глаз человека. Я даже не удивлюсь, если мы научимся портрет человека составлять по ДНК– генетическая экспертиза развивается очень интенсивно во всем мире, и мы идем в ногу со всеми генетиками, – заключает Татьяна Клиза, замначальника отдела судебно-биологических и судебно-генетических экспертиз управления Госкомитета судебных экспертиз по Брестской области.

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