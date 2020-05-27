Исследование: беременность и первый год жизни ребенка обходятся белорускам почти в 8000 рублей

Подготовка к родам и рождение ребенка - период не просто волнительный и неповторимый, но и весьма затратный. Аналитики портала picodi.com провели исследование, в рамках которого подсчитали сумму трат, связанных с появлением ребенка и его содержанием в течение первого года жизни. При этом ориентировались на майские розничные цены (низкий и средний сегменты) крупных интернет-магазинов, которые работают в Беларуси.

Все траты будущей и молодой мамы разделили на семь категорий: одежда во время беременности, сумка в роддом, оснащение дома, детское питание, одежда для ребенка, регулярные покупки и прогулки с младенцем.

Так, во время беременности женщине нужно обновить собственный гардероб - купить одежду большего размера. На это в среднем уходит до 585 рублей. За пеленки-распашонки и одежку для малыша от рождения до года родители отдают до 882 рубля. Стандартный набор всего необходимого для мамы и ребенка, который обязательно нужно взять с собой в роддом, обойдется в 88 рублей.

Есть и куда более затратные статьи расходов. Во-первых, оснащение дома: кроватка, пеленальный столик, качели-шезлонг и пр. Это потянет в среднем на 1621 рубль. Во-вторых, транспорт для младенца. Коляска «два в одном», автокресло - раскошелиться придется до 1865 рублей. Регулярные покупки (подгузники, средства гигиены, годовой запас бытовой химии и косметики для ребенка) - 1210 рубля, питание (исходили из того, что прикорм начинают с шести месяцев, а детское питание - общедоступного и премиум-сегментов) - 1674 рубля. В конечном счете, суммарные траты на то, чтобы родить, прокормить и одеть ребенка до года в Беларуси составляют 7925 рублей.

Авторы исследования также просчитали стоимость стандартного набора для будущих мам и малышей в 21 стране мира и сопоставили с уровнем средней заработной платы.

Оказалось, что для покупки стандартного набора в США и, например, Австралии, будет достаточно одной средней зарплаты. В Германии - 1,2 зарплаты, в Италии - 2,6, в России - 4,7 зарплаты, в Казахстане - 7,2. В Беларуси, по данным Белстата, среднемесячная зарплата в первом квартале этого года была 993 рубля 64 копейки. Выходит, что для покупки набора для будущей мамы и малыша от рождения до 12 месяцев в нашей стране потребуется без малого 8 средних зарплат. Больше только в Украине - 9,1 зарплаты.

«ЕСЛИ ПОДХОДИТЬ РАЦИОНАЛЬНО, ТО МОЖНО ВЛОЖИТЬСЯ В НЕБОЛЬШИЕ ДЕНЬГИ»

Мы спросили у нескольких молодых мам, сколько денег потратили они во время беременности и за первый год жизни ребенка.

- До рубля, конечно, я не подсчитать не смогу, но, мне кажется, сумма меньше чем 7925 рублей, ведь родственники и друзья многое, что нужно малышу, отдают в пользование или просто передают по наследству. Собраться в роддом обошлось рублей в 150. Коляску нам отдали, кроватку купили рублей за 20, матрац обошелся в 80 рублей. Постельное белье для малыша покупали за 200. Это дорого, но купили, потому что мне хотелось именно такое, - рассказала мама двоих детей Ольга. - Столик пеленальный заказали в IKEA, стоил в районе 55 рублей. Уходовая косметика и памперсы ребенку на первые месяцы - 300 рублей. Много было покупок для маминой души, без которых в общем-то можно было бы обойтись. Например, три комбинезона по 70 рублей каждый - они были такие милые, не смогла себе отказать. Хотя объективно можно было и за 30 рублей купить, но не такие прекрасные. Около 300 рублей потянула одежда ребенку, необходимая в первое время. Автокресло стоило 250 рублей, со временем купили дополнительную прогулочную коляску, обошлась в 150 рублей. На себя за 9 месяцев беременности потратила максимум 300 рублей: купила двое брюк для беременных, майку, платье. Повезло, выручила подруга: дала на время поносить свои вещи, в обычной моей форме они мне велики, а вот в период беременности были впору. Итого: около 1800 рублей. Это без ведения беременности у доктора в частном центре - оно стоило около 3 тысяч рублей. И ребенку пока только полгода, на прикорм еще не переходили.

По данным Белстат среднемесячная зарплата в первом квартале 2020 года - 993,64 рубля. Выходит, что для покупки набора потребуется без малого 8 зарплат среднестатистического белорусаФото: Павел МАРТИНЧИК

Молодая мама Юлия родила вторую дочь на прошлой неделе, в актуальных ценах она ориентируется безупречно. По ее словам, если подходить к вопросу рационально, то сумма в 7925 рублей кажется фантастической.

- Самый важный вопрос: это у вас первый или второй ребенок? Когда я была беременна первый раз, мы с супругом много потратили на покупку именно базовых вещей: кроватка, матрас, автокресло. Во второй раз на это мы уже не тратились, все эти вещи остались. Во второй раз я потратила, думаю, в районе 700 рублей: это то, что я купила для поездки в роддом для себя и ребенка, несколько пачек подгузников и траты на первый базовый уход - медикаменты, уходовую косметику. Еще купила пару боди и комбинезонов – просто, чтобы было что-то новенькое в гардеробе. Коляску приобрели на одном из сайтов частных объявлений. Не поверите - всего за 50 рублей. Она б/у, были какие-то существенные дефекты с рамой, но муж ее отремонтировал своими руками. Коляску мы завезем к себе на дачу, для гравийных дорог она более чем подходит, а в Минске мне удобнее со слингом.

Сейчас в декрет собирается Юлина коллега.

- Это ее первые роды, я смотрю, как она скупает все, что нравится - одеялки, матрасики, одежки, игрушки… В 8000 рублей она может и не вложиться! - смеется Юлия. - Все индивидуально. В моем случае затратными были сами роды: 515 рублей я заплатила за то, чтобы это событие произошло в том роддоме, который я выбрала (по прописке я к нему не относилась). Еще 180 рублей заплатила в кассу за помощь конкретного врача, в моем случае это был заведующий отделением.

КСТАТИ

Пособия на ребенка хватит на стандартный набор

С 1 мая единовременная выплата при рождении первого ребенка составляет чуть больше 2467 рублей. При рождении второго и последующих детей платят почти 3455 рублей. Размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет также зависит от количества детей. На первого ребенка –405 рублей с копейками, на второго и последующих детей – 463 рубля с копейками. Если сложить единовременную выплату и пособия на первенца за весь год, выйдет 7327 рублей. Если это второй или третий ребенок, то эта сумма увеличится до 9011 рублей. Выходит, на стандартный набор для мамы и малыша государственных выплат вполне хватает, правда, если это не первый ребенок.