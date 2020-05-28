Коронавирус в Беларуси, последние новости на 28 мая 2020 года: впервые за месяц прирост - меньше 900 случаев, вопросы по областям, чудесное спасение мамы и новорожденной

По данным, собранным Университетом Джонса Хопкинса, 27 мая в мире было зарегистрированное больше 5 миллионов 618 тысяч COVID-19. Больше всего в США (1 млн 681 тысяч), Бразилии (391 тыс), России (370 тыс), Великобритании (266 тыс).

27 мая Минздрав Беларуси опубликовал последнюю статистику за сутки: 897 новых пациентов с подтвержденным «ковидом». Общее число инфицированных коронавирусом в Беларуси возросло до 38 тысяч 956 человек. Всего выздоровели и выписаны 15 тысяч 923 пациента, с ранее подтвержденным коронавирусом. С начала пандемии сделано 485 тысяч 534 теста. Всего во время пандемии умерли 214 (6 за сутки) пациентов с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией.

Впервые за месяц число новых случаев стало меньше 900.

В Беларуси на миллион населения - 4122 человека заболели коронавирусом: мы обогнали Италию, Швецию и соседнюю Россию

Не так давно «Комсомолка» сообщала о том, что наша страна находится в топ-25 стран с высоким уровнем COVID-19, согласно сводному рейтингу по данным ВОЗ на ресурсе worlometers.info. Но в на 27 мая данные обновились, и Беларусь поднялась еще выше. Так, с 4122 заболевшими на миллион населения наша страна поднялась на 16-ю позицию в мире (и 10-ю в Европе), опередив соседние Россию, Украину, Латвию, Литву и Польшу. По этому показателю наша страна наступает на пятки Гибралтару, Бельгии, Ирландии и США, в которых показатель заболевших на миллион граждан составляет 4660, 4971, 5015 и 5217 соответственно.

Что касается мирового рейтинга по общей цифре заболеваемости, то и здесь Беларусь поднялась выше: с 23-го на 18-е место в мире (и 9-е в Европе) по общему количеству подтвержденных тестов на COVID-19.

Минздрав: «В Брестской области заболеваемость коронавирусом идет на спад, а по Гомельской есть вопросы»

На встрече с журналистами первый заместитель министра здравоохранения Дмитрий Пиневич отметил, что в Брестской области число заболевших коронавирусом уменьшается.

- По Гомельской области есть некоторые вопросы, но 27 мая я намерен туда поехать, - рассказал Пиневич. Он также подчеркнул, что в Витебской области учреждения здравоохранения, которые работали с инфицированными COVID-19, начали постепенно возвращаться к своему привычному режиму работы. Относительно спокойная обстановка наблюдается и в Могилевской области.

Женщина на восьмом месяце беременности провела 11 дней на ИВЛ и родила здоровую девочку

Мы уже рассказывали, как белорус пошел на поправку после 39 дней под ИВЛ. Еще одна жизнеутверждающая история. У многодетной мамы Анастасии Ломпик на восьмом месяце беременности ухудшилось состояние. Причина – коронавирус. После госпитализации врачи заметили, что у девушки усилились проблемы с дыханием. И приняли решение провести кесарево сечение, чтобы спасти ребенка. 6 мая у Анастасии родилась доченька. А через пару дней врачи сказали женщине, что ее надо вводить в искусственную кому и подключать к аппарату ИВЛ. Отделение интенсивной терапии боролось за жизнь Анастасии. Девушка провела 24 дня в реанимации: 11 из них на ИВЛ.

- Я была уверена на сто процентов, что выйду из комы и буду здоровой. Я знала, что дома меня ждет любимый муж, с которым я 17 лет вместе. А еще у меня два сына-подростка и новорожденная дочка, - рассказала KP.BY Анастасия.

Сейчас многодетная мама чувствует себя хорошо и понемногу начинает заниматься гимнастикой.

- Большое спасибо врачам! Я уже в общей палате, просто нахожусь под наблюдением. Реанимация у меня, слава богу, закончилась. Я пока в больнице, потому что прошло немного времени с выхода из комы - это было 19 мая. Мне сказали, что я могу в этот день отмечать свой второй день рождения. Теперь я с нетерпением жду выписки домой! Очень хочу увидеть доченьку. Когда она родилась, ее сразу забрали от меня, чтобы минимизировать риски заражения. Я ее видела на расстоянии больше двух метров. Она здоровенькая.

Экзамены за 9-й класс и выпускные 11-классников перенесут на август?

Из-за коронавируса перенесли Олимпиаду и чемпионат Европы по футболу. Вносят изменения в график экзаменов и выпускных у школьников. В родительских чатах выдвинули предложение отпраздновать выпускной вечер не в июне, а в августе.

«Комсомолка» поинтересовалась в дирекциях нескольких столичных школ, как обстоят дела с подготовкой ко дню выдачи школьных дипломов. Пока там подчеркивают: решение комитета по образованию Мингорисполкома будет выполняться неукоснительно.

- Аттестаты будем вручать 10 июня в течение дня. Постараемся создать максимально торжественную обстановку. Надеемся на хорошую погоду. Если она не подведет, то документы, может быть, вручим на открытом воздухе, в школьном дворе, который украсим по мере сил. Что касается инициативы родителей собраться и отпраздновать выпускной в августе, то это идеи частных лиц. Если в то время массовые мероприятия будут разрешены, то никто родителям и выпускникам воспрепятствовать не сможет. Но школа к этому уже никакого формального отношения иметь не будет, - рассказала завуч одной из школ в Центральном районе Минска.

Учащимся 9-х классов для того, чтобы получить диплом о базовом образовании, надо пройти три экзаменационных испытания: написать диктанты по белорусскому и русскому языкам, а также выполнить задания контрольной работы по математике. Даты проведения экзаменов - 2, 4 и 9 июня.

Можно ли каким-то образом сдвинуть сроки экзаменов за 9-й класс?

- В настоящее время все вопросы по поводу освобождения и проведения экзаменационной кампании, в том числе и те, о которых вы говорите, согласовываются. Я думаю, что ближе к 27 - 28 мая эти вопросы будут разъяснены. Тогда будет ясность, - отметила начальник отдела дошкольного, общего среднего и специального образования Марина Илющеня.

В Литве рассказали, на каких условиях белорусов могут впустить в страну во время пандемии коронавируса

Глава Центра инфекционных заболеваний и СПИДа профессор Саулюс Чаплинскас сказал, что эпидемиологи в этом году прогнозируют вторую волну заболеваемости коронавирусом COVID-19, но страна учится жить с этой проблемой и готова открывать границы с минимальными рисками для своих граждан. Пока границы открыты только со странами Балтии.

- Если говорить о Беларуси - все равно там есть важные экономические и человеческие связи. Почему бы не ввести паспорт или сертификат COVID-19? Хочешь проехать - проверься и покажи. Еще один вопрос - я думаю, что скоро настанет такое время, когда можно иметь на границе специальное оборудование, с помощью которого в течение 30 минут, прямо на месте, можно выполнить тест. Да, это стоит денег, но, может, сам человек был бы заинтересован заплатить, - говорит Саулюс Чаплинскас.

В последнее время в Литве фиксируют по 10 - 12 новых случаев заболевания в сутки, но карантин предлагается продлить на лето.

Бразилия вышла на второе место по коронавирусу: что творится в стране

Впервые коронавирус в Бразилии был выявлен аккурат после традиционного карнавала - 26 февраля. Изначально президент страны эксцентричный Жаир Болсонару отнесся к болезни весьма легкомысленно. Сейчас Болсонару отвечает на все упреки очень просто - "увы, такова жизнь" - и упорно утверждает, что остановить болезнь сможет только коллективный иммунитет, когда вирусом переболеет большая часть населения. Возможно, он с радостью снял бы и карантин, но с учетом паники, царящей сейчас среди бразильцев, это означало бы политическое самоубийство.

Наиболее острая обстановка сложилась в двух крупнейших городах страны — Рио-де-Жайнейро и Сан-Паулу. Последний вообще стал лидером по число инфицированных — более 82 тысяч человек, у находящегося на втором месте Рио — почти 38 тысяч. Сейчас эпидемией охвачено две трети Бразилии. Страдают и коренные жители страны — индейцы, у которых уровень смертности от болезни в два раза выше, чем средний по стране. Как заявляет ассоциация коренных народов Бразилии, из примерно тысячи заразившихся аборигенов умерли 125 человек.

ПИШИТЕ НАМ!

Если вы или ваши близкие заболели коронавирусом, у вас есть актуальные вопросы или факты по этой теме, вы медик и хотите поделиться информацией - ждем ваши письма на vir@phkp.by или сообщения в Вайбере и Телеграме на номер +375 29 124-42-59

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Можно ли из-за коронавируса уйти в отпуск за свой счет, если начальник против?

В Минтруда объяснили, как поступать в случае, если человек хочет самоизолироваться (читать далее)

Работодатель отказал в отпуске из-за коронавируса, отправляет только за свой счет. Это законно?

Если вас отправляют в отпуск за свой счет - не соглашайтесь (читать далее)