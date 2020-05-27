В Беларуси заморозили цены на проезд, образование и мобильную связь. Что это значит для потребителей?

26 мая президенту доложили о ситуации на потребительском рынке. Если вкратце, то цены в апреле и мае росли за счет того, что люди запасались товарами на случай дефицита (особенно гречкой, имбирем, цитрусами и чесноком). Это повлекло за собой повышение цен, а за ними - и общего уровня инфляции. По итогу этого года уровень цен должен быть не более чем на 5% выше цен прошлого года, но уже в апреле он это значение перевалил. Зато в мае ажиотаж спал, и по результатам месяца ожидается дефляция - снижение цен, отметил министр антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) Владимир Колтович. Александр Лукашенко посоветовал следить за развитием ситуации на рынке и не бояться вмешиваться в происходящее.

- Думаю, сегодня ситуация такова, что мы не просто должны созерцать, но и при необходимости вмешиваться в те процессы, которые происходят на внутреннем потребительском рынке, - считает президент. - Не надо тут рассуждений по поводу того, что рынок все отрегулирует. Мы уже с вами в рынке немало проработали и понимаем, что рынок далеко не все и не всегда регулирует. Но сейчас случай особый. И посмотрите: очень продвинутые в рыночных отношениях страны быстренько и границы закрыли, Россия даже топливо уже запретила ввозить на внутренний рынок. Вот вам и весь рынок.

И МАРТ решил незамедлительно вмешаться.

- Мы пока приняли решение приостановить повышение запланированных тарифов на образование (вместе с Минобразования), транспорт и связь, - приводит БелТА цитату Владимира Колтовича.

По его словам, такая заморозка цен позволит сдержать рост инфляции и выйти на запланированный ранее уровень инфляции. Пока не ясно на какое время, но МАРТ вернется к обсуждению этого вопроса после того, как узнает уровень инфляции в мае.

- Если входим в запланированный тренд инфляции и ситуация сохраняется нормальной, то мы за то, чтобы повысить тарифы, которые были запланированы к повышению, - пояснил Владимир Колтович. - По итогам июня будет понятно, что можем повышать. Если будем идти в приграничной ситуации, то, скорее всего, вернемся к этому вопросу в IV квартале.

Что все это значит? Государственные и некоторые частные предприятия, приведенные в указе президента №72, которые занимаются транспортными услугами, а также услугами связи и образования, ближайший месяц не могут повышать цены на эти услуги.

Для потребителей это значит, что как минимум до июля не изменятся цены на мобильную связь, интернет, проезд в общественном транспорте и стоимость обучения в вузах. Впрочем, учебный год подходит к концу, а повысили стоимость обучения многие вузы еще в апреле. Стоимость проезда в городском пассажирском транспорте в последний раз поднимали полгода назад, в декабре 2019 года (+5 копеек). А вот билеты на поезд и услуги мобильной связи пока дорожать не будут, и это хорошая новость.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Что в июне точно подорожает?

Многие марки сигарет традиционно подорожают с 1 июня. Запланированное на 1 июня повышение тарифов в жировках также пройдет по плану: тариф на теплоэнергию (отопление и подогрев воды) увеличится с 18,4831 до 20,6216 рубля за 1 Гкал. Напомним, стоимость коммуналки повышают дважды в год - 1 июня и 1 декабря в общей сложности не более чем на 5 долларов. Так будет продолжаться до тех пор, пока мы не начнем полностью оплачивать горячую воду и отопление, которые пока субсидирует государство (примерно до 2026 года).

КСТАТИ

Какие товары и услуги не могут дорожать без ведома МАРТ?

Коммуналка

Учеба в вузах и ссузах

Общежития

Риелторские услуги

Социально значимые товары (например, молоко, карп, сыр, хлеб, подсолнечное масло, сахар, соль и т. д.)

Крепкий алкоголь

Общественный транспорт и поезда

Сотовая связь

Почтовая связь

Еда в столовых учреждений образования

Некоторые платные медуслуги

Отечественные лекарства

* Согласно указу президента №72.