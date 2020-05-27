НХЛ продолжит сезон сразу с плей-офф

Сезон в НХЛ приостановили еще 12 марта. До сих пор не было окончательного решения, как жить дальше. Наконец-то боссы лиги приняли соломоново решение: регулярный чемпионат доигрывать не будут. В плей-офф попадут по 12 команд от каждой конференции с наилучшим процентом очков на 12 марта. Так лига получит возможность минимизировать убытки, а игроки в следующем сезоне не потеряют 90% своей зарплаты.

Конечно, это плохие новости для семи команд, которые остались за бортом плей-офф: «Баффало», «Нью-Джерси» (им особенно обидно - чуть-чуть отстали от «Монреаля»), «Оттава», «Детройт», «Анахайм», «Лос-Анджелес» и «Сан-Хосе».

Учитывая, что в плей-офф 24 команды, сначала всех ждет квалификационная стадия. Четыре лучшие команды от каждой конференции автоматически проходят в основную сетку и играют друг с другом по одному матчу за право получить наивысший посев. На Востоке это «Бостон», «Тампа», «Вашингтон» и «Филадельфия», на Западе - «Сент-Луис», «Колорадо», «Вегас» и «Даллас». Остальные сыграют в сериях за право прохода в основную сетку.

Серии квалификационного раунда сыграют до трех побед, вероятно, так же будет в первом и втором раундах. Но финалы конференций и финал Кубка Стэнли пройдут как обычно - до четырех побед.

Матчи пройдут в двух городах, которые будут находиться в разных конференциях и должны иметь всю необходимую инфраструктуру для размещения участников: отели, арены, тренировочные катки и транспорт. Среди кандидатов от Запада: Чикаго, Даллас, Эдмонтон, Лас-Вегас, Лос-Анджелес, Миннеаполис и Ванкувер. От Востока: Коламбус, Питтсбург и Торонто. НХЛ хочет минимизировать риски, поэтому тренироваться разрешили в малых группах, форму и коньки будут оставлять на арене для дезинфекции, а иностранные хоккеисты должны будут сесть на двухнедельный карантин после возвращения в США и Канаду.

Точная дата рестарта пока не называется, но это случится скоро. Причем турнир не будет прерван повторно из-за одного случая заражения коронавирусом. Но проверять хоккеистов будут ежедневно. На это потребуется 25 - 30 тысяч тестов и миллионы долларов.

Сезон 2020/21 планируют начать в январе и провести его в традиционном формате. Из-за этого есть вероятность, что на майский чемпионат мира в Минске и Риге не смогут приехать игроки НХЛ.

НХЛ объявила обладателей нескольких индивидуальных призов, которые вручаются по статистическим показателям. Александр Овечкин и Давид Пастрняк с 48 голами выиграли «Морис Ришар Трофи» (приз лучшему снайперу). У Овечкина это 9-я подобная награда. Он же мог провести девятый регулярный сезон с 50+ шайбами и сравняться с Гретцки и Босси. Но все спутал коронавирус.

Лучшим бомбардиром стал Леон Драйзайтль из «Эдмонтона» - 110 очков в 71-м матче. Так, впервые «Арт Росс» достался игроку из Германии. «Уильям Дженнингс Трофи» (награда для вратарей команды, которая пропустила меньше всех шайб) получили Туукка Раск и Ярослав Галак из «Бостона».