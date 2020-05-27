На дистанции и в масках: коронавирус не помешал минчанам любоваться сиренью в Ботаническом саду

Какой же май без цветущей сирени? В Центральном Ботаническом саду Минска расцвел сиреневый сад, и минчане дружно пришли сюда в первые теплые дни, чтобы полюбоваться растениями.

Ботанический сад - самое романтичное место в Минске.Фото: Павел МАРТИНЧИК

коронавирус не помешал минчанам любоваться сиренью в Ботаническом саду.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Дети с удовольствием играли на природе.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Цветущий сад обязательно стоит увидеть хотя бы один раз в году!Фото: Павел МАРТИНЧИК

Цветущий сиреневый сад обязательно стоит увидеть хотя бы один раз в году!Фото: Павел МАРТИНЧИК

Многие дисциплинированно надели маски. Специалисты называют сиреневый сад "сирингарий" и говорят, что здесь растет больше 200 сортов сирени, в том числе редкие - например, "Мулатка" с редким шоколадным оттенком.

Без масок никуда.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Считается, что сирень имеет лечебные свойства, стерилизует воздух и помогает сохранить позитивное настроение. Этот цветущий сад обязательно стоит увидеть хотя бы один раз в году!

В Ботаническом саду растет больше 200 сортов сирени.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Минчане дружно пришли в Ботанический сад в первые теплые дни, чтобы полюбоваться растениями.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Ботанический сад - лучшее место для отдыха и уединения.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Коронавирус не помешал минчанам любоваться сиренью в Ботаническом саду.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Фотосессия на дереве.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Цветущий сад обязательно стоит увидеть хотя бы один раз в году!Фото: Павел МАРТИНЧИК

В Ботаническом саду Минска расцвел сиреневый сад.Фото: Павел МАРТИНЧИК