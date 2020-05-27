Иван Ургант оценил подарки от белорусского клуба: «Это золотой состав «Ислочи». Вот Макась, Януш, Карпович»

Мы уже писали, что 18 мая Иван Ургант в своем вечернем шоу восхитился тем, что в чемпионате Беларуси обнимаются и рассказал, что болеет за «Ислочь».

Оперативно болельщики «Ислочи» сделали баннер с изображением Ивана Урганта и надписью «Я болею за «Ислочь»! А ты?». А также передали ему сувениры: мяч с автографами футболистов и атрибутику клуба.

В начале недели Ургант заявил, что несмотря на поражение от «Энергетик-БГУ», продолжает болеть за «Ислочь».

Ургант заявил, что продолжает поддерживать «Ислочь».Источник: twitter.com/fcisloch

А сегодня, 27 мая, в своем Инстаграме Ургант опубликовал видео, как рассматривает те самые подарки.

- Кажется, это золотой состав «Ислочи», - рассматривает Иван мяч с автографами. - Карпович, Максь, Януш, Глинский, вот Цвейба.

urgantcom Иван Ургант: "Кажется, это золотой состав "Ислочи": Карпович, Януш... вот Цвейба"

Похоже, от этой истории остались довольны все.