2020-05-27T19:27:49+03:00
Спорт
КП Беларусь

Иван Ургант оценил подарки от белорусского клуба: «Это золотой состав «Ислочи». Вот Макась, Януш, Карпович»

Телеведущий и шоумен в третий раз за неделю говорит про футбольный клуб «Ислочь» [видео]
Захар ПЛАТОНОВ
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Болельщики "Ислочи" вписали Ивана Урганта в свою стаю.Болельщики "Ислочи" вписали Ивана Урганта в свою стаю.Фото: Святослав ЗОРКИЙ
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Мы уже писали, что 18 мая Иван Ургант в своем вечернем шоу восхитился тем, что в чемпионате Беларуси обнимаются и рассказал, что болеет за «Ислочь».

Оперативно болельщики «Ислочи» сделали баннер с изображением Ивана Урганта и надписью «Я болею за «Ислочь»! А ты?». А также передали ему сувениры: мяч с автографами футболистов и атрибутику клуба.

В начале недели Ургант заявил, что несмотря на поражение от «Энергетик-БГУ», продолжает болеть за «Ислочь».

Ургант заявил, что продолжает поддерживать «Ислочь».Источник: twitter.com/fcisloch

А сегодня, 27 мая, в своем Инстаграме Ургант опубликовал видео, как рассматривает те самые подарки.

- Кажется, это золотой состав «Ислочи», - рассматривает Иван мяч с автографами. - Карпович, Максь, Януш, Глинский, вот Цвейба.

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Иван Ургант: "Кажется, это золотой состав "Ислочи": Карпович, Януш... вот Цвейба"
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Похоже, от этой истории остались довольны все.

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