Умер младший сын Якуба Коласа: Михасю Мицкевичу было 94 года

Печальную новость в своем Фейсбуке сообщила Василина Мицкевич - внучка Михася Константиновича.

Младший сын Якуба Коласа родился в 1926 году в Минске. В годы войны с семьей эвакуировался, школу окончил в Ташкенте. Любопытный факт: своему младшему сыну Якуб Колас посвятил поэму "Міхасёвы прыгоды". Вот строчки оттуда:

Тут Міхась адпачывае / Ды любуецца барком, / Хвояй і баравіком, / Што "рэкордным" называе, / I, на белым сеўшы моху, / Лічыць ён баравікі — / Штук за сто. Трафей які! / Ды сілкуецца патроху.

Михась Мицкевич был известным ученым в области обработки металлов - доктор технических наук, лауреат Госпремии БССР. На его счету полторы сотни научных работ и 20 изобретений.

Среди фоторабот Михася Мицкевича было несколько фотопортретов его отца.Фото: Татьяна МАТУСЕВИЧ

- Я прытрымліваўся думкі, што навука павінна мець практычнае ўвасабленне, прыносіць карысць вытворчасці, уплываць на развіццё прамысловай галіны. Таму мы з калегамі пачалі аб’язджаць прадпрыемствы, дзе працуе больш за тысячу чалавек. Нам было важна высветліць, якія праблемы могуць быць вырашаны знойдзеным метадам, - рассказывал Михась Мицкевич во время интервью, которое с коллегами-журналистами довелось записать летом 2016 года.

Долгие годы он работал на разных должностях в Академии наук. Кроме того, Михась Константинович был человеком огромной эрудиции и больших знаний, часто делился своим мнением по многим вопросам общественной жизни Беларуси. Даже в солидном возрасте постоянно читал несколько газет. Кстати, Михась Мицкевич был автором и нескольких книг совсем не научного характера. К примеру, воспоминаний о пропавшем в годы войны брате Юрии - “Апалены золак”.

Михась Мицкевич был человеком светлого ума и великолепной эрудиции.Фото: Татьяна МАТУСЕВИЧ

Конечно, Мицкевич-младший был знатоком творчества отца. На вопрос о пристрастиях говорил: "Новая зямля" - эпопея, а вот "Сымон-музыка" из разряда тех вещей, которые писателю даются нелегко. Кстати, неподцензурную версию поэмы он знал наизусть. А пару лет назад помог увидеть свет изданию, где "Сымон-музыка" печатался и в одной из первоначальных версий. І даже прочел текст поэмы на видео - вышла пятичасовая съемка.

- «Сымона-музыку» - вершину поэтического творчества Коласа - он задумывал ее как сказку жизни, - рассказывал Михась Мицкевич "Комсомолке". - Было три варианта поэмы. Я хотел издать ее с концовкой из первого варианта. Там Ганна умирает, но возрождается «светлай постаццю», когда Сымон-музыка приходит на ее могилу. По сути, под Сымонам-музыкой закамуфлирован поэт-адраджэнец, а Ганна - это символ Беларуси. Поэма в значительной степени поучительная, вся напичкана аллегориями. За это ее жутко кастрировали. Приходилось править и Коласу - чтобы вышло хоть что-то. И за «Новую зямлю» отцу пришлось выслушать много критики - вплоть до «кулацкая поэма!», «как это - иметь свою землю?» Но позже Машеров сказал, что «Новая зямля» - его настольная книга.

Также не так давно стараниями Михася Мицкевича увидела свет одна из недооцененных поэм Коласа - "На шляхах волі". Она посвящена событиям Первой мировой войны.

Михася Константиновича называли свидетелем века, участником многих ключевых событий, которые пережила белорусская интеллигенция. И его воспоминания были среди тех неподдельных свидетельств, которым верили, на которые ссылались как на авторитетный источник.

А еще не многие знают, что Михась Мицкевич был еще и талантливым фотографом, запечатлившим свое окружение (а это сплошь литературная и научная элита Беларуси), начиная с 1940-х, и нашу республику середины ХХ века. "Комсомолка" сравнивала виды Минска. сделанные Михасем Константиновичем, с тем, каким стал современный город.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Тайны поэмы «Сымон-музыка»: Якуб Колас предвидел расстрел царской семьи, а рукопись у него изъяли в ГПУ?

Литературовед Анатоль Трофимчик попытался расследовать, куда исчезла вторая редакция «Сымона…» - возможно, это не банальная кража, как принято считать (читать далее)

92-летний сын Коласа пять с половиной часов читал «Сымона-музыку» на камеру

А 17 декабря в Минске презентуют неподцензурное издание поэмы (читать далее)

Сын Якуба Коласа Михась Мицкевич: За годы тюрьмы у отца выработалась привычка - не лезть и не болтать

Накануне 136-летия со дня рождения Якуба Коласа его младший сын рассказал «Комсомолке» о мифах об отце, его дружбе с Янкой Купалой, чувстве юмора и навыках, выработанных за годы тюрьмы (читать далее)

Минск 60-х глазами сына Якуба Коласа: сравниваем с современностью

Фотоработы Михаила Мицкевича раньше нигде не публиковались и не выставлялись (читать далее)

На “Победе” Колас ездил с гордостью

А вообще у классика белорусской литературы было пять машин (читать далее)

Сын Якуба Коласа: Мама сочинила стих Купале - как он злился!

Михась Константинович Мицкевич рассказал, как познакомились и жили его родители (читать далее)