2020-05-28T11:22:31+03:00
Общество
КП Беларусь

Писатели на пикнике, исчезающий Минск и шинель полковника,: уникальные фото эпохи, сделанные младшим сыном Якуба Коласа

Вспоминаем Михася Мицкевича, который умер 27 мая 2020 года, не только как ученого, но и как яркого фотографа [фото]
Сергей ТРЕФИЛОВ
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В архиве Михася Мицкевича, признавался он, более 10 тысяч негативов.В архиве Михася Мицкевича, признавался он, более 10 тысяч негативов.Фото: Татьяна МАТУСЕВИЧ
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Михасю Мицкевичу, младшему сыну Якуба Коласа, которого не стало 27 мая 2020-го, было 94 года. Родился в 1926 году в Минске. Маленькому Михасю Колас посвятил поэму "Міхасёвы прыгоды". В годы войны с семьей эвакуировался, школу окончил в Ташкенте. Михась Мицкевич был известным ученым в области обработки металлов - доктор технических наук, лауреат Госпремии БССР. На его счету полторы сотни научных работ и 20 изобретений. Впрочем, Михась Мицкевич был автором и нескольких книг совсем не научного характера. К примеру, воспоминаний о пропавшем в годы войны брате Юрии - “Апалены золак”.

Михась Константинович говорил, что наиболее близок к характеру его отца этот снимок, сделанный им в середине 1950-х. Фото: Татьяна МАТУСЕВИЧ

Михась Константинович говорил, что наиболее близок к характеру его отца этот снимок, сделанный им в середине 1950-х.Фото: Татьяна МАТУСЕВИЧ

Долгие годы он работал на разных должностях в Академии наук. Кроме того, Михась Константинович был человеком огромной эрудиции и больших знаний, часто делился своим мнением по многим вопросам общественной жизни Беларуси. Конечно, Мицкевич-младший был знатоком творчества отца. А еще помогал издавать ряд вещей Коласа. Например, неподцензурную версию поэмы "Сымон-музыка", которую он знал наизусть.

Он прожил богатую впечатлениями жизнь - не зря его называли свидетелем и, более того, участником знаковых событий белорусской истории. Что-то он сохранил еще в детской памяти, что-то пронес сквозь десятилетия уже взрослым человеком, а часть его воспоминаний сохранила фотопленка.

Вот какое приспособление для просмотра снимков в стерео было у Михася Мицкевича. Фото: Татьяна МАТУСЕВИЧ

Вот какое приспособление для просмотра снимков в стерео было у Михася Мицкевича.Фото: Татьяна МАТУСЕВИЧ

Да, ведь далеко не все знают, что Михась Константинович, личность, безусловно, легендарная и разносторонне одаренная (доктор технических наук, лауреат Госпремии, известный физик, изобретатель), долгие годы фотографировал. Начал еще до войны. А в 90 лет искренне сожалел, что его довоенные негативы почти не сохранились. А вот первые крупные выставки у него прошли уже в солидном возрасте - в Марьиной Горке и в столичном Музее Янки Купалы.

А некоторые кадры Михася Мицкевича теперь интересны еще и как свидетельства колорита эпохи.

А некоторые кадры Михася Мицкевича теперь интересны еще и как свидетельства колорита эпохи.

Некоторые кадры Михася Мицкевича теперь интересны еще и как свидетельства колорита эпохи.

Некоторые кадры Михася Мицкевича теперь интересны еще и как свидетельства колорита эпохи.

В объективе Михася Мицкевича часто был Минск. После той самой выставки "Комсомолка" даже сличала уголки города 1960-х с его современными видами. Чего стоит кадр, наверное, в свое время совершенно обыденный, где на фоне общежитий БНТУ на нынешнем проспекте Независимости стоит деревянная хатка.

Знаменитый дом на улице Кирова на снимке Михася Мицкевича и в наши дни. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Знаменитый дом на улице Кирова на снимке Михася Мицкевича и в наши дни.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Торговые ряды в Верхнем городе на фото Михася Мицкевича и в наши дни разительно отличаются. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Торговые ряды в Верхнем городе на фото Михася Мицкевича и в наши дни разительно отличаются.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Дворец профсоюзов, снятый Михасем Константиновичем, - слева, а справа - он в наше время. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Дворец профсоюзов, снятый Михасем Константиновичем, - слева, а справа - он в наше время.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Та самая хатка, которую успел снять Михась Мицкевич прямо на центральном проспекте Минска. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Та самая хатка, которую успел снять Михась Мицкевич прямо на центральном проспекте Минска.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Немало снимал Михась Константинович своих коллег-ученых и, конечно, литераторов: в его объектив попадали Максим Танк и Михась Лыньков, Иван Шамякин и Петрусь Бровка, Максим Лужанин и Рыгор Бородулин. И, конечно же, отец - Якуб Колас, а также члены семьи Мицкевичей. А еще тесть Михася Мицкевича - Янка Мавр.

...Петрусь Бровка, а с ним брат Михася Константиновича - Данила Константинович, многолетний глава Музея Коласа...

...Петрусь Бровка, а с ним брат Михася Константиновича - Данила Константинович, многолетний глава Музея Коласа...

...Михась Лыньков.

...Михась Лыньков.

Часто героями фото Михася Мицкевича становились писатели: Максим Танк...

Часто героями фото Михася Мицкевича становились писатели: Максим Танк...

Летом 2016 года мне с коллегами-журналистами по газете "Культура" повезло договориться на встречу с Михасем Мицкевичем прямо во дворе домика потомков народного поэта, что сразу за музеем классика. Мы говорили в беседке, куда Михась Константинович принес и несколько пакетов с дорогими его сердцу снимками. Все были отпечатаны в крупном формате, некоторые хранились на картоне. Всего, признался Мицкевич, у него несколько десятков альбомов. А уж негативов - за 10 тысяч... Поэтому, наверное, Михась Константинович с таким желанием их показывал, разрешил переснять понравившиеся кадры для будущих публикаций. А еще признавался: долгое время не осознавал ценности этих фото - аж пока брат Данила не пришел и не забрал часть в музей отца.

Михась Константинович на снимках детей передавал какой-то особый свет. Фото: Татьяна МАТУСЕВИЧ

Михась Константинович на снимках детей передавал какой-то особый свет.Фото: Татьяна МАТУСЕВИЧ

Только в показанной тогда автором части собрания нашлись и фото Якуба Коласа, детей, внуков и друзей Михася Мицкевича. Об одних кадрах он рассказывал долго, о других - упоминал вскользь. Но ощущение того, что перед глазами проходит интереснейший архив, не покидало. Тем более автор фото в нем не выступал лишь скупым летописцем современного ему момента - он передавал эмоции и настроения своих героев, а порой оказывался изысканным стилистом.

На снимке - Мария Мицкевич, дочь Михася Константиновича. Фото: Павел МАРТИНЧИК

На снимке - Мария Мицкевич, дочь Михася Константиновича.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Михась Константинович на снимках детей передавал какой-то особый свет.

Михась Константинович на снимках детей передавал какой-то особый свет.

Конечно, глаз не оторвать от портрета академика Федора Федорова, брата супруги Михася Константиновича и сына писателя Янки Мавра. Не вдаваясь в объяснение тонкостей фотоискусства, скажу: снимок просто гипнотизирует - возможно, "виной" тому и фактурная внешность самого академика. А вот бытовой, казалось бы, снимок, на котором Наталья, супруга Михася Константиновича, с братом на лесной дороге. Но на руках у Федора Ивановича - прямо на ладошке - стоит маленький сын Мицкевичей!

Один из кадров с Федором Федоровым.

Один из кадров с Федором Федоровым.

Тот самый особый портрет Федора Федорова.

Тот самый особый портрет Федора Федорова.

А каков портрет Янки Мавра! Пожалуй, не перед каждым профессиональным фотографом его герой раскроется с такой непосредственностью.

Не всякому фотографу так непосредственно раскроется герой снимка, как Янка Мавр своему зятю Михасю Мицкевичу.

Не всякому фотографу так непосредственно раскроется герой снимка, как Янка Мавр своему зятю Михасю Мицкевичу.

Особые чувства - от портретов Якуба Коласа. Снят он и в домашнем наряде, совершенно непарадным. Но есть и притягательный кадр в шинели полковника. А ведь это почти шутка: случайно писатель примерил форму Василия Филипповича, друга старшего сына Данилы, а младший сын Михась взял и снял его. Кстати, на фоне особняка Коласа - нынешнего музея классика. Есть в архиве и кадр, который обошел многие издания: писатель с внуком. А вот Константин Михайлович со своей родней. Но больше всего отец похож на себя, считает сын, на снимке, сделанном уже в 1950-е.

Ну и, конечно, кадр в шинели, который Михась Константинович представил на своей выставке в Купаловском музее.

Ну и, конечно, кадр в шинели, который Михась Константинович представил на своей выставке в Купаловском музее.

Кстати, к хобби младшего сына классик относился спокойно. "Ён быў заняты сваімі справамі", - признавался Михась Константинович. Да и фотографироваться особо не любил - разве что Михасю Константиновичу и давался. Правда, и хобби его занятие фотографией назвать не совсем верно. Ведь, скажем, он, автор 20 изобретений, физик, создал специальный портативный прибор, в котором снимки словно обретали объем - получалось что-то в духе технологии 3D.

А тут Колас - с братом Иваном. Снимок Михася Мицкевича

А тут Колас - с братом Иваном. Снимок Михася Мицкевича

Такое фото Якуба Коласа, снятое его младшим сыном, можно встретить во многих изданиях о поэте.

Такое фото Якуба Коласа, снятое его младшим сыном, можно встретить во многих изданиях о поэте.

Благодаря Михасю Мицкевичу сохранилось много снимков неизвестного Якуба Коласа (слева): тут писатель со своими друзьями - семьей Дзятка.

Благодаря Михасю Мицкевичу сохранилось много снимков неизвестного Якуба Коласа (слева): тут писатель со своими друзьями - семьей Дзятка.

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