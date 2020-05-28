Писатели на пикнике, исчезающий Минск и шинель полковника,: уникальные фото эпохи, сделанные младшим сыном Якуба Коласа

Михасю Мицкевичу, младшему сыну Якуба Коласа, которого не стало 27 мая 2020-го, было 94 года. Родился в 1926 году в Минске. Маленькому Михасю Колас посвятил поэму "Міхасёвы прыгоды". В годы войны с семьей эвакуировался, школу окончил в Ташкенте. Михась Мицкевич был известным ученым в области обработки металлов - доктор технических наук, лауреат Госпремии БССР. На его счету полторы сотни научных работ и 20 изобретений. Впрочем, Михась Мицкевич был автором и нескольких книг совсем не научного характера. К примеру, воспоминаний о пропавшем в годы войны брате Юрии - “Апалены золак”.

Михась Константинович говорил, что наиболее близок к характеру его отца этот снимок, сделанный им в середине 1950-х.Фото: Татьяна МАТУСЕВИЧ

Долгие годы он работал на разных должностях в Академии наук. Кроме того, Михась Константинович был человеком огромной эрудиции и больших знаний, часто делился своим мнением по многим вопросам общественной жизни Беларуси. Конечно, Мицкевич-младший был знатоком творчества отца. А еще помогал издавать ряд вещей Коласа. Например, неподцензурную версию поэмы "Сымон-музыка", которую он знал наизусть.

Он прожил богатую впечатлениями жизнь - не зря его называли свидетелем и, более того, участником знаковых событий белорусской истории. Что-то он сохранил еще в детской памяти, что-то пронес сквозь десятилетия уже взрослым человеком, а часть его воспоминаний сохранила фотопленка.

Вот какое приспособление для просмотра снимков в стерео было у Михася Мицкевича.Фото: Татьяна МАТУСЕВИЧ

Да, ведь далеко не все знают, что Михась Константинович, личность, безусловно, легендарная и разносторонне одаренная (доктор технических наук, лауреат Госпремии, известный физик, изобретатель), долгие годы фотографировал. Начал еще до войны. А в 90 лет искренне сожалел, что его довоенные негативы почти не сохранились. А вот первые крупные выставки у него прошли уже в солидном возрасте - в Марьиной Горке и в столичном Музее Янки Купалы.

А некоторые кадры Михася Мицкевича теперь интересны еще и как свидетельства колорита эпохи.

Некоторые кадры Михася Мицкевича теперь интересны еще и как свидетельства колорита эпохи.

В объективе Михася Мицкевича часто был Минск. После той самой выставки "Комсомолка" даже сличала уголки города 1960-х с его современными видами. Чего стоит кадр, наверное, в свое время совершенно обыденный, где на фоне общежитий БНТУ на нынешнем проспекте Независимости стоит деревянная хатка.

Знаменитый дом на улице Кирова на снимке Михася Мицкевича и в наши дни.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Торговые ряды в Верхнем городе на фото Михася Мицкевича и в наши дни разительно отличаются.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Дворец профсоюзов, снятый Михасем Константиновичем, - слева, а справа - он в наше время.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Та самая хатка, которую успел снять Михась Мицкевич прямо на центральном проспекте Минска.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Немало снимал Михась Константинович своих коллег-ученых и, конечно, литераторов: в его объектив попадали Максим Танк и Михась Лыньков, Иван Шамякин и Петрусь Бровка, Максим Лужанин и Рыгор Бородулин. И, конечно же, отец - Якуб Колас, а также члены семьи Мицкевичей. А еще тесть Михася Мицкевича - Янка Мавр.

...Петрусь Бровка, а с ним брат Михася Константиновича - Данила Константинович, многолетний глава Музея Коласа...

...Михась Лыньков.

Часто героями фото Михася Мицкевича становились писатели: Максим Танк...

Летом 2016 года мне с коллегами-журналистами по газете "Культура" повезло договориться на встречу с Михасем Мицкевичем прямо во дворе домика потомков народного поэта, что сразу за музеем классика. Мы говорили в беседке, куда Михась Константинович принес и несколько пакетов с дорогими его сердцу снимками. Все были отпечатаны в крупном формате, некоторые хранились на картоне. Всего, признался Мицкевич, у него несколько десятков альбомов. А уж негативов - за 10 тысяч... Поэтому, наверное, Михась Константинович с таким желанием их показывал, разрешил переснять понравившиеся кадры для будущих публикаций. А еще признавался: долгое время не осознавал ценности этих фото - аж пока брат Данила не пришел и не забрал часть в музей отца.

Михась Константинович на снимках детей передавал какой-то особый свет.Фото: Татьяна МАТУСЕВИЧ

Только в показанной тогда автором части собрания нашлись и фото Якуба Коласа, детей, внуков и друзей Михася Мицкевича. Об одних кадрах он рассказывал долго, о других - упоминал вскользь. Но ощущение того, что перед глазами проходит интереснейший архив, не покидало. Тем более автор фото в нем не выступал лишь скупым летописцем современного ему момента - он передавал эмоции и настроения своих героев, а порой оказывался изысканным стилистом.

На снимке - Мария Мицкевич, дочь Михася Константиновича.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Михась Константинович на снимках детей передавал какой-то особый свет.

Конечно, глаз не оторвать от портрета академика Федора Федорова, брата супруги Михася Константиновича и сына писателя Янки Мавра. Не вдаваясь в объяснение тонкостей фотоискусства, скажу: снимок просто гипнотизирует - возможно, "виной" тому и фактурная внешность самого академика. А вот бытовой, казалось бы, снимок, на котором Наталья, супруга Михася Константиновича, с братом на лесной дороге. Но на руках у Федора Ивановича - прямо на ладошке - стоит маленький сын Мицкевичей!

Один из кадров с Федором Федоровым.

Тот самый особый портрет Федора Федорова.

А каков портрет Янки Мавра! Пожалуй, не перед каждым профессиональным фотографом его герой раскроется с такой непосредственностью.

Не всякому фотографу так непосредственно раскроется герой снимка, как Янка Мавр своему зятю Михасю Мицкевичу.

Особые чувства - от портретов Якуба Коласа. Снят он и в домашнем наряде, совершенно непарадным. Но есть и притягательный кадр в шинели полковника. А ведь это почти шутка: случайно писатель примерил форму Василия Филипповича, друга старшего сына Данилы, а младший сын Михась взял и снял его. Кстати, на фоне особняка Коласа - нынешнего музея классика. Есть в архиве и кадр, который обошел многие издания: писатель с внуком. А вот Константин Михайлович со своей родней. Но больше всего отец похож на себя, считает сын, на снимке, сделанном уже в 1950-е.

Ну и, конечно, кадр в шинели, который Михась Константинович представил на своей выставке в Купаловском музее.

Кстати, к хобби младшего сына классик относился спокойно. "Ён быў заняты сваімі справамі", - признавался Михась Константинович. Да и фотографироваться особо не любил - разве что Михасю Константиновичу и давался. Правда, и хобби его занятие фотографией назвать не совсем верно. Ведь, скажем, он, автор 20 изобретений, физик, создал специальный портативный прибор, в котором снимки словно обретали объем - получалось что-то в духе технологии 3D.

А тут Колас - с братом Иваном. Снимок Михася Мицкевича

Такое фото Якуба Коласа, снятое его младшим сыном, можно встретить во многих изданиях о поэте.

Благодаря Михасю Мицкевичу сохранилось много снимков неизвестного Якуба Коласа (слева): тут писатель со своими друзьями - семьей Дзятка.

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