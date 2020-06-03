Молния! Realme везет в Беларусь шестое поколение своих смартфонов!

В Беларусь приходит шестая линейка смартфонов Realme. Многие эксперты уже сейчас говорят, что эти новички способны заставить подвинуться на рынке другие народные марки смартфонов. Секрет прост - при демократичной цене Realme предлагает смартфоны с хорошими характеристиками и набором достоинств, которыми обладают их куда более дорогие конкуренты.

Рассмотрим их поближе.

Realme С3

Это самый бюджетный смартфон шестой линейки. При этом C3 имеет сверхмощный аккумулятор емкостью 5000 мАч, это означает, что пользоваться без подзарядки им можно будет 1 - 2 суток, а если в режиме экономии энергии, то и до 3-х суток! Возможность распознавания хозяина по отпечатку пальца и лицу срабатывает четко.

Смотрится C3 интересно, задняя крышки с модными переливами. Аппарат довольно легкий и хорошо лежит в руке, хотя с виду кажется большим. Диагональ экрана у C3 составляет 6,5 дюйма, этого вполне достаточно, чтобы смотреть фильмы и играть. Качество изображения, прямо скажем, приятно удивило.

У смартфона три камеры: основная, для марко- и портретной сьемки (режим портрета распознает животных и другие объекты). При дневном свете работает идеально - по снимку не сразу и поймешь, снято C3 или дорогущим смартфоном. Да, для любителей приукрашивать действительность в телефоне есть много фильтров!

ЦЕНА ВОПРОСА

Стоимость Realme C3 для белорусского рынка: в версии 2 ГБ ОЗУ + 32 флеш-памяти - 339 рублей, 3+32 - 359 рублей, 3+64 - 389 рублей.

***

Realme 6i

Очень симпатичный дизайн задней панели с переливами. Realme 6i стал первым смартфоном на платформе MediaTek Helio G80. Это значит, создавали его с расчетом на геймеров, которые ни в чем не хотят уступать обладателям более дорогих смартфонов. Так что, если вы играете, будете им довольны.

8-ядерный процессор с частотой до 2,0 ГГц дает на 35% лучшую одноядерную производительность и на 17% - многоядерную, чем предыдущее поколение. Графический процессор Mali G52 1000 МГц также обеспечивает повышение производительности на 25%. Результатом является более высокое качество изображения и стабильная частота кадров.

Смартфон оснащен 48-мегапиксельной AI Quad-камерой со сверхширокоугольным объективом и 16-мегапиксельной селфи-камерой с эксклюзивным алгоритмом AI Beauty. Он может интеллектуально распознавать лица и настраивать эффекты красоты. В общем, все самые модные сейчас фишечки при нем.

ЦЕНА ВОПРОСА

В Беларуси этот телефон стоит: 3+64 - 469 рублей, 4+128 - 529 рублей.

***

Realme 6 предназначается любителям соцсетей и TikTok в первую очередь. В нем есть все необходимое для съемки качественного контента: 64-мегапиксельная квадрокамера с широкоугольником, а также 16-мегапиксельная селфи-камера с функцией UIS-видеостабилизации.

Создатели смартфона не забыли о любителях игр - в Realme 6 установлен игровой шестиядерный процессор MediaTek Helio G90T SoC с высокой производительностью.

Отличительная фишка этого смартфона - изображение на экране обновляется 90 раз в секунду вместо стандартных 60. Это придает картинке определенную плавность. Раньше таким экраном могли похвастаться только топовые модели телефонов!

ЦЕНА ВОПРОСА

От 649 рублей (4+128) до 729 рублей (8+128).

***

Realme 6 pro

Крышка смартфона переливается и изображает молнию - не перепутаешь! Этот флагман линейки, в котором, как утверждает производитель, впервые в мире установлена мобильная платформа Qualcomm Snapdragon 720G. Восемь ядер, графика Adreno 618, куча технологий для оптимизации под мобильный гейминг. Смартфон прекрасно проявил себя во время тестов в PUBG, CoD и прочих играх. Есть возможность распределить ресурсы системы в пользу производительности или аккумулятора, а также можно заблокировать все уведомления во время игры, чтобы не отвлекали.

Смартфон чуть больше обычной «шестерки», размер экрана составляет 6,6 дюйма (против 6,5), но это несущественно. Смартфон оснащен 64-мегапиксельной AI Quad-камерой с 20-кратным гибридным зумом и ультраширокоугольным объективом. Также аппарат получил ударопрочный экран Corning Gorilla Glass 5, защиту от брызг и быструю 30 Вт зарядку.

В лоток можно установить две карточки nanoSIM и карту памяти. Порт для зарядки - современный USB-C. Есть также и аудиоразъем, что особенно ценно для тех, кто предпочитает обычные проводные наушники.

Аккумулятора емкостью 4300 мАч хватает на два дня, а полностью с 0 до 100% заряжается он чуть больше чем за час. Беспроводная зарядка не предусмотрена.

ЦЕНА ВОПРОСА

Специальная стоимость составляет для нашей страны - 839 рублей (8+128).

Для кого предназначена шестая линейка Realme? Прежде всего, для молодых, идущих в ногу со временем потребителей. Если вы станете обладателем одного из этих смартфонов, наверняка сделаете для себя немало приятных открытий - создатели постарались начинить его множеством приятных функций - например, возможность подключить одновременно проводные и беспроводные наушники. И тогда слушать музыку или смотреть кино вы сможете одновременно со своим другом. Всего не опишешь в одной статье, да и лучше один раз попробовать, чем сто раз услышать восторженные отзывы о Realme. Уже доступны для предзаказа новые смартфоны Realme 6 и Realme 6 pro. Начало продаж всех моделей шестой линейки планируется в середине июня.