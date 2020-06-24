«Может ли собственник квартиры распорядиться ею без согласия остальных членов семьи?». Отвечает нотариус

Когда мы приватизировали квартиру, в ней были зарегистрированы и проживали 5 человек. Приватизировали на имя одного. Какие права у остальных членов семьи? Может ли сейчас собственник распорядиться квартирой без их согласия или выселить?

Антон Петров, Минск.

- Жилье, приватизированное супругами, которые живут вместе, - это их совместная собственность, если оба участвовали в приватизации (в том числе путем вложения денег, принадлежащих им на праве общей совместной собственности). Что касается других членов семьи, участвовавших в приватизации жилого помещения, то они вправе требовать признания за собой права собственности на долю в приватизированной квартире.

Собственник не вправе распорядиться квартирой без согласия людей, которые принимали участие в приватизации.

Что касается выселения: если члены семьи собственника приватизированной квартиры, которые жили с ним на момент приватизации, не принимали в этом участия, они не могут быть выселены. Но есть исключение: бывшие члены семьи собственника приватизированного жилья, которые жили с ним на момент приватизации, но не принимали в этом участия, могут быть выселены по требованию собственника в другое жилье, которое принадлежит им или собственнику. Квартира должна быть расположена в этом же населенном пункте, она должна соответствовать санитарным и техническим нормам.