2020-06-24T15:24:50+03:00
Общество
КП Беларусь

«Может ли собственник квартиры распорядиться ею без согласия остальных членов семьи?». Отвечает нотариус

Татьяна Делендик, нотариус Брестского нотариального округа, заместитель председателя Белорусской нотариальной палаты, рассказала о всех нюансах данной ситуации
Поделиться:
Может ли сейчас собственник распорядиться квартирой без их согласия или выселить?Может ли сейчас собственник распорядиться квартирой без их согласия или выселить?Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ
Изменить размер текста:

Когда мы приватизировали квартиру, в ней были зарегистрированы и проживали 5 человек. Приватизировали на имя одного. Какие права у остальных членов семьи? Может ли сейчас собственник распорядиться квартирой без их согласия или выселить?

Антон Петров, Минск.

- Жилье, приватизированное супругами, которые живут вместе, - это их совместная собственность, если оба участвовали в приватизации (в том числе путем вложения денег, принадлежащих им на праве общей совместной собственности). Что касается других членов семьи, участвовавших в приватизации жилого помещения, то они вправе требовать признания за собой права собственности на долю в приватизированной квартире.

Собственник не вправе распорядиться квартирой без согласия людей, которые принимали участие в приватизации.

Что касается выселения: если члены семьи собственника приватизированной квартиры, которые жили с ним на момент приватизации, не принимали в этом участия, они не могут быть выселены. Но есть исключение: бывшие члены семьи собственника приватизированного жилья, которые жили с ним на момент приватизации, но не принимали в этом участия, могут быть выселены по требованию собственника в другое жилье, которое принадлежит им или собственнику. Квартира должна быть расположена в этом же населенном пункте, она должна соответствовать санитарным и техническим нормам.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Читайте также
«Может ли собственник квартиры распорядиться ею без согласия остальных членов семьи?». Отвечает нотариус
Татьяна Делендик, нотариус Брестского нотариального округа, заместитель председателя Белорусской нотариальной палаты, рассказала о всех нюансах такой ситуации
«Пьете таблетки, а давление не падает? Это сигнал, что надо проверить почки». Уролог о почечной боли, раке и сюрпризах на операционном столе
О проблемах с почками, чем они грозят и когда нужно срочно бежать к врачу, «Комсомолке» рассказал известный белорусский уролог Антон Главинский
Противники аккумуляторного завода в Бресте: «Мы не против референдума, но считаем, что завод должен быть закрыт раньше»
Президент во время визита в Брест встретился с протестующими по поводу открытия аккумуляторного завода и предложил провести по спорному вопросу местный референдум
Звезды высказались о выборах: Перлин теряет подписчиков, телеведущие - работу, а спортсмены удаляют посты в поддержку Лукашенко
Выборы разделили белорусский шоу-бизнес. Одни поддерживают альтернативных кандидатов и возмущены задержаниями, другие высказываются в поддержку действующего президента
«Проблемы со стопой запускают проблемы во всем организме». Кинезиолог о боли в шее и грыжах в позвоночнике, которые провоцирует больная стопа
Как состояние стопы влияет на наше самочувствие, откуда берутся "косточки" и как избежать операции, «Комсомолке» рассказал кинезиолог Владимир Лещинский
Новости 24
«Вода очень воняет. Помыла руки, сполоснула из бутли - все равно воняют химией»: в Минске ЧП с водопроводной водой - в Минздраве сообщили, что взяты пробы
«Все страшное позади»: в Минском районе 14-летний Глеб провел в лесу почти сутки
Минздрав официально: «Еще часть больниц Минщины и Гомельщины возвращаются к своему профилю». А про Брест - ни слова
Лукашенко сразу после парада в Москве улетел в Минск?
Один за всех! В Гомеле пьяные мужчины отбивали у милиции собутыльника
Минздрав опровергает информацию о том, что в больницы Минска поступают пострадавшие с отравлением аммиаком
Дрогичинский район затопило: за ночь вылилась 20-дневная норма осадков
Месть за оскорбление: мужчина в нетрезвом состоянии ранил ножом своих знакомых в Гродно
Телеведущий Денис Дудинский о задержаниях в Минске: «Вялiзны i страшэнны АМАП, нельга бiць дубінкамi людзей, якiя прыйшлi набыць вопратку»
«Не хотите в автозак - сидите дома». Минчане устроили флешмоб: звонят в милицию и спрашивают, как не стать задержанным
Зеленую ветку минского метро обещают запустить уже в августе