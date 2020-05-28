2020-05-28T14:55:11+03:00
Общество
КП Беларусь

Летняя погода придет в Беларусь только после 3 июня. В прошлом году в это время было +27

А пока холодный май 2020-го закончится дождливыми выходными. К нам идет циклон из Украины
Андрей ОСМОЛОВСКИЙ
Поделиться:
По прогнозу Белгидромета, выходные будут с сильным ветром и дождями.По прогнозу Белгидромета, выходные будут с сильным ветром и дождями.Фото: Павел МАРТИНЧИК
Изменить размер текста:

В прошлом году 29 мая была жара +27, народ вовсю загорал и купался. Так же начался июнь. А в этом летняя погода где-то спряталась, будто и она самоизолировалась из-за коронавируса. И менять свое поведение в ближайшие дни не собирается. Май прошел с температурой на 2 - 3 градуса ниже климатической нормы и своим холодным хвостом заденет июнь.

Более того, в пятницу - воскресенье нам обещают дожди, местами сильные. В Москве даже ждут ливневых рекордов. А у нас как?

- У нас погодные условия начинает формировать южный циклон, который принесет много дождей, - рассказывает синоптик Людмила Паращук. - Это средний циклон. Уже сейчас виден его центр над югом Украины, а дальше он пойдет в северо-восточном направлении. Нам достанется его дождливая, передняя часть. В ночь на пятницу, 29 мая, по юго-востоку нашей страны, в основном по Гомельской области, пройдут сильные дожди.

А это то, чего Гомельской области как раз и не хватало.

- Да, там недобор осадков. В Житковичском и Лельчицком районах выпало только около 40% месячной нормы, - сообщает синоптик. - Утром и днем пятницы циклон распространится по большей части страны. Пройдут дожди, местами прогремят грозы. Не исключены сильные дожди в Минской, Брестской, Гомельской и Могилевской областях. До 15 - 18 м/с усилится ветер. Максимальная температура днем +12…+18, по юго-востоку +19...+23.

По прогнозу Белгидромета, выходные также будут с сильным ветром и дождями. Особенно достанется юго-восточной части страны. Дневная температура +12…+18, кое-где выше на пару градусов.

- С наступлением лета дожди прекратятся, - продолжает Людмила Паращук. - Но воздух будет достаточно прохладный. Днем +14...+19, при прояснениях до +21. До 3 июня будет преобладать северный и северо-восточный ветер. Ближе к выходным он сменится на южный, на большей части страны температуры достигнут 20-градусной отметки, в отдельных районах воздух прогреется до +23...+24, и лето вернется к климатической норме.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Читайте также
«Товарищ подполковник, там колено на обложке»: ветеран-пограничник рассказал о золоте, порнографии, Высоцком и службе на границе в Бресте в 70-е
Ветеран погранвойск вспомнил, как на рубежах Беларуси искали импортные ткани и крамольную литературу, ловили шпионов и пропускали за границу Валентину Терешкову, Петра Машерова и советских звезд [фото]
«Всегда быть рядом не могут люди». Учителя гомельской школы записали видео, которое набирает популярность в интернете
Педагоги спели известную с советских времен песню, подразумевая нынешнюю пандемию. Получилось прекрасно, ведь школа - с музыкальным уклоном [видео]
Новости 24
Гнал больше 100 км/ч, трижды лишали прав, 37 раз штрафовали. СК рассказал о виновнике ДТП с четырьмя авто в Минске
«Мама встречала на вокзале, но он не приехал»: между Новогрудком и Гродно пропал 16-летний парень
Лукашенко спрогнозировал восстановление экономики через пару-тройку месяцев, но на это время поручил поддержать трудовые коллективы
Лукашенко об отставке посла Словакии: «Это международный скандал»
Бабарико обогнал Лукашенко в поисковых запросах с начала этапа сбора подписей
Количество зараженных коронавирусом в Беларуси на 28 мая 2020 года: снова 900+ заболевших за сутки и еще 5 умерших
МВД о биометрических паспортах и ID-картах: выдавать на руки начнем в январе 2021 года
В пятницу 29 мая - сильный ветер, в выходные - ливни. Стало известно, когда дожди в Беларуси закончатся
На торгах 28 мая рубль снова ослаб ко всем валютам
Власти Минска решили, как с 1 июня будут штрафовать любителей парковаться на газоне
С антисептиками, масками и специальной рассадкой. В Министерстве образования рассказали, как пройдут экзамены у школьников
В Свислочи мужчина набросился на жену с ножом прямо на улице - заступился прохожий
У Лукашенко 11 лет живет лабрадор, которого президенту подарили пограничники
Школьников с подтвержденным коронавирусом освободят от выпускных экзаменов