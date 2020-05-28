Летняя погода придет в Беларусь только после 3 июня. В прошлом году в это время было +27

В прошлом году 29 мая была жара +27, народ вовсю загорал и купался. Так же начался июнь. А в этом летняя погода где-то спряталась, будто и она самоизолировалась из-за коронавируса. И менять свое поведение в ближайшие дни не собирается. Май прошел с температурой на 2 - 3 градуса ниже климатической нормы и своим холодным хвостом заденет июнь.

Более того, в пятницу - воскресенье нам обещают дожди, местами сильные. В Москве даже ждут ливневых рекордов. А у нас как?

- У нас погодные условия начинает формировать южный циклон, который принесет много дождей, - рассказывает синоптик Людмила Паращук. - Это средний циклон. Уже сейчас виден его центр над югом Украины, а дальше он пойдет в северо-восточном направлении. Нам достанется его дождливая, передняя часть. В ночь на пятницу, 29 мая, по юго-востоку нашей страны, в основном по Гомельской области, пройдут сильные дожди.

А это то, чего Гомельской области как раз и не хватало.

- Да, там недобор осадков. В Житковичском и Лельчицком районах выпало только около 40% месячной нормы, - сообщает синоптик. - Утром и днем пятницы циклон распространится по большей части страны. Пройдут дожди, местами прогремят грозы. Не исключены сильные дожди в Минской, Брестской, Гомельской и Могилевской областях. До 15 - 18 м/с усилится ветер. Максимальная температура днем +12…+18, по юго-востоку +19...+23.

По прогнозу Белгидромета, выходные также будут с сильным ветром и дождями. Особенно достанется юго-восточной части страны. Дневная температура +12…+18, кое-где выше на пару градусов.

- С наступлением лета дожди прекратятся, - продолжает Людмила Паращук. - Но воздух будет достаточно прохладный. Днем +14...+19, при прояснениях до +21. До 3 июня будет преобладать северный и северо-восточный ветер. Ближе к выходным он сменится на южный, на большей части страны температуры достигнут 20-градусной отметки, в отдельных районах воздух прогреется до +23...+24, и лето вернется к климатической норме.