«Экзамены в спортзале с другим классом - это неправильно!»: родители минских школьников недовольны решением Минобразования

Этот учебный год завершается в непривычных условиях и для школьников, и для родителей, и для учителей. Минобразования приходится подстраиваться под обстоятельства, связанные с пандемией коронавируса и менять устоявшиеся, казалось бы, правила.

Так, постановлением №101 от 26 мая госорган решил: выпускники, заболевшие COVID-19, освобождены от экзаменов. Центры гигиены и эпидемиологии страны составят списки учащихся, у которых есть коронавирусная инфекция, а также тех выпускников, которые находятся на самоизоляции, и подадут их в местные отделы или управления образования. А те в свою очередь подготовят приказ об освобождении учащихся и оперативно передадут его в гимназии и школы. В аттестаты освобожденным выпускникам выставят годовые отметки.

- Для освобождения таких учеников их родители должны только написать заявление на имя директора с соответствующей просьбой об освобождении их ребенка от выпускных экзаменов. Остальные действия будут выполнены местными органами управления образованием. Администрация школ доведет до сведения родителей необходимую информацию, - сообщает пресс-служба Минобразования.

На экзаменах школьники будут сидеть по одному человеку за партой.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Устный экзамен будут сдавать по 5 человек в кабинете?

Минобразования также рекомендовало всем учреждениям общего среднего образования соблюдать все санитарно-эпидемиологические требования во время выпускных экзаменов. В местах проведения экзаменов должны быть антисептики и средства индивидуальной защиты. Испытания просят проводить в помещениях большой площади, где будет вымыта вся мебель (особенно тщательно парты). Также кабинеты должны быть хорошо проветрены. В кабинетах могут находится только члены экзаменационной комиссии, желательно, в масках.

- Учащиеся должны сидеть по одному человеку за партой или должно быть предусмотрено деление класса на две группы для рассадки в двух кабинета. Если экзамен проводится в устной форме, необходимо составить график посещения выпускников, чтобы избежать столпотворения. Например, разбить школьников на группы по 5 человек, - рекомендует госорган в своем постановлении.

МНЕНИЕ

Мама 11-классника:

«Экзамены в школе могли бы отменить, как в России»

«Комсомолка» связалась с родителями выпускников, чтобы узнать их мнения о предстоящих выпускных экзаменах.

- Директор школы сообщила нам, что все рекомендации учтут: детей будут рассаживать по одному за партой, разделят на несколько кабинетов. Например, на изложение по русскому языку на 1 июня забронировано два. Нам сказали, что дети могут быть в масках или без - на усмотрение родителей. Но в масках сдавать экзамены будет крайне некомфортно, даже при открытых окнах - дети их просто снимут! Но мое мнение: экзамены в школах могли бы и вовсе отменить, как в России. Они не так важны: дети все равно будут сдавать ЦТ при поступлении, - рассказывает минчанка Лада, сын которой в этом году оканчивает 11-й класс.

Родители считают, что выпускные экзамены нужно было отменить.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Мама 9-классника:

«Экзамены в спортзале с другим классом - это неправильно!»

- Нам сообщили, что экзамены будут проходить в спортзалах школы. Четыре 9-х класса разделят на две группы. Получается, в каждом будет по 60 человек, включая две экзаменационных комиссии. То есть 4 часа больше 60 человек будут обмениваться своими бактериями: в масках никто не выдержит столько времени. Также сказали, что диктант прочтут с микрофоном, а если будет фонить, то без него. Даже не представляю, как дети смогут все четко услышать! На мой взгляд, лучше бы дети сидели уже в своих кабинетах. Ведь вариант со спортзалами - сложное психологическое испытание. Выпускник сидит один за партой, вокруг - 30 незнакомых ему людей... Думаю, Минобразования нужно было выделить два дня для каждого предмета, чтобы дети без стресса могли сдать выпускные экзамены! - уверена мама выпускника 9-го класса одной из минских школ Елена.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Писательница и мама 9-классницы Евгения Пастернак создала петицию об отмене выпускных и переносе вступительных экзаменов, которую уже отправили в Администрацию президента и Минобразования с подписями почти 10 тысяч человек.

- Школьные экзамены после 9-го класса ничего не решают, да и после 11-го тоже. Они ни на что не влияют. Коронавирус - это стихийное бедствие, это форс-мажор. Вы не виноваты в том, что пандемия случилась, но вы несете ответственность за сотни тысяч учеников по всей стране. Так получилось, что сейчас вы несете ответственность за здоровье этих учеников, за здоровье их родителей, их бабушек и дедушек, за здоровье учителей и их семей. Неконтролируемая вспышка COVID-19 после экзаменов - слишком дорогая цена за то, что вы не можете принять решение, - цитируем фрагмент обращения к Минобразования.