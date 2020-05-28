«В магазине нет белорусских яблок? Требуйте жалобную книгу»: разбираемся, почему в Минске исчезли отечественные фрукты

Яблоки для белорусов - один из самых любимых, популярных и доступных фруктов. Это косвенно подтверждает и тот факт, что яблоки внесены Министерством антимонопольного регулирования в перечень социально значимых товаров. В последнее время белорусы, особенно жители столицы, стали жаловаться на то, что, во-первых, с прилавков пропали отечественные яблоки, а во-вторых, цены на них заоблачные.

Белорусские яблоки на полках в дефицитеФото: Павел МАРТИНЧИК

- В апреле в ближайшем к моему дому магазине одной из самых недорогих сетей килограмм яблок сорта «Глостер» я покупала за 2,79 рубля. Сейчас - 3 рубля 59 копеек, - говорит инженер Наталья. - Решила не брать, посмотреть цену в другой сети. Пришла в крупный магазин, на прилавках изобилие фруктов, но яблок всего три вида. Польский «Ред Принц» по 4,49 рубля за кило, «Голден» за 4,73 (на ценнике указано сразу две страны - Польша и Украина). Самые дешевые - сорт не указали, написали просто «яблоки фасованные» - 3,49. Тоже импортные, польские. Белорусских яблок нет в принципе, один импорт.

Еще больше удивляется сотрудница одного из университетов Ольга.

- Недалеко от корпусов нашего вуза есть сетевой магазин шаговой доступности. Решила купить яблок в обед. Цены - шокируют: 6,49 за килограмм! На ценнике указано: сорт Fengary, урожай 2019 года, Нидерланды. Белорусских яблок нет в принципе. Зато польских - стразу три сорта: самые дешевые - 3,35 рубля, а дорогие - 3,99.

ПРЕДЕЛЬНАЯ ТОРГОВАЯ НАДБАВКА НА ЯБЛОКИ - 30%

В главном управлении торговли и услуг Мингорисполкома подчеркнули, что подобные ситуации у них на контроле.

- В любом торговом объекте, где есть секция с плодоовощной продукцией, белорусские яблоки должны быть представлены обязательно. Это общее правило, а конкретное количество сортов, которое должно быть в наличии с августа по май, определяется в постановлении МАРТ, - рассказала «Комсомолке» начальник главного управления торговли и услуг Мингорисполкома Нина Емельянова. - Все зависит от площади конкретного магазина, принцип здесь следующий: в торговых объектах, площадь которых не превышает тысячу квадратных метров, в ассортименте должно быть минимум одно наименование отечественных яблок. Если магазин больше, его площадь в пределах от одной до двух с половиной тысяч квадратных метров, то на прилавках должны предлагаться один - два вида белорусских яблок. В крупных магазинах, с площадью от двух с половиной до четырех тысяч квадратов, обязательно должно быть не менее трех наименований отечественных яблок.

В каждом белорусском магазине, где есть плодоовощная секция, отечественные яблоки должны бытьФото: Павел МАРТИНЧИК

- Что делать покупателю, если он приходит в магазин, а там просто нет белорусских яблок?

- Сначала надо спросить у любого сотрудника магазина, администратора, продавца о наличии яблок. Может быть, их как раз сейчас готовят на складе к размещению в торговом зале. Если выясняется, что яблок действительно нет, то надо оставить соответствующее замечание в книге замечаний и предложений. Важно зафиксировать этот факт, чтобы на него прореагировало руководство магазина или при необходимости контролирующая организация. Белорусских яблок в Минске хватает, если их нет в каком-то конкретном магазине или в объектах той или иной торговой сети, то это недоработка их руководства, товароведов.

- Как формируется цена на яблоки?

- Все зависит от входной цены. Основной поставщик яблок в торговую сеть Минска - УП «Партизанское», но есть и другие хозяйства, фермеры. Цена, которую видит покупатель в магазине и на белорусские, и на импортные яблоки, формируется по следующей формуле: отпускная цена поставщика, НДС, предельная торговая надбавка. На яблоки она не может превышать 30%.

На складах УП "Партизанское" хранится стратегический запас продовольствия столицы, в том числе и яблоки. В дирекции подчеркивают, запасов хватит минимум на месяцФото: Павел МАРТИНЧИК

ЗВОНОК «КП»

«Отпускная цена яблок с НДС - 1 рубль 76 копеек»

- Ежедневно мы реализуем торговой сети Минска от 10 до 20 тонн отечественных яблок, - поделилась актуальными цифрами директор УП «Партизанское» Татьяна Кузовлева, на складах которого хранится стратегический продовольственный запас Минска. - Долгосрочные договоры заключены со всеми торговыми предприятиями города Минска.

- Каков сейчас объем запаса белорусских яблок в хранилищах вашего предприятия?

- Вообще по графику белорусское яблоко заканчивается уже в мае. Это норматив. Но на сегодняшний день остаток у нас более чем существенный - 320 тонн. То есть запаса, в зависимости от интенсивности ежедневной реализации, хватит на срок более месяца. Отпускная цена наших яблок - 1 рубль 60 копеек плюс НДС. В итоге получается 1 рубль 76 копеек.

- Почему белорусские яблоки на прилавках надо еще поискать? Может быть, торговым сетям выгоднее купить импортные яблоки по более высокой, чем белорусские, цене и, прибавив торговую надбавку, реализовать их с большей прибылью?

- Этот вопрос не к нам, а к торговле. Со своей стороны подчеркну, что все заявки, которые к нам поступают, мы своевременно и в полном объеме выполняем.

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