Коронавирус в Беларуси, последние новости на 29 мая 2020 года: снова 900+ случаев, масочный режим в Гродненской области и подробности об экспресс-тестах

По данным, собранным Университетом Джонса Хопкинса, 28 мая в мире было зарегистрированное больше 5 миллионов 722 тысяч COVID-19. Больше всего в США (1 млн 700 тыс), Бразилии (411 тыс), России (379 тыс), Великобритании (268 тыс).

По последним данным, на 28 мая число диагностированных пациентов с коронавирусной инфекцией в Беларуси составило 39 тысяч 858 человек (+ 902 за сутки). Таким образом, число заболевших «ковидом» в стране снова больше 900 за сутки. 27 мая мы писали, что впервые за месяц число новых случаев за сутки стало меньше 900.

Выздоровели и выписаны домой еще 737 пациентов, всего за время пандемии - 16 тысяч 660 человек. За последние сутки пополнилась и печальная статистика смертности – еще 5 человек. За весь период распространения инфекции на территории Беларуси умерли 219 пациентов с рядом хронических заболеваний с выявленной, коронавирусной инфекцией.

За последние сутки медики провели 13 тысяч 715 тестов на выявление COVID-19. С начала пандемии общее количество тестов составило 499,249.

С антисептиками, масками и специальной рассадкой. В Министерстве образования рассказали, как пройдут экзамены у школьников

Во время проведения выпускных экзаменов рекомендовано придерживаться санитарно-эпидемиологических норм. Например, необходимо обеспечить наличие антисептиков и средств индивидуальной защиты. Экзамены должны проводиться в больших классах, в которых предварительно провели влажную уборку и проветривание. Учеников необходимо рассадить по одному за партой, - пояснили в Минобразования.

Если экзамен проходит в устной форме, то в ведомстве порекомендовали разделить учеников на группы по пять человек. В кабинете разрешено находиться только членам экзаменационной комиссии, которые должны быть в масках.

Школьников с подтвержденным коронавирусом освободят от выпускных экзаменов. Все, что для этого потребуется, - заявление от родителей.

Коронавирус в Ивье: введен обязательный масочный режим

Из-за ухудшения эпидемиологической ситуации по коронавирусу врачи-гигиенисты ввели новые правила. Теперь населению нужно соблюдать обязательный масочный режим. Помимо этого, в торговых залах магазинов, в кафе, ресторанах, аптеках, банках, на почте и в других общественных местах должно находиться ограниченное количество людей. Обслуживать посетителей без масок руководителям местных предприятий запрещено.

Сходили в поликлинику, где проводят экспресс-тесты на коронавирус, узнали о них все и испытали их на себе

Корреспондент «Комсомолки» сходила в 3-ю центральную районную клиническую поликлинику Октябрьского района Минска. Главный врач рассказала, кому именно, как и когда проводят тесты.

- Работаем с ними в соответствии с приказом Минздрава №557 от 21 мая. В нем прописано, кому и когда делать мазки методом ПЦР, а кому экспресс-тесты (серологическое исследование. - Ред.). По нынешним правилам, экспресс-тесты делаем контактам 1-го уровня на 13-й день после контакта с инфицированным человеком. То есть к концу срока обязательной самоизоляции. Речь о тех людях, у которых уже взяли мазок, и он был отрицательным. Экспресс-тест используем как дополнительный способ контроля. Делаем их и пациентам с подтвержденной ковид-инфекцией, у которых заболевание проходит в легкой или бессимптомной форме. Все эти люди лечатся дома, их тестируем на 14-й день после мазка. Еще одна категория - пациенты с так называемым вероятным случаем. Те, у кого выявлена пневмония и есть симптоматика коронавирусной инфекции. Работаем с ними по той же схеме. Сначала берем мазок и, если он отрицательный, через 3-5 дней проверяем еще и экспресс-тестом.весь процесс – от забора крови до центрифуги и заветных полосочек, - рассказала Ирина Владимировна Пашуто.

Чтобы сделать тест, нужна венозная кровь. Ее не берут в поликлиниках. Только на дому у пациентов, которые находятся на самоизоляции. К ним выезжает контактная группа в составе врача и медсестры. Врач осматривает и опрашивает пациента, а медсестра делает забор крови в специальные пробирки-вакутайнеры. Затем все проводится в лаборатории. Экспресс-тесты выполняют два человека - с соблюдением четких правил безопасности и методики выполнения экспресс тестов.

В нынешних условиях, когда люди продолжают звонить, ругаться и требовать тест-системы, не понимая всей опасности процесса, в поликлинике согласились продемонстрировать для журналистов весь процесс экспресс-исследования крови. Корреспондент «Комсомолки» согласилась на эксперимент (читать далее…)

«Всегда быть рядом не могут люди». Учителя гомельской школы записали видео, которое набирает популярность в интернете

Педагоги спели известную с советских времен песню, подразумевая нынешнюю пандемию. Получилось прекрасно, ведь школа - с музыкальным уклоном. Месяц назад видео с кавером на ту же песню сделали звезды российской эстрады. В клипе спели Алсу, Лариса Долина, Николай Басков и другие артисты. Идею переняли гомельские педагоги, подправив стихи под школьную тематику.

- Мы это делали для удовольствия, чтобы поднять настроение коллективу, передать привет всем нашим деткам, их родителям через интернет, а еще выпускникам и коллегам! - сказала завуч. Видео смотрите тут.

Чехам, словакам и венграм разрешили ездить друг к другу в гости

Если человек проведёт в ближнем зарубежье меньше 48 часов, ему не придётся садиться на домашний карантин по возвращении. Впрочем, для граждан других государств «необязательные поездки» (туризм) в Прагу, Будапешт или Братиславу по-прежнему запрещены. Ещё одна страна этого региона, Польша, также смягчает ограничения. С 6 июня планируется открыть театры, кино и спортзалы. Ещё раньше, 30 мая, отменят масочный режим в общественных местах и разрешат собрания количеством до 150 человек (для католической страны, где многие ходят в костёлы на мессы, это очень важно). Причина — положительная статистика: 22 тысячи больных и одна тысяча умерших — одни из лучших показателей среди крупных европейских держав. 80% койко-мест, зарезервированных в польских больницах под «ковидников», ныне стоят пустыми. Подробнее тут.

Глава ВОЗ про пандемию коронавируса: «Большинство населения в мире все еще остается уязвимым»

- Вирус остается чрезвычайно опасным. Предварительные данные свидетельстуют о том, что большинство населения в мире все еще остается уязвимым. Это значит, эпидемии легко могут вспыхивать повторно, - считает генеральный директор Всемирной организации здравоохранения, - заявил Тедрос Адано Гебрейесус, генеральный директор Всемирной организации здравоохранения.

Высокое самомнение людей ВОЗ назвал одной из самых серьезных опасностей сейчас. Речь идет о тех людях, которые нарушают запреты оставаться дома, думая, что не подвергнут риску себя и окружающих - и тем самым вносят вклад в распространение вируса.

- Я понимаю, что люди разочарованы тем, что вынуждены неделями оставаться дома. По понятным причинам люди хотят жить своей жизнью. И ВОЗ хочет этого. И это то, ради чего мы работаем каждый день, - говорит Тедрос Адано Гебрейесус.

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