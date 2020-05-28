«Все чаще приходят пары, у которых есть дети». В Беларуси в 2020 году - рекордно мало детей, которым надо найти семью

В Беларуси с каждым годом все меньше вновь выявленных детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. В прошлом году эта цифра оказалась рекордно низкой за последнее десятилетие - 2098. Увы, большинство из них (1200) остались, что называется, сиротами при живых мамах и папах, которых лишили родительских прав.

- Дети, оставшиеся по разным причинам без попечения родителей, имеют возможность воспитываться сегодня в замещающих семьях. Чаще всего они устраиваются в опекунские семьи, к близким родственникам, - рассказала Елена Симакова, главный специалист Главного управления воспитательной работы и молодежной политики Министерства образования. - Если нет такой возможности, все делается для того, чтобы подобрать ребенку либо приемную семью, либо устроить его в детский дом семейного типа.

155 детей из приемных семей вернулись к биологическим родителям

Установка, по словам Елены Федоровны, такая: ребенок не должен попадать в интернаты. Приемных семей в стране достаточно, чтобы воспитывать таких детей не в казенной, а теплой домашней обстановке. Правда, в городах есть некоторый дефицит приемных родителей. Минск даже постоянно привлекает людей из регионов на эти вакансии (напомним, что это такая же работа, как и любая другая - с зарплатой, отпусками, премиями, трудовым стажем). И дело не только в квартирном вопросе. В конце концов, людям, готовым принять на воспитание детей в домашних условиях, могут и жилье выделить. Вопрос в менталитете горожан, которые проще относятся к смене места работы, чем сельские жители, у которых особо и нет вариантов таких перемен. То есть человек поработал приемным родителем, понял, что это не его, и уволился. Для взрослого это норма, для ребенка - травма. Поэтому к кандидатам на эти вакансии подходят требовательно, принимают людей, которые осознают всю степень ответственности, кому-то отказывают.

В прошлом году 155 детей из приемных семей вернулись к биологическим родителям, которые через суд доказали свое право воспитывать родных детей. И процесс воспитания в замещающей семье, как подчеркнула Елена Симакова, в принципе направлен на возвращение ребенка в семью родную.

Усыновители чаще всего хотят взять девочку до трех лет, но могут усыновить и 17-летнего подростка

Количество усыновленных детей в Беларуси увеличивается. По-прежнему, как рассказала директор Национального центра усыновления Министерства образования Ольга Глинская, больше всего хотят маленького ребенка, желательно девочку до трех лет. Но тенденции потихоньку меняются. Больше начинают брать на воспитание в семьи детей-инвалидов (в прошлом году - 17).

- Все чаще приходят не только пары, которые не могут иметь детей, но и те, у которых есть свои биологические дети, - говорит Ольга Глинская. - За вторым, за третьим ребенком приходят семьи, которые уже усыновили детей. Это уже не такая редкость.

Самому старшему из усыновленных в прошлом году детей было 17 лет. Он воспитывался в приемной семье, которая его и усыновила.

В большинстве случаев усыновление для ребенка - это действительно обретение семьи. Усыновители редко отказываются от детей, для которых они стали родителями.

- Всего 1 - 2% усыновленных детей возвращаются. Причины разные. В некоторых семьях в подростковом возрасте ребенок узнает от знакомых или родственников, что он был усыновлен. Начинается конфликтная ситуация с родителями, которые в этой ситуации не выдерживают и отменяют усыновление. Бывает, в семье один из усыновителей умирает, а второй, погрузившись в свое горе, не может справиться с воспитанием ребенка и возвращает его, - рассказала Ольга Глинская. - В каждом случае мы разбираемся, анализируем, делаем выводы, где можем - оказываем поддержку.

Кстати, бывает, что из опекунских и приемных семей детей возвращают в интернаты. В прошлом году было 20 таких случаев. Кроме каких-то личных противоречий, причиной часто бывает ухудшение состояния здоровья у приемных родителей.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

В Беларуси сейчас 19 434 ребенка-сироты и детей, оставшихся без попечения родителей (для сравнения: в 2010 году было более 25 тыс.). Из них большая часть – 13 899 - воспитывается в замещающих семьях. Каждый год в стране закрывается несколько приютов, детских домов и интернатов. В 2020-м на очереди Гомельский детдом.

Сейчас в Беларуси 12 детских домов, 2 школы-интерната. Есть сеть учреждений, где обучаются дети с особенностями психофизического развития: 19 вспомогательных школ-интернатов, 18 специальных общеобразовательных школ-интернатов, где учатся дети с тяжелыми нарушениями слуха, зрения, речи, опорно-двигательного аппарата, 6 детских деревень, 101 приют при социально-педагогических центрах.