«Однажды клиентка заказала торт с условием «Мне важен только его вид, а вкус - на ваше усмотрение». А потом прислала благодарность!»

Муссовые десерты пришли в Беларусь всего несколько лет назад. Выглядели они довольно непривычно - зеркальная или бархатистая поверхность, лаконичный дизайн. Но сердца сладкоежек покорили быстро своей легкостью и воздушностью. В них нет привычных тяжелых коржей, большую часть десерта занимает нежный мусс. И в их приготовлении мало общего с обычной выпечкой - муссовые торты не пекутся, а замораживаются. Изготовление таких десертов считается высшим пилотажем в кондитерском деле.

Некоторые предпочитают лаконичный дизайн. Фото Александры Жуковской.

- Это совершенно другие текстуры, которые в корне отличаются от привычных нам десертов, другой декор, - рассказывает кондитер 4-го разряда Александра Жуковская. - Иногда достаточно просто покрыть их зеркальной глазурью или шоколадным велюром. Можно поиграть с цветом или добавить элементарный шоколадный цветок - и торт уже будет выглядеть богато.

- При этом муссовые десерты дороже обычных?

- Да. Потому что они и более трудоемкие, и ингредиенты для них дороже. Даже профессионалу надо время, чтобы освоить их приготовление - там много нюансов. И если что-то пошло не так, это уже не исправить.

Декор в современных десертах - это игра цвета, фактур. Фото Александры Жуковской.

Александра - кондитер по призванию и по образованию. Это выяснилось, когда после школы поступила в колледж кулинарии, а не в медицинский, как мечтала.

- Когда попыталась в 9-м классе поднять средний балл, не все преподаватели в меня поверили, и я просто перестала стараться. О том, чтобы учиться в медицинском на платном, не было и речи - наша многодетная семья бы этого не потянула. А если нет, то решила выбрать профессию востребованную и чтобы учиться было интересно, - рассказала Александра. - Я поняла, что кондитер - это профессия, в которой я хочу и дальше развиваться. - И учеба, и красный диплом дались мне очень легко. По распределению работала в кондитерском цехе. А саморазвитием начала заниматься, когда ушла в декретный отпуск. Хоть мне с преподавателями в колледже повезло, но самостоятельно я начала узнавать многое, чему там, увы, не учат. Те же современные десерты, различные вариации теста я открывала для себя сама. Муссовые десерты и торты, конфеты собственного производства - все это меня так захватило! Готовить на заказ мне очень нравится, я удовольствие получаю от такой работы. Могу спокойно ночь не спать, доводить один торт до идеала, но отдам его таким, чтобы он мне нравился. Я для себя должна понимать, что сама бы такой торт купила, что человек не зря платит деньги.

- Белорусы готовы раскошелиться на эксклюзив?

- Есть люди, которым не проблема заказать торт по 50 рублей за килограмм (это сегодня средняя цена). Но для большинства моих знакомых, увы, это слишком дорого. Я в ценообразовании ориентируюсь на покупательскую способность большинства.

Ради красоты торжественного момента люди готовы раскошелиться на эксклюзивный торт. Фото Александры Жуковской.

- Мне всегда было интересно, как можно заказывать торт, не зная, каким он будет на вкус…

- Если человек хочет торт на заказ, значит, для него важно, как он будет выглядеть, как будет соответствовать событию. Одна женщина, заказывая у меня торт ребенку на день рождения, так и написала: «Мне неважен вкус, важен внешний вид. Сделайте его идеальным, а вкус - на свое усмотрение». А на следующий день я получила от нее сообщение с благодарностью - оказалось, всем гостям торт очень понравился и по вкусу и с виду, а ребенок сказал, что это был лучший подарок. Женщина стала моей постоянной клиенткой, и благодаря ей у меня появилась уверенность в том, что я все делаю правильно.