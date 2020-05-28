2020-05-28T16:46:06+03:00
Минск
КП Беларусь

«Однажды клиентка заказала торт с условием «Мне важен только его вид, а вкус - на ваше усмотрение». А потом прислала благодарность!»

Минский кондитер Александра Жуковская рассказала нам, выглядят современные десерты, и сколько белорусам не жалко заплатить за сладкий эксклюзив
Раиса ЮДИНА
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Для тех кто заказывает эксклюзивный торт, чаще всего главную роль играет его дизайн. Фото Александры Жуковской.Для тех кто заказывает эксклюзивный торт, чаще всего главную роль играет его дизайн. Фото Александры Жуковской.
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Муссовые десерты пришли в Беларусь всего несколько лет назад. Выглядели они довольно непривычно - зеркальная или бархатистая поверхность, лаконичный дизайн. Но сердца сладкоежек покорили быстро своей легкостью и воздушностью. В них нет привычных тяжелых коржей, большую часть десерта занимает нежный мусс. И в их приготовлении мало общего с обычной выпечкой - муссовые торты не пекутся, а замораживаются. Изготовление таких десертов считается высшим пилотажем в кондитерском деле.

Некоторые предпочитают лаконичный дизайн. Фото Александры Жуковской.

Некоторые предпочитают лаконичный дизайн. Фото Александры Жуковской.

- Это совершенно другие текстуры, которые в корне отличаются от привычных нам десертов, другой декор, - рассказывает кондитер 4-го разряда Александра Жуковская. - Иногда достаточно просто покрыть их зеркальной глазурью или шоколадным велюром. Можно поиграть с цветом или добавить элементарный шоколадный цветок - и торт уже будет выглядеть богато.

- При этом муссовые десерты дороже обычных?

- Да. Потому что они и более трудоемкие, и ингредиенты для них дороже. Даже профессионалу надо время, чтобы освоить их приготовление - там много нюансов. И если что-то пошло не так, это уже не исправить.

Декор в современных десертах - это игра цвета, фактур. Фото Александры Жуковской.

Декор в современных десертах - это игра цвета, фактур. Фото Александры Жуковской.

Александра - кондитер по призванию и по образованию. Это выяснилось, когда после школы поступила в колледж кулинарии, а не в медицинский, как мечтала.

- Когда попыталась в 9-м классе поднять средний балл, не все преподаватели в меня поверили, и я просто перестала стараться. О том, чтобы учиться в медицинском на платном, не было и речи - наша многодетная семья бы этого не потянула. А если нет, то решила выбрать профессию востребованную и чтобы учиться было интересно, - рассказала Александра. - Я поняла, что кондитер - это профессия, в которой я хочу и дальше развиваться. - И учеба, и красный диплом дались мне очень легко. По распределению работала в кондитерском цехе. А саморазвитием начала заниматься, когда ушла в декретный отпуск. Хоть мне с преподавателями в колледже повезло, но самостоятельно я начала узнавать многое, чему там, увы, не учат. Те же современные десерты, различные вариации теста я открывала для себя сама. Муссовые десерты и торты, конфеты собственного производства - все это меня так захватило! Готовить на заказ мне очень нравится, я удовольствие получаю от такой работы. Могу спокойно ночь не спать, доводить один торт до идеала, но отдам его таким, чтобы он мне нравился. Я для себя должна понимать, что сама бы такой торт купила, что человек не зря платит деньги.

- Белорусы готовы раскошелиться на эксклюзив?

- Есть люди, которым не проблема заказать торт по 50 рублей за килограмм (это сегодня средняя цена). Но для большинства моих знакомых, увы, это слишком дорого. Я в ценообразовании ориентируюсь на покупательскую способность большинства.

Ради красоты торжественного момента люди готовы раскошелиться на эксклюзивный торт. Фото Александры Жуковской.

Ради красоты торжественного момента люди готовы раскошелиться на эксклюзивный торт. Фото Александры Жуковской.

- Мне всегда было интересно, как можно заказывать торт, не зная, каким он будет на вкус

- Если человек хочет торт на заказ, значит, для него важно, как он будет выглядеть, как будет соответствовать событию. Одна женщина, заказывая у меня торт ребенку на день рождения, так и написала: «Мне неважен вкус, важен внешний вид. Сделайте его идеальным, а вкус - на свое усмотрение». А на следующий день я получила от нее сообщение с благодарностью - оказалось, всем гостям торт очень понравился и по вкусу и с виду, а ребенок сказал, что это был лучший подарок. Женщина стала моей постоянной клиенткой, и благодаря ей у меня появилась уверенность в том, что я все делаю правильно.

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